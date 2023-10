O que o mercado de agentes livres ainda pode ajudar na NBA?

A temporada 2023/24 da NBA está chegando, mas ainda existem bons agentes livres no mercado. Recentemente, Jaylen Nowell e Jeremy Lamb reforçaram o Sacramento Kings enquanto as equipes fazem os últimos ajustes para a nova campanha. Então, o Jumper Brasil lista 25 nomes que podem reforçar os elencos.

Armadores

Entre os armadores disponíveis está John Wall. Embora ainda aguarde por mais uma chance na liga, o veterano foi dispensado pelo Houston Rockets após a trade deadline. Desde então, está sem equipe. Por outro lado, Goran Dragic bem que gostaria de voltar ao Miami Heat, mas a equipe estaria atrás de agentes livres mais jovens no mercado da NBA. Por fim, Jamaree Bouyea tinha contrato justamente com o Heat e foi dispensado no último dia 27.

Goran Dragic

Jamaree Bouyea

Kendrick Nunn

John Wall

Michael Carter-Williams

Alas-armadores

Will Barton não foi bem em sua passagem pelo Toronto Raptors, mas ainda pode contribuir na NBA. Quem está sobrando, por enquanto, é Hamidou Diallo, que atuou nas últimas temporadas pelo Detroit Pistons

Will Barton

Austin Rivers

Hamidou Diallo

Terence Davis

Bryn Forbes

Alas

Anthony Lamb é um bom defensor e foi bem em poucos minutos que tinha no Golden State Warriors. No entanto, o ala teve problemas fora das quadras e não recebeu convites para a fase de treinamentos. Já o veterano TJ Warren se recuperou de grave lesão, mas não voltou a jogar no mesmo nível que apresentou na época da “bolha” de Orlando. Desde então, ele fez apenas 46 jogos, passando por Indiana Pacers, Brooklyn Nets e Phoenix Suns.

TJ Warren

Anthony Lamb

Justise Winslow

Justin Jackson

Moe Harkless

Alas-pivôs

O brasileiro Bruno Caboclo fechou contrato com o Reyer Venezia, da Itália. Entretanto, ele não se apresentou, o presidente da equipe se revoltou e a culpa seria de um ex-representante do jogador. Então, Caboclo acertou com o Maccabi Ra’anana, de Israel, que vai disputar amistosos de pré-temporada contra times da NBA. Enquanto isso, Blake Griffin pode até se aposentar caso não consiga fazer parte de um elenco na Califórnia.

Bruno Caboclo

Blake Griffin

Stanley Johnson

JaMychal Green

Isaiah Todd

Pivôs

De forma inexplicável, DeMarcus Cousins segue fora. Talento, ele tem. Mas os times da NBA esqueceram ele no mercado de agentes livres e por lá está até hoje. Outros nomes que podem reforçar são Derrick Favors e Nerlens Noel. Enquanto isso, Dwight Howard parecia ter um acerto com o Golden State Warriors, mas a equipe desistiu. E dizem que Howard foi muito bem nos treinos que fez pela equipe. Embora seja estranho, ele não joga na liga desde a terceira passagem pelo Los Angeles Lakers, em 2021/22.

DeMarcus Cousins

Bismack Biyombo

Derrick Favors

Dwight Howard

Nerlens Noel

