Onde assistir aos jogos da NBA hoje (21/11)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, terça-feira 21/11, da temporada regular da NBA. A rodada conta com cinco partidas. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 21, e prováveis quintetos iniciais. Os embates valem, também, para a Copa da NBA.

(6-7) Toronto Raptors x Orlando Magic (8-5)

Time provável Raptors: Dennis Schroder, Scottie Barnes, OG Anunoby, Pascal Siakam, Jakob Poeltl

Time provável Magic: Anthony Black, Jalen Suggs, Franz Wagner, Paolo Banchero, Goga Bitadze

Enquanto o Toronto Raptors faz apenas o seu segundo jogo da Copa da NBA, o Orlando Magic vai para a sua terceira partida. Ou seja, o time canadense ainda precisa fazer mais dois jogos para concluir a primeira fase, além do embate diante do Magic.

De novidade, o Raptors terá OG Anunoby, que já retornou às quadras no último domingo contra o Detroit Pistons, então Gary Trent Jr vai para o banco.

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Amway Center, Flórida

Mandante: Orlando Magic

(7-5) Indiana Pacers x Atlanta Hawks (6-6)

Time provável Pacers: Tyrese Haliburton, Bruce Brown, Bennedict Mathurin, Obi Toppin, Myles Turner

Time provável Hawks: Trae Young, Dejounte Murray, De’Andre Hunter, Jalen Johnson, Clint Capela

Apesar de um verdadeiro tropeço em casa diante do Orlando Magic, o Indiana Pacers volta às quadras nesta terça-feira diante do Atlanta Hawks. Enquanto o Pacers vinha de grandes jogos, o armador Tyrese Haliburton conseguiu marcas incríveis. No entanto, o Magic veio com tudo e atropelou Indiana mesmo longe de seus domínios.

O Hawks, por outro lado, deve ter sua principal formação, com Trae Young e Dejounte Murray na armação. Destaque, também, para o ala-pivô Jalen Johnson, que ganhou a titularidade de vez, enquanto Saddiq Bey vem do banco.

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: State Farm Arena

Mandante: Atlanta Hawks

(7-6) Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers (10-3)

Time provável Cavaliers: Darius Garland, Max Strus, Dean Wade, Evan Mobley, Jarrett Allen

Time provável 76ers: Tyrese Maxey, De’Anthony Melton, Nicolas Batum, Tobias Harris, Joel Embiid

Enquanto o Philadelphia 76ers faz grande temporada, o Cleveland Cavaliers vem de início irregular. No entanto, Donovan Mitchell ainda não deve voltar às quadras (lesão na coxa). Assim, ele perderia o terceiro jogo consecutivo e cinco nos últimos sete. Dean Wade pode seguir no quinteto titular, mas Caris LeVert (joelho) teria chances de retornar.

Por outro lado, o Sixers atropelou o Brooklyn Nets no último domingo. Apesar de jogar fora de casa, Philadelphia dominou o oponente desde o início, com Joel Embiid em forma de MVP.

Hoje (21), Sixers x Cavs é um dos jogos mais importantes para assistir da Copa da NBA. O Amazon Prime transmite a partir de 21h30 (horário de Brasília).

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Wells Fargo Center

Mandante: Philadelphia 76ers

(3-10) Portland Trail Blazers x Phoenix Suns (7-6)

Time provável Blazers: Skylar Mays, Shaedon Sharpe, Toumani Camara, Jerami Grant, Deandre Ayton

Time provável Suns: Devin Booker, Grayson Allen, Eric Gordon, Kevin Durant, Jusuf Nurkic

Deandre Ayton foi primeira escolha de Draft pelo Phoenix Suns, mas a equipe do Arizona o negociou na offseason para o Portland Trail Blazers. Mas nesta terça-feira os dois se reencontram pela primeira vez. Enquanto Ayton teve grande queda de produção (fazia 18.0 pontos em 2022/23 e produz 12.2 em 2023/24), o pivô tenta melhorar para o resto da temporada. Não está fácil, pois o Blazers também não vem oferecendo resistência aos adversários.

Por outro lado, Jusuf Nurkic também reencontra sua antiga equipe. Ele atuou pelo Blazers por sete anos, mas estava na troca que mandou Ayton para Portland.

O jogo tem grande importância para o Suns, pois ainda luta pela vaga na repescagem para seguir em frente na Copa da NBA. Por enquanto, o Los Angeles Lakers lidera o Grupo A, mas a combinação de resultados não favorece. Mesmo que o Lakers perca para o Utah Jazz, em casa, a diferença no saldo é gigante (42 pontos).

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Footprint Center

Mandante: Phoenix Suns

(4-9) Utah Jazz x Los Angeles Lakers (8-6)

Time provável Jazz: Keyonte George, Jordan Clarkson, Ochai Agbaji, John Collins, Lauri Markkanen

Time provável Lakers: D’Angelo Russell, Cam Reddish, Taurean Prince, LeBron James, Anthony Davis

Nem parece, mas LeBron James completa 39 anos daqui um mês. Com uma vitória sobre o Utah Jazz, o Los Angeles Lakers garante vaga na próxima fase da Copa da NBA. Mas mesmo que perca, a conta é simples. Basta não ficar atrás no placar por 23 pontos ou mais contra o Jazz e torcer para que o Phoenix Suns não tire os 42 pontos contra o Blazers.

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 0h (horário de Brasília)

Local: Crypto.com Arena

Mandante: Los Angeles Lakers

Então, hoje (21) você fica sabendo onde assistir aos jogos da Copa da NBA. Dois deles terão transmissão para o Brasil.

Confira a classificação da Copa da NBA

Leste Grupo A

Time V D % GB DIF PTS PC 1 Indiana Pacers 2 0 100 0 +11 253 242 2 Philadelphia 76ers 2 1 66.7 0.5 +12 366 354 3 Cleveland Cavaliers 1 1 50.0 1 +3 224 221 4 Atlanta Hawks 1 1 50.0 1 -4 242 246 5 Detroit Pistons (E) 0 3 0.0 2.5 -22 326 348 Leste Grupo B Time V D % GB DIF PTS PC 1 Milwaukee Bucks 2 0 100 0 +36 240 204 2 Miami Heat 2 0 100 0 +13 232 219 3 New York Knicks 1 1 50.0 1 +16 225 209 4 Charlotte Hornets 1 2 33.3 1.5 -30 328 358 5 Washington Wizards (E) 0 3 0.0 2.5 -35 330 365 Leste Grupo C Time V D % GB DIF PTS PC 1 Boston Celtics 2 0 100 0 +17 229 212 2 Brooklyn Nets 2 1 .667 0.5 +8 340 332 3 Orlando Magic 1 1 50.0 1 -14 207 221 4 Toronto Raptors 0 1 0.0 1.5 -3 105 108 4 Chicago Bulls 0 2 0.0 2.0 -8 204 212 Oeste Grupo A Time V D % GB DIF PTS PC 1 Los Angeles Lakers 3 0 1.00 0 +42 363 321 2 Utah Jazz 2 1 66.7 1 +19 370 351 3 Phoenix Suns 1 1 50.0 1.5 0 250 250 4 Portland Trail Blazers 1 2 33.3 2 -26 309 335 5 M emphis Grizzlies (E) 0 3 0.0 3 -35 341 376 Oeste Grupo B Time V D % GB DIF PTS PC 1 New Orleans Pelians 2 1 66.7 0 +23 347 324 2 Denver Nuggets 2 1 66.7 0 +9 346 337 3 Houston Rockets 1 1 50.0 0.5 -3 204 207 4 Dallas Mavericks 1 2 .333 1 -14 368 382 5 LA Clippers 1 2 .000 1 -15 340 355 Oeste Grupo C Time V D % GB DIF PTS PC 1 Sacramento Kings 2 0 100 0 +16 234 218 2 Minnesota Timberwolves 2 0 100 0 +10 221 211 3 Golden State Warriors 1 1 50.0 1 -1 242 243 4 Oklahoma City Thunder 1 2 33.3 1.5 +27 360 333 5 S an Antonio Spurs 0 3 0.0 2 -52 317 369 Legenda V: vitória

D: derrota

GB: diferença de jogos

DIF: saldo de pontos

PTS: pontos a favor

PC: pontos contra

