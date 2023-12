Onde assistir aos jogos da NBA hoje (28/12)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, quinta-feira, 28/12, da temporada regular da NBA. A rodada conta com oito partidas. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 28, informações e prováveis quintetos iniciais.

(2-28) Detroit Pistons x Boston Celtics (23-6)

A rodada começa com um duelo de opostos na NBA: Detroit Pistons e Boston Celtics. Afinal, o Pistons tem a pior campanha da liga. Em 30 partidas, foram apenas duas vitórias, sendo a última em outubro. Além disso, a equipe já acumula 27 derrotas seguidas. O Celtics, por outro lado, é o time de melhor campanha. A equipe atravessa uma sequência de três vitórias e tem apenas duas derrotas nos últimos dez jogos.

Publicidade

Time provável Pistons: Jaden Ivey, Cade Cunningham, Bojan Bogdanovic, Marvin Bagley III e Jalen Duren

Time provável Celtics: Jrue Holiday, Derrick White, Sam Hauser (Jaylen Brown), Al Horford (Jayson Tatum) e Kristaps Porzingis

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Boston Celtics

(15-14) Indiana Pacers x Chicago Bulls (14-18)

O Indiana Pacers busca se reabilitar após vencer apenas dois dos últimos sete jogos. Assim, na rodada anterior, bateu o Houston Rockets e retomou sus campanha positiva. O Chicago Bulls, por sua vez, é o time de melhor momento na parte de baixo da tabela. Afinal, são quatro vitórias nos últimos cinco jogos. No entanto, um início ruim de temporada ainda prejudica a franquia no Leste.

Publicidade

Time provável Pacers: Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard (Bruce Brown), Buddy Hield, Jalen Smith e Myles Turner

Time provável Bulls: Coby White, Alex Caruso, DeMar DeRozan, Patrick Williams e Andre Drummond

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Chicago Bulls

(13-18) Utah Jazz x New Orleans Pelicans (17-14)

Um início de temporada cercado de lesões, entre elas a de seu principal jogador, Lauri Markkanen, atrapalhou o Utah Jazz. No entanto, com a maioria deles recuperados, a equipe vem em boa fase. Assim, são seis vitórias nos últimos oito jogos, sendo três seguidas. Já o New Orleans Pelicans, vem de duas derrotas seguidas. Ainda assim, a equipe se mantém com campanha positiva e ativa na briga pela pós-temporada.

Publicidade

Time provável Jazz: Collin Sexton, Kris Dunn, Lauri Markkanen, Simone Fontecchio e Walker Kessler

Time provável Pelicans: CJ McCollum, Herb Jones, Brandon Ingram, Zion Williamson e Jonas Valanciunas



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: New Orleans Pelicans

(19-12) Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves (22-7)

Mesmo sem Kyrie Irving, o Dallas Mavericks se mantém como uma das forças do Oeste. Isso, sobretudo, graças a Luka Doncic e um bom desempenho dos coadjuvantes, como Tim Hardaway Jr e Dante Exum. O Minnesota Timberwolves, por sua vez, segue como líder do Oeste, apesar da derrota recente para o Oklahoma City Thunder. O tropeço, no entanto, diminuiu a distância para rivais na conferência, entre eles o Mavs. Para piorar, a equipe tem dúvidas sobre a presença de Karl Anthony Towns

Publicidade

Time provável Mavericks: Luka Doncic, Dante Exum, Tim Hardaway Jr., Derrick Jones Jr. e Dereck Lively

Time provável Timberwolves: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Kyle Anderson (Karl-Anthony Towns) e Rudy Gobert



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Minnesota Timberwolves

Leia mais sobre NBA!

(10-19) Memphis Grizzlies x Denver Nuggets (22-10)

O Memphis Grizzlies parece outra equipe após o retorno de Ja Morant. Afinal, já são quatro vitórias e nenhuma derrota, desde que o astro voltou. Assim, aliás, ele foi até eleito o jogador da semana. Agora, no entanto, a equipe enfrenta a segunda melhor campanha do Oeste, o Denver Nuggets e pode não ter Ja Morant. Equipe que vem de cinco vitórias seguidas, sendo oito nos últimos dez jogos.

Publicidade

Time provável Grizzlies: Marcus Smart, Desmond Bane, Vince Williams Jr. (Ja Morant), Jaren Jackson Jr. e Bismack Biyombo

Time provável Nuggets: Jamal Murray, Kentavious Caldwell-Pope, Michael Porter Jr., Peyton Watson e Nikola Jokic



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Denver Nuggets

(18-12) Miami Heat x Golden State Warriors (15-15)

O Miami Heat perdeu Jimmy Butler há três rodadas. No entanto, não sentiu a ausência do seu astro. Afinal, venceu em todas elas e assumiu a quarta colocação no Leste. O jogador, aliás, segue fora. O Golden State Warriors, por sua vez, perdeu a última partida para o Denver Nuggets. Assim, pôs fim à uma sequência de cinco vitórias.

Publicidade

Time provável Heat: Kyle Lowry, Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Caleb Martin e Bam Adebayo

Time provável Warriors: Stephen Curry, Brandon Podziemski, Klay Thompson, Jonathan Kuminga e Kevon Looney



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h59 (horário de Brasília)

Mandante: Golden State Warriors

(4-25) San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers (8-21)

Se a rodada marca o encontro de grandes equipes, também conta com duas das piores da NBA: San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers. O time texano tem apenas uma vitória desde a primeira semana de novembro. Assim, ocupa isoladamente a última colocação do Oeste. A sua frente, está bem o time de Oregon. Este, aliás, tem algumas vitórias a mais. Na última rodada, inclusive, venceu o forte Sacramento Kings. No entanto, foi apenas o segundo triunfo nos últimos dez jogos.

Publicidade

Time provável Spurs: Jeremy Sochan, Malik Branham, Devin Vassell, Keldon Johnson e Victor Wembanyama

Time provável Blazers: Malcolm Brogdon, Anfernee Simons, Toumani Camara, Jerami Grant e Moses Brown



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h59 (horário de Brasília)

Mandante: Portland Trail Blazers

(7-21) Charlotte Hornets x Los Angeles Lakers (16-15)

Por fim, para fechar o onde assistir aos jogos da NBA de hoje, dia 28, um confronto entre Charlotte Hornets e Los Angeles Lakers. De um lado, uma equipe sem pretensões, que está há algumas semanas sem sua principal estrela e se afunda na Conferência Leste. Do outro, o time californiano, que vem de derrota para o Boston Celtics e acumula quatro vitórias nos últimos dez jogos. E, assim, vive uma cobrança interna por melhora.

Publicidade

Time provável Hornets: Terry Rozier, Bryce McGowens, camisa 0, Gordon Hayward (Cody Martin) e Nick Richards

Time provável Lakers: LeBron James, Taurean Prince, Cam Reddish, Jarred Vanderbilt e Anthony Davis

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 00h30 (horário de Brasília)

Mandante: Los Angeles Lakers

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA