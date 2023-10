Oklahoma City Thunder: é hora de dar o próximo passo na NBA

A temporada 2023/24 da NBA começa no próximo dia 24 e, hoje, vamos falar sobre a previsão do Oklahoma City Thunder. A franquia passa por um processo de reconstrução desde 2020, mas começou a chamar a atenção na última campanha. Com um núcleo jovem muito talentoso, o Thunder espera subir de patamar. O objetivo, portanto, é voltar aos playoffs após quatro temporadas.

Para isso, a equipe do jovem técnico Mark Daigneault conta com uma estrela – Shai Gilgeous-Alexander – e várias promessas, como por exemplo, Josh Giddey, Lu Dort e Jalen Williams. Além disso, a equipe terá a aguardada estreia de Chet Holmgren. Hoje, o Thunder conta com talentos em todas as posições.

No entanto, a competição no Oeste promete ser acirrada. Afinal, a conferência tem times com vários astros. Mas o Thunder tem qualidade suficiente para ser competitivo e, assim, chegar à pós-temporada. A imagem deixada em 2022/23 foi muito boa. Agora, o time precisa dar o próximo passo.

Publicidade

Leia mais sobre o Oklahoma City Thunder!

O elenco

F 9 Bertans, Davis 2.08 m 102 kg F 13 Dieng, Ousmane 2.08 m 93 kg G/F 5 Dort, Luguentz 1.93 m 98 kg G 3 Giddey, Josh 2.03 m 93 kg G 2 Gilgeous-Alexander, Shai 1.98 m 82 kg F/C 7 Holmgren, Chet 2.16 m 94 kg G 11 Joe, Isaiah 1.93 m 75 kg G 18 Johnson, Keyontae (TW) 1.96 m 108 kg G 23 Mann, Tre 1.96 m 86 kg G 29 Micić, Vasilije 1.96 m 92 kg F 17 Pokusevski, Aleksej 2.13 m 86 kg C 30 Sarr, Olivier (TW) 2.11 m 109 kg G 22 Wallace, Cason 1.93 m 88 kg G/F 12 Waters, Lindy III (TW) 1.98 m 98 kg F 14 White, Jack 2.01 m 102 kg G 21 Wiggins, Aaron 1.98 m 91 kg G/F 8 Williams, Jalen 1.96 m 96 kg F/C 6 Williams, Jaylin 2.08 m 109 kg G/F 34 Williams, Kenrich 1.98 m 95 kg

Movimentações na offseason

O GM Sam Presti fez várias movimentações nesta offseason, mas sem grandes reforços. Nos últimos anos, o Oklahoma City Thunder foi a franquia da NBA que mais acumulou escolhas de Draft. Aliás, são 37 picks nos próximos sete anos.

A principal novidade é o armador Vasilije Micic. O sérvio de 29 anos já foi MVP da Euroliga e chega à NBA para adicionar experiência ao time de Oklahoma City. Outro europeu que desembarcou no Thunder foi Davis Bertans. O letão, aliás, deve contribuir com seu espaçamento de quadra.

Publicidade

Com a décima escolha do Draft, a equipe de Oklahoma selecionou o armador Cason Wallace, da Universidade de Kentucky. Já na segunda rodada, a franquia foi de Keyontae Johnson, ala de Kansas State.

Mas, no fim das contas, a melhor notícia foi a recuperação de Chet Holmgren. Segunda escolha do recrutamento de 2022, o pivô do Oklahoma City Thunder vai estrear na NBA com a melhor expectativa possível. Holmgren é o talento que o time precisa perto da cesta.

Publicidade

Chegaram: Vasilije Micic, Cason Wallace, Davis Bertans, Victor Oladipo, Jack White, Keyontae Johnson

Saíram: Dario Saric, Rudy Gay, TyTy Washington, Usman Garuba, Jeremiah Robinson-Earl, Victor Oladipo

O técnico

O jovem Mark Daigneault (38 anos) vai para a quarta temporada à frente do Thunder. Nas duas primeiras campanhas, o time figurou entre os piores da NBA. Também pudera. Era o início da reconstrução da franquia.

Publicidade

Mas, em 2022/23, a equipe deu um salto de qualidade. Pulou de 24 vitórias para 40. Dessa forma alcançou a décima posição no Oeste. Ou seja, carimbou vaga no play-in. No entanto, após bater o New Orleans Pelicans no primeiro duelo, o Thunder caiu para o Minnesota Timberwolves. Mesmo com a frustração de ter ficado perto dos playoffs, o saldo foi positivo.

Ao final da temporada, Daigneault ganhou reconhecimento. Afinal foi o segundo mais votado para o prêmio de técnico do ano. Ficou atrás apenas de Mike Brown, que levou o Sacramento Kings ao terceiro lugar do Oeste. Além disso, Daigneault estendeu o seu contrato com o Thunder. Ou seja, ele tem a confiança da franquia.

Publicidade

Agora, em 2023/24, o treinador espera uma equipe ainda mais competitiva. O elenco ainda é recheado de jovens, mas os talentos vêm mostrando uma evolução considerável. Então, a expectativa é de um grande desempenho nesta campanha.

O perímetro

O perímetro titular do Thunder deverá ser o mesmo da última temporada. Desse modo, Gilgeous-Alexander, Giddey e Dort estarão no quinteto inicial. O armador canadense é o grande astro da equipe. Em 2022/23, Shai foi All-Star e eleito para o time ideal da NBA.

Publicidade

O australiano, por sua vez, tem uma visão de jogo privilegiada. Além disso é um reboteiro de elite para a posição. Giddey, aliás, tem apenas 21 anos. Ou seja, ainda tem muito a crescer na NBA.

Já Dort é o especialista defensivo do time. O canadense de 24 anos tem muita força física e disposição para marcar todas as posições do perímetro. Dort é imprescindível para o time de Oklahoma.

Na rotação, Micic deverá ser o reserva com mais minutos. O elevado QI de basquete e a experiência do sérvio serão valiosos para o Thunder. Daigneault deve utilizar o armador junto com Shai e Giddey em alguns momentos. Portanto, espere ver o time com três armadores em quadra ao mesmo tempo. Não vai faltar versatilidade e capacidade de criação.

Publicidade

Já nas posições 2 e 3, Isaiah Joe e Kenrich Williams deverão ter espaço. A dupla, sobretudo, será importante no espaçamento de quadra. Na última temporada, eles ajudaram com a eficiência nas bolas de três pontos.

Por fim, Tre Mann e o novato Cason Wallace correm por fora pelos minutos nas posições 1 e 2.

O garrafão

Jalen Williams e Chet Holmgren. Os fãs do Thunder estão ansiosos para ver a nova dupla de garrafão da equipe. Em sua temporada de estreia, Williams deixou uma ótima impressão. Tanto que foi eleito para o time de novatos. Versátil, o jogador de 22 anos pode atuar em várias posições e faz de tudo um pouco em quadra.

Publicidade

Já Holmgren é a qualidade perto da cesta que OKC tanto precisava. Fora da última temporada por conta de uma grave lesão, o pivô está pronto para brilhar. A expectativa é tanta que muitos analistas consideram que Holmgren vai brigar com Victor Wembanyama pelo prêmio de novato do ano. Apesar de não ser muito forte, o jovem de 21 anos tem capacidade para impactar o time no dois lados da quadra. Na pré-temporada, Holmgren já deu o seu cartão de visitas.

No banco de reservas, três atletas deverão brigar por minutos nas posições 4 e 5: Jaylin Williams, Aleksej Pokusevski e Bertans. O primeiro será o reserva imediato de Holmgren. Williams é um pivô que sabe espaçar quadra. Algo que Poku e o letão também fazem. Vale dizer que Daigneault não é muito fã de formações com pivôs tradicionais, mais pesados. Por isso, o Thunder não tem esse tipo de jogador no elenco.

Publicidade

Análise geral

O Oklahoma City Thunder é um dos times da NBA que deverá atrair muita atenção nesta temporada. Afinal possui um dos melhores núcleos jovens da NBA. Além disso, o time deu sinais claros de evolução na última campanha. A ‘cereja do bolo’ pode ser o novato Chet Holmgren.

O processo de reconstrução da franquia atingiu um ponto crucial. Ou seja, agora é a hora de mirar uma vaga nos playoffs. A equipe já foi competitiva em 2022/23. Mas, nesta temporada, a expectativa é de ser ainda melhor.

O time de Oklahoma tem um técnico que sabe trabalhar com jovens. Mark Daigneault, aliás, tem a total confiança da direção da franquia. Ele já mostrou que consegue desenvolver talentos. Nas mãos dele, Shai Gilgeous-Alexander se tornou uma das estrelas da NBA. Fora a qualidade que já vimos de Josh Giddey, Lu Dort, Jalen Williams…

Publicidade

O Jumper Brasil também confia na evolução do Thunder. Por isso, a equipe do portal colocou a equipe na nona posição do Oeste. A vaga direta nos playoffs é complicada por conta dos elencos estrelados de alguns times da conferência. Mas, a nossa expectativa é de pelo menos um vaga no play-in. E, quem sabe, o desfecho seja diferente desta vez, com o Thunder voltando aos playoffs.

Previsão Jumper Brasil: nono lugar na Conferência Oeste

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA