Onde assistir aos jogos da NBA hoje (05/01)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, sexta-feira, 05/01, da temporada regular da NBA. A rodada conta com 14 partidas, sendo que duas delas terão transmissão no Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 05, informações e prováveis quintetos iniciais.

(16-19) Utah Jazz x Boston Celtics (26-7)

Com exceção das quatro melhores campanhas do Oeste, o Utah Jazz é a equipe de melhor momento na Conferência. Afinal, são sete vitórias nos últimos dez jogos. Assim, o time saiu de um dos lanternas para brigar pelo play-in. Muito disso graças ao retorno de Lauri Markkanen. O Boston Celtics, por sua vez, é o líder isolado do Leste. No entanto, na última rodada, a equipe tropeçou para o Oklahoma City Thunder. Ainda assim, não perdeu sua vantagem.

Time provável Jazz: Kris Dunn, Collin Sexton, Lauri Markkanen, Simone Fontecchio e John Collins

Time provável Celtics: Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum e Kristaps Porzingis

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Boston Celtics

(14-19) Atlanta Hawks x Indiana Pacers (19-14)

O Atlanta Hawks conseguiu o improvável em sua primeira partida do ano: venceu o Oklahoma City Thunder. Assim, com sua segunda vitória seguida, atingiu a décima colocação no Leste. Já o Indiana Pacers vive grande momento. Afinal, são cinco vitórias seguidas, sendo as duas últimas diante do Milwaukee Bucks. Com isso, a franquia subiu para a quinta posição. Além disso, conta com um dos grandes nomes da temporada: Tyrese Haliburton.

Time provável Hawks: Trae Young, Dejounte Murray, Saddiq Bey, Jalen Johnson e Clint Capela

Time provável Pacers: Tyrese Haliburton, Bruce Brown, Aaron Nesmith, Jalen Smith e Myles Turner

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Indiana Pacers

(23-10) Oklahoma City Thunder x Brooklyn Nets (15-20)

O Oklahoma City Thunder é, para muitos, a equipe de melhor momento em toda a NBA. No entanto, na última rodada, perdeu para o Atlanta Hawks. Ainda assim, a franquia segue como a vice no Oeste. O Brooklyn Nets, por outro lado, a cada rodada que passa, mais posições perde no Leste. Afinal, venceu somente duas das últimas dez partidas, sendo que ainda vem de cinco derrotas seguidas.

Time provável Thunder: Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Lu Dort, Jallen Williams e Chet Holmgren

Time provável Nets: Spencer Dinwiddie, Mikal Bridges, Cameron Johnson, Dorian Finney Smith e Nic Claxton



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Brooklyn Nets

(6-27) Washington Wizards x Cleveland Cavaliers (19-15)

A rodada marca mais um encontro entre Washington Wizards e Cleveland Cavaliers. Na anterior, o time de Ohio levou a melhor. Assim, se recuperou após duas derrotas seguidas, mas segue fora da vaga direta aos playoffs. O time da capital, por sua vez, conheceu sua segunda derrota seguida e a sétima nos últimos dez jogos. Com isso, permanece na vice-lanterna do Leste.

Time provável Wizards: Tyus Jones, Jordan Poole, Deni Avidja, Kyle Kuzma e Daniel Gafford

Time provável Cavaliers: Donovan Mitchell, Max Strus, Dean Wade, Isaac Okoro e Jarrett Allen



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Cleveland Cavaliers

(15-18) New York Knicks x Philadelphia 76ers (16-15)

O onde assistir aos jogos da NBA de hoje, 05, conta com transmissão para o Brasil direto de Filadélfia. No confronto, duelo de duas grandes forças do Leste: New York Knicks e Philadelphia 76ers. De um lado, o time novaiorquino, que vem de duas vitórias e melhorou desde a troca por OG Anunoby. Do outro, o time da casa, que venceu o Chicago Bulls na rodada anterior e segue na perseguição pelos líderes da conferência.

Time provável Knicks: Jalen Brunson, Donte DiVincenzo, OG Anunoby, Julius Randle e Isaiah Hartenstein

Time provável 76ers: Tyrese Maxey, Kelly Oubre Jr., Tobias Harris, Nicolas Batum e Joel Embiid



Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2, Star + e NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Philadelphia 76ers

(8-24) Charlotte Hornets x Chicago Bulls (15-21)

Ainda sem LaMelo Ball, o Charlotte Hornets surpreendeu e venceu o Sacramento Kings na rodada anterior. Assim, a equipe deu fim a uma sequência de 11 derrotas, mas segue com a terceira pior campanha do Leste. Já o Chicago Bulls perdeu a segunda seguida. Com isso, caiu uma posição na conferência e, por enquanto, está fora do play-in. Além disso, segue sem Nikola Vucevic. Por outro lado, Zach LaVine pode voltar.

Time provável Hornets: Terry Rozier, Cody Martin, Brandon Miller, camisa 0 e Nick Richards

Time provável Bulls: Coby White, Alex Caruso (Zach LaVine), DeMar DeRozan, Patrick Williams e Andre Drummond



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Memphis Grizzlies

(24-9) Minnesota Timberwolves x Houston Rockets (17-5)

Ainda líder do Oeste, o Minnesota Timberwolves vive seu momento de maior dificuldade na temporada. Afinal, vem de duas derrotas seguidas, sendo quatro nos últimos dez jogos. Assim, viu o Oklahoma City Thunder colar na disputa. O Houston Rockets, por outro lado, vem de duas vitórias. Assim, se recuperou de três derrotas seguidas e reapareceu na oitava colocação da Conferência.

Time provável Timberwolves: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert

Time provável Rockets: Fred VanVleet, Jalen Green, Jae’Sean Tate, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengun



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Houston Rockets

Leia mais sobre a NBA!

(21-12) Los Angeles Clippers x New Orleans Pelicans (21-14)

O Los Angeles Clippers segue em grande fase e deu início a mais uma sequência de vitórias. Até aqui, já são quatro. Assim, James Harden até apareceu para questionar os críticos da sua chegada à equipe. Com ele, são 18 vitórias em 28 partidas. Em situação semelhante, está o New Orleans Pelicans. A franquia também venceu suas últimas quatro partidas. Além disso, tem o mérito de ser um duro mandante, com apenas sete derrotas em 19 jogos.

Time provável Clippers: Terance Mann, James Harden, Kawhi Leonard, Paul George, Ivica Zubac

Time provável Pelicans: CJ McCollum, Herb Jones, Brandon Ingram, Zion Williamson, Jonas Valanciunas



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: New Orleans Pelicans

(20-12) Portland Trail Blazers x Dallas Mavericks (18-15)

Em mais um reencontro, Portland Trail Blazers e Dallas Mavericks repetem o confronto da rodada anterior. Na última partida, aliás, Luka Doncic, Kyrie Irving e companhia pouco tiveram dificuldade. A dupla, inclusive, somou para 70 pontos. O Blazers, por sua vez, conheceu mais uma derrota, a 24ª na temporada, e segue com a segunda pior campanha do Oeste.

Time provável Blazers: Malcolm Brogdon, Scoot Henderson, Anfernee Simons (Matisse Thybulle), Jerami Grant e Moses Brown

Time provável Mavericks: Kyrie Irving, Luka Doncic, Tim Hardaway Jr., Derrick Jones Jr. e Dereck Lively

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h30 (horário de Brasília)

Mandante: Dallas Mavericks

(19-15) Orlando Magic x Denver Nuggets (25-11)

O Orlando Magic parece experimentar da expressão ‘o gás acabou’. Afinal, a equipe iniciou a temporada com tudo. No entanto, nos últimos dez jogos, são apenas três vitórias, além de três derrotas seguidas. A equipe, então, caiu da terceira para a sexta colocação. Para piorar, não contará com dois titulares para a rodada. Do outro lado, o segundo melhor mandante do Oeste, com 14 vitórias em 17 partidas, o Denver Nuggets. A franquia, inclusive, vem de triunfo e segue na caça pelos líderes da Conferência, tendo uma partida de desvantagem para o Timberwolves.

Time provável Magic: Jalen Suggs, Anthony Black, Caleb Houstan, Paolo Banchero e Goga Bitadze

Time provável Nuggets: Jamal Murray, Kentavious Caldwell Pope, Michael Porter Jr., Aaron Gordon e Nikola Jokic

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Denver Nuggets

(20-14) Miami Heat x Phoenix Suns (18-16)

Ainda sem Jimmy Butler, o Miami Heat parece não sofrer os efeitos da ausência do astro. Afinal, desde que ele se lesionou, a equipe venceu cinco de sete partidas. Destaque, claro, para a ascensão do novato Jaime Jaquez Jr. O Phoenix Suns, por sua vez, vem de derrota para o Los Angeles Clippers, o que pôs fim a uma sequência de quatro vitórias. O time, aliás, pode contar agora com o retorno de Kevin Durant, que teve seu status trocado para duvidoso.

Time provável Heat: Kyle Lowry, Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Jamal Cain e Bam Adebayo

Time provável Suns: Bradley Beal, Devin Booker, Grayson Allen, Chimezie Metu (Kevin Durant) e Jusuf Nurkic

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Phoenix Suns

(3-31) Detroit Pistons x Golden State Warriors (16-18)

O Detroit Pistons encerrou o ano com uma vitória para o Toronto Raptors. No entanto, nas duas primeiras partidas de 2024, saiu derrotado. Assim, segue de longe com a pior campanha do Leste e de toda a NBA. Enquanto isso, o Warriors deixou escapar a liderança contra o Denver Nuggets e se afundou ainda mais na temporada.

Time provável Pistons: Jaden Ivey, Cade Cunningham, Bojan Bogdanovic, Isaiah Livers e Jalen Duren

Time provável Warriors: Chris Paul, Stephen Curry, Klay Thompson, Jonathan Kuminga e Kevon Looney

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 0h (horário de Brasília)

Mandante: Golden State Warriors

(11-23) Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers (17-18)

Outra transmissão para o Brasil que você confere no onde assistir aos jogos da NBA hoje, 05, é este em Los Angeles. De um lado, o Memphis Grizzlies, que se animou com o retorno de Ja Morant. Afinal, após um início de temporada tenebroso, venceu quatro partidas seguidas. No entanto, mesmo com o astro, vem de derrota para o Toronto Raptors e, assim, continua com a terceira pior campanha do Oeste. Já o Los Angeles Lakers vem de três tropeços seguidos e está sob ameaça na 10ª posição. A equipe, então, se escora no seu aproveitamento em casa, com 11 vitórias em 16 partidas.

Time provável Grizzlies: Ja Morant, Desmond Bane, Marcus Smart, Jaren Jackson Jr. e Bismack Biyombo

Time provável Lakers: Austin Reaves, Cam Reddish, Taurean Prince, LeBron James e Anthony Davis

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2, Star + e NBA League Pass

Horário: 0h (horário de Brasília)

Mandante: Los Angeles Lakers

(14-20) Toronto Raptors x Sacramento Kings (20-13)

Por fim, para fechar o onde assistir aos jogos da NBA de hoje, 05/01, um confronto entre Toronto Raptors e Sacramento Kings. De um lado, o time canadense, que evoluiu com a chegada de RJ Barrett e vem de duas vitórias. E, assim, entrou na disputa por uma vaga no play-in do Leste. Do outro, o time da Califórnia, que venceu na última rodada, após dura derrota para o Charlotte Hornets. Desse modo, a franquia retomou a quinta posição no Oeste.

Time provável Raptors: Immanuel Quickley, Scottie Barnes, RJ Barrett, Pascal Siakam e Jakob Poelt

Time provável Kings: De’Aaron Fox, Chris Duarte, Harrison Barnes, Keegan Murray e Domantas Sabonis

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 0h (horário de Brasília)

Mandante: Sacramento Kings

