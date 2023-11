Onde assistir aos jogos da NBA hoje (18/11)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, sábado 18/11, da temporada regular da NBA. A rodada conta com seis partidas. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 18, e prováveis quintetos iniciais.

(7-5) New York Knicks x Charlotte Hornets (3-8)

Time provável Knicks: Jalen Brunson, Donte DiVincenzo Josh Hart, Julius Randle e Mitchell Robinson

Time provável Hornets: LaMelo Ball, Brandon Miller, Gordon Hayward, PJ Washington e Mark Williams

RJ Barrett e Quentin Grimes são dúvidas para o embate do New York Knicks contra o Charlotte Hornets, neste sábado. No entanto, caso eles estejam disponíveis, o técnico Tom Thibodeau deve escalar Josh Hart e Donte DiVincenzo entre os titulares.

Pelo Hornets, entretanto, o time ainda não tem o ala-armador Terry Rozier. Então, é possível que o calouro Brandon Miller siga no time principal.

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Spectrum Center, North Carolina

Mandante: Charlotte Hornets

(8-3) Minnesota Timberwolves x New Orleans Pelicans (6-6)

Time provável Timberwolves: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert

Time provável Pelicans: Dyson Daniels, Herb Jones, Brandon Ingram, Zion Williamson e Jonas Valanciunas

O New Orleans Pelicans recebe o Minnesota Timberwolves, mas não terá mais uma vez o armador CJ McCollum. Então, Dyson Daniels deve seguir no quinteto titular. Por outro lado, o Timberwolves terá força total para seguir lutando nos primeiros lugares da Conferência Oeste.

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Smoothie King Center, Louisiana

Mandante: New Orleans Pelicans

(8-4) Miami Heat x Chicago Bulls (4-9)

Time provável Heat: Kyle Lowry, Duncan Robinson, Jimmy Butler, Haywood Highsmith e Bam Adebayo

Time provável Bulls: Coby White, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Alex Caruso e Nikola Vucevic

Enquanto o Miami Heat vem em grande fase, mesmo sem o cestinha Tyler Herro (lesão), o Chicago Bulls fica cada dia mais próximo de uma reformulação de elenco. Fique de olho em Jimmy Butler, ex-jogador do Bulls. Apesar de Bam Adebayo aparecer como o grande nome do Heat na atual temporada, Butler vem “esquentando” na campanha.

Por outro lado, o Bulls perdeu as últimas duas contra o Orlando Magic, mas Zach LaVine e Alex Caruso foram os únicos destaques nos embates.

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: United Center, Illinois

Mandante: Chicago Bulls

(9-3) Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks (8-4)

Time provável Mavericks: Luka Doncic, Kyrie Irving, Derrick Jones, Grant Williams, Dereck Lively

Time provável Bucks: Damian Lillard, Malik Beasley, Khris Middleton (Pat Connaughton), Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez

Dois dos principais astros da temporada 2023/24 da NBA se enfrentam neste sábado (18) e aqui você fica sabendo onde assistir a um dos jogos mais interessantes da rodada de hoje. Apesar de o Milwaukee Bucks não começar tão bem a atual campanha, o time tem retrospecto positivo até o momento. Damian Lillard recebeu críticas nas primeiras partidas, mas foi o grande destaque nas últimas duas vitórias. Enquanto isso, Giannis Antetokounmpo deve travar uma grande disputa com Luka Doncic.

Os dois estão entre os candidatos ao prêmio de MVP, mas o grego saiu da última lista oficial da NBA. Por outro lado, Doncic subiu uma posição e é o segundo, atrás apenas de Nikola Jokic. O Dallas Mavericks deve ter o seu quinteto titular completo contra o Bucks, enquanto a partida terá transmissão do Amazon Prime Video, a partir de 22h (horário de Brasília).

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: Fiserv Forum, Wisconsin

Mandante: Milwaukee Bucks

(2-9) Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs (3-9)

Time provável Grizzlies: Jacob Gilyard, Desmond Bane, Ziaire Williams, Jaren Jackson Jr e Bismack Biyombo

Time provável Spurs: Jeremy Sochan, Julian Champagnie, Keldon Johnson, Victor Wembanyama e Zach Collins

O Memphis Grizzlies aguarda por Ja Morant, suspenso por 25 jogos. Então, sem ele, o time vai com o que pode ter diante do San Antonio Spurs. No entanto, Marcus Smart e Derrick Rose se machucaram e estão fora. Portanto, existem várias dúvidas para o técnico Taylor Jenkins formar seu quinteto titular. Apesar de não agradar muito no início da temporada, Ziaire Williams pode ganhar nova chance. Entretanto, existem outras opções, como Luke Kennard.

Enquanto isso, no Spurs, Julian Champagnie deve seguir entre os titulares. Devin Vassell, um dos cestinhas da equipe, ainda não está totalmente recuperado de lesão, então Champagnie é seu provável substituto. Por outro lado, Victor Wembanyama continua atraindo a atenção. Um dos principais candidatos ao prêmio de melhor calouro da temporada, Wembanyama vem mesclando grandes jogos com outros bem abaixo. Afinal, é um novato e só tem 19 anos.

Mas o torcedor de Grizzlies e Spurs pode acompanhar a partida desde sábado, a partir de 22h (horário de Brasília), na ESPN 2.

Informações da partida

Onde assistir: ESPN

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: Frost Bank Center, Texas

Mandante: San Antonio Spurs

(8-4) Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors (6-7)

Time provável Thunder: Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Lu Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren

Time provável Warriors: Chris Paul, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga e Dario Saric (Kevon Looney)

Enquanto o Golden State Warriors vive situação ruim no momento, o Oklahoma City Thunder vem embalado por vitória justamente contra o adversário deste sábado. Draymond Green (suspenso) e Stephen Curry (lesão no joelho), estão fora. Chris Paul assume o lugar de Curry, mas existe uma dúvida se Dario Saric segue no quinteto titular. Apesar de o técnico Steve Kerr utilizar Kevon Looney vindo do banco nos últimos jogos, é possível que ele volte a ficar entre os cinco. Então, até Jonathan Kuminga pode perder vaga.

Por outro lado, o Thunder vem com a mesma escalação de toda a temporada até aqui. Mas nas últimas partidas, a equipe vem utilizando cada vez mais o calouro Vasilije Micic. Embora não seja jovem, o astro do basquete europeu ainda está se adaptando ao da NBA e produziu cinco pontos e sete assistências em 21 minutos contra o Warriors. Agora, quem também vem se destacando é Chet Holmgren, que obteve o seu quarto duplo-duplo em 12 jogos de sua primeira temporada na liga.

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h30 (horário de Brasília)

Local: Chase Center, Califórnia

Mandante: Golden State Warriors

