Onde assistir aos jogos da NBA hoje (27/12)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, quarta-feira, 27/12, da temporada regular da NBA. A rodada conta com seis partidas, sendo que uma delas terá transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 27, informações e prováveis quintetos iniciais.

(20-9) Philadelphia 76ers x Orlando Magic (18-11)

O Philaldephia 76ers não conseguiu sair vitorioso na rodada de Natal, diante do Miami Heat. No entanto, foi apenas a segunda derrota da equipe nas últimas dez partidas. Assim, o time segue tranquilo como terceiro do Leste. Logo na sequência, aliás, vem o próprio Orlando Magic. A equipe da Flórida vem de duas vitórias, que representam uma recuperação, após quatro derrotas seguidas. Por outro lado, Joel Embiid está fora de mais um jogo.

Time provável 76ers: Tyrese Maxey, De’Antony Melton, Tobias Harris, Kelly Oubre Jr. e Paul Reed

Time provável Magic: Jalen Suggs, Anthony Black, Franz Wagner, Paolo Banchero e Wende Carter Jr.

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Orlando Magic

(11-18) Toronto Raptors x Washington Wizards (5-24)

O Toronto Raptors vem com muitos dias de descanso. Afinal, sua última partida foi há quatro dias. Assim, a oportunidade para tentar reverter a má fase, com três derrotas seguidas. Momento semelhante vivido pelo Washington Wizards, que não vence há duas rodadas e tem oito derrotas nos últimos dez jogos. E, assim, segue com a segunda pior campanha do Leste.

Time provável Raptors: Dennis Schroeder, Scottie Barnes, OG Anunoby, Pascal Siakam e Jacob Poeltl

Time provável Wizards: Tyus Jones, Jordan Poole, Deni Avdija, Kyle Kuzma e Daniel Gafford



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Washington Wizards

(22-8) Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets (15-15)

Após perder na rodada de Natal para o New York Knicks, o Milwaukee Bucks volta às quadras em busca de se reaproximar do Boston Celtics. Afinal, a franquia que lidera o Leste venceu na última partida. Do outro lado, o Brooklyn Nets vem de duas vitórias. No entanto, ambas diante do Detroit Pistons, time de pior campanha na NBA.

Time provável Bucks: Damian Lillard, Malik Beasley, Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez

Time provável Nets: Spencer Dinwiddie, Cam Thomas, Mikal Bridges, Cameron Johnson e Nic Claxton



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Brooklyn Nets

Leia mais sobre a NBA!

(17-12) New York Knicks x Oklahoma City Thunder (19-9)

Com grande atuação coletiva, o New York Knicks garantiu seu presente Natal ao bater o Milwaukee Bucks. Assim, se reaproximou de Miami Heat e Orlando Magic, que estão a frente no Leste. O Oklahoma City Thunder, por sua vez, vem de grande vitória diante do líder do Oeste, o Minnesota Timberwolves. Desta forma, conseguiu se recuperar, após derrota para o Los Angeles Lakers.

Time provável Knicks: Jalen Brunson, Donte DiVincenzo, RJ Barrett, Julius Randle e Isaiah Hartenstein

Time provável Thunder: Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Lu Dort, Jalen Williams e Chet Holmgren



Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2, Star Plus e NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Oklahoma City Thunder

(14-15) Phoenix Suns x Houston Rockets (15-13)

Rodada após rodada, o Phoenix Suns perde posições no disputado Oeste. Afinal, já são três derrotas seguidas e sete nos últimos dez jogos. Assim, a equipe já estaria fora do play-in. O Houston Rockets, por outro lado, vive grande fase. Mesmo após derrota para o Indiana Pacers, a equipe vem de sete vitórias nos últimos dez confrontos.

Time provável Suns: Devin Booker, Grayson Allen, Eric Gordon, Kevin Durant e Drew Eubanks

Time provável Rockets: Fred VanVleet, Jalen Green, Dillon Brooks, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengun



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Houston Rockets

(17-13) Cleveland Cavaliers x Dallas Mavericks (18-12)

Por fim, para encerrar o onde assistir da NBA de hoje, 27/12, um confronto entre Cleveland Cavaliers e Dallas Mavericks. De um lado, o time de Ohio, que sofre com as ausências de três estrelas: Donovan Mitchell, Darius Garland e Evan Mobley. Do outro, o Dallas Mavericks, que segue sem Kyrie Irving.

Time provável Cavaliers: Craig Porter Jr., Max Strus, Isaac Okoro, Dean Wade e Jarrett Allen

Time provável Mavericks: Luka Doncic, Tim Hardaway Jr, Derrick Jones, Grant Williams e Dereck Lively



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h30 (horário de Brasília)

Mandante: Dallas Mavericks

