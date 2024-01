Onde assistir aos jogos da NBA hoje (28/01)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 28/01, da temporada regular da NBA. A rodada conta com cinco partidas, sendo que uma terá transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 28, e prováveis quintetos iniciais.

(18-27) Memphis Grizzlies x Indiana Pacers (26-20)

O Memphis Grizzlies conta com diversos desfalques, como Ja Morant, Desmond Bane e Marcus Smart. No entanto, a equipe vive bom momento. Afinal, são três vitórias seguidas. O Indiana Pacers, por sua vez, se recuperou após três derrotas seguidas. Assim, são duas vitórias seguidas para a equipe.

Time provável Grizzlies: Jacob Gilyard, John Konchar, Vince Williams Jr., Santi Aldama e Jaren Jackson Jr.

Time provável Pacers: Andrew Nembhard, Buddy Hield, Aaron Nesmith, Pascal Siakam e Myles Turner

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Mandante: Indiana Pacers

(16-29) Toronto Raptors x Atlanta Hawks (18-27)

Em reconstrução, o Toronto Raptors já acumula quatro derrotas seguidas na NBA. Assim, se distancia cada vez mais da zona de play-in. Agora, está com a quarta pior campanha da conferência. Uma posição a frente está o Atlanta Hawks. A franquia, aliás, estava uma posição acima. Contudo, foram quatro derrotas seguidas.

Time provável Raptors: Scottie Barnes, Gary Trent Jr., Bruce Brown, RJ Barrett e Thaddeus Young

Time provável Hawks: Trae Young, Dejounte Murray, Jalen Johnson, Saddiq Bey e Clint Capela

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h (horário de Brasília)

Mandante: Atlanta Hawks

(32-13) Oklahoma City Thunder x Detroit Pistons (5-40)

O Oklahoma City Thunder vem de cinco vitórias seguidas. Assim, a equipe ultrapassou o Minnesota Timberwolves e assumiu a liderança do Oeste. O Detroit Pistons, por outro lado, ocupa a última posição no Leste. A equipe há duas rodadas conquistou uma vitória, mas perdeu novamente na última. Assim, são oito derrotas em dez jogos.

Time provável Thunder: Shai Gilgeous Alexander, Josh Giddey, Lu Dort, Jalen Williams e Chet Holmgren

Time provável Pistons: Cade Cunningham, Jaden Ivey, Bojan Bogdanovic, Isaiah Stewart e Jalen Duren

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h (horário de Brasília)

Mandante: Detroit Pistons

(26-19) Phoenix Suns x Orlando Magic (23-22)

O Phoenix Suns alcançou sete vitórias seguidas. Assim, subiu para a quinta posição do Oeste. No entanto, perdeu para o Pacers na rodada anterior e caiu uma colocação. Já o Orlando Magic, após bater o Miami Heat, perdeu duas seguidas e segue com a oitava campanha da tabela.

Time provável Suns: Devin Booker, Bradley Beal (Eric Gordon), Grayson Allen, Kevin Durant e Jusuf Nurkic

Time provável Magic: Jalen Suggs, Anthony Black, Franz Wagner, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr.

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video e NBA League Pass

Horário: 20h (horário de Brasília)

Mandante: Orlando Magic

(21-25) Chicago Bulls x Portland Trail Blazers (13-32)

Por fim, para encerrar o onde assistir aos jogos da NBA hoje, 28/01, um duelo entre Chicago Bulls e Portland Trail Blazers. De um lado, o time de Illinois, vem de duas derrotas seguidas. Ainda assim, permanece na nona colocação do Leste. O time da casa, por sua vez, vem de derrota para o lanterna do Oeste, o San Antonio Spurs.

Time provável Bulls: Coby White, Ayo Dosunmu, Alex Caruso, DeMar DeRozan e Nikola Vucevic

Time provável Blazers: Anfernee Simons, Matisse Thybulle, Kris Murray, Jabari Walker e Deandre Ayton

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Portland Trail Blazers

