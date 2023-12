Onde assistir aos jogos da NBA hoje (12/12)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, terça-feira, 12/12, da temporada regular da NBA. A rodada conta com cinco partidas, sendo que duas delas terá transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 12, e prováveis quintetos iniciais.

(14-8) Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers (14-9)

O Dallas Mavericks chega embalado para o confronto. Afinal, vem de três vitórias seguidas e ocupa a terceira colocação no Oeste. No entanto, segue sem Kyrie Irving, que se recupera de uma lesão no calcanhar direito. O Los Angeles Lakers, por sua vez, teve alguns dias de descanso, após a conquista da Copa da NBA. Ainda assim, o técnico Darvim Ham pode poupar Anthony Davis e LeBron James.

Publicidade

Time provável Mavericks: Luka Doncic, Seth Curry, Dante Exum, Derrick Jones Jr., Dereck Lively II

Time provável Lakers: De’Angelo Russell, Cam Reddish, Taurean Prince, LeBron James (Rui Hachimura) e Anthony Davis (Jaxson Hayes)

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video e NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Dallas Mavericks

Publicidade

(16-5) Boston Celtics x Cleveland Cavaliers (13-10)



Líder da Conferência Leste, o Boston Celtics ganhou alguns dias de descanso. Afinal, sua última partida aconteceu há quatro dias, em vitória diante do New York Knicks. Assim, o técnico Joe Mazulla terá todo seu plantel à disposição. O Cleveland Cavaliers, por outro lado, vem de derrota para o Orlando Magic e pode não contar com Evan Mobley.

Time provável Celtics: Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum e Kristaps Porzingis

Time provável Cavaliers: Darius Garland, Donovan Mitchell, Max Strus, Dean Wade (Evan Mobley) e Jarrett Allen

Publicidade

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Boston Celtics

(9-15) Chicago Bulls x Denver Nuggets (14-9)

O Chicago Bulls vem de derrota para o Milwaukee Bucks. No entanto, antes, embalou uma sequência de quatro vitórias. Mesmo assim, vive um dilema: a permanência de seus principais jogadores. Já o Denver Nuggets venceu com tranquilidade o Atlanta Hawks e pôs fim a uma sequência de três derrotas. Agora, busca retomar as primeiras colocações do Oeste.

Publicidade

Time provável Bulls: Coby White, Ayo Dosunmu (Alex Caruso), DeMar DeRozan, Patrick Williams e Nikola Vucevic

Time provável Nuggets: Jamal Murray, Kentavious Caldwell-Pope, Michael Porter Jr., Aaron Gordon e Nikola Jokic

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Chicago Bulls

Leia mais sobre a NBA!

(10-12) Golden State Warriors x Phoenix Suns (12-10)

A partida marca o terceiro encontro entre Golden State Warriors e Phoenix Suns na temporada. Em ambas, o time do Arizona saiu com a vitória. No entanto, a franquia pode não contar com Kevin Durant, enquanto Bradley Beal deve retornar. O time californiano, por outro lado, espera por Chris Paul, que esteve fora do último confronto. Assim, pode ter todos os seus principais nomes à disposição.

Publicidade

Time provável Warriors: Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green e Kevon Looney

Time provável Suns: Bradley Beal, Devin Booker, Eric Gordon (Kevin Durant), Josh Okogie e Jusuf Nurkic

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video e NBA League Pass

Horário: 23h59 (horário de Brasília)

Mandante: Golden State Warriors

(12-10) Los Angeles Clippers x Sacramento Kings (13-8)

As duas equipes vem de vitórias na segunda-feira. Portanto, chegam embalados para o duelo, mas farão o segundo jogo em menos de 24 horas. Além disso, o momento do Los Angeles Clippers é melhor. Isso porque o time do técnico Tyronn Lue acumula quatro vitórias seguidas. Por outro lado, o Sacramento Kings está à frente do rival na Conferência Oeste. Afinal, ocupa a quinta posição, enquanto o Clippers é o oitavo.

Publicidade

Time provável Clippers: James Harden, Terance Mann, Paul George, Kawhi Leonard e Ivica Zubac

Time provável Kings: De’Aaron Fox, Kevin Huerter, Harrison Barnes, Keegan Murray e Domantas Sabonis

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 00h30 (horário de Brasília)

Mandante: Los Angeles Clippers

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA