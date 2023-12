Onde assistir à Final da Copa da NBA: Los Angeles Lakers x Indiana Pacers

Saiba onde assistir ao jogo entre Los Angeles Lakers e Indiana Pacers pela Final da Copa da NBA, neste sábado (9). As equipes se enfrentam em Las Vegas, a partir das 22h30 (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir NBA: Lakers x Pacers, quintetos prováveis e seus elencos. O duelo vale o título da Copa da NBA.

A Copa da NBA chega a sua primeira final. Assim, Los Angeles Lakers e Indiana Pacers decidem o primeiro campeão do torneio de intertemporada. Em sua campanha, o Lakers venceu todos os jogos, sendo o único invicto que restou na competição. O Indiana Pacers, por outro lado, perdeu somente na fase de grupos.

Embora a campanha invicta dos angelinos seja marcante, é o Pacers quem tem a campanha emblemática até aqui. Afinal, a equipe eliminou dois favoritos, o Boston Celtics e o Milwaukee Bucks. Ambas, lideradas por Tyrese Haliburton. Já o Lakers tem em LeBron James o principal responsável por chegar a essa final.

Los Angeles Lakers (6-0)

G 1 Russell, D’Angelo 6’3 193 l G 15 Reaves, Austin 6’5 206 l F 23 James, LeBron 6’9 250 l C 3 Davis, Anthony 6’10 253 l F 35 Wood, Christian 6’8 214 l F 12 Prince, Taurean 6’6 218 l C 11 Hayes, Jaxson 7’0 220 l F 5 Reddish, Cam 6’8 218 l G 10 Christie, Max 6’6 190 l F 28 Hachimura, Rui 6’8 230 l F 21 Lewis, Maxwell 6’7 195 l G 55 Hodge, D’Moi 6’4 188 l G 0 Hood-Schfino, Jalen 6’6 215 l G 7 Vincent, Gabe 6’3 195 l F 17 Fudge, Alex 6’8 200 l F 2 Vanderbilt, Jarred 6’8 214 l

Time titular: D’Angelo Russell, Cam Reddish, Taurean Prince, LeBron James e Anthony Davis

Indiana Pacers (5-1)

C 33 Turner, Myles 6’11 250 l F 7 Hield, Buddy 6’4 220 l F 1 Toppin, Obi 6’9 220 l F 00 Mathurin, Bennedict 6’6 210 l G 11 Brown, Bruce 6’4 202 l G 0 Haliburton, Tyrese 6’5 185 l F 2 Nesmith, Aaron 6’5 215 l G 2 Nemhard, Andrew 6’5 193 l C 25 Smith, Jalen 6’10 215 l G 9 McConnell, TJ 6’1 190 l C 22 Jackson, Isaiah 6’10 206 l G 26 Sheppard, Ben 6’6 190 l F 13 Nwora, Jordan 6’8 225 l F 5 Walker, Jarace 6’8 240 l F Tshiebwe, Oscar 6’9 205 l

Time titular: Tyrese Haliburton, Bruce Brown, Buddy Hield, Obi Toppin e Myles Turner

Informações da partida

Onde assistir NBA – Lakers x Pacers: ESPN 2 e Star Plus

Data: 09/12/2023

Horário: 22h30 (horário de Brasília)

Local: Las Vegas

Competição: Final da Copa da NBA

