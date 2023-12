Onde assistir aos jogos da NBA hoje (29/12)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, sexta-feira, 29/12, da temporada regular da NBA. A rodada conta com dez partidas, sendo que uma delas terá transmissão no Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 29, informações e prováveis quintetos iniciais.

(17-13) New York Knicks x Orlando Magic (18-12)

Próximos na tabela do Leste, New York Knicks e Orlando Magic vivem momentos semelhantes na NBA. Afinal, ambas as equipes vem de derrotas na última rodada. Além disso, os momentos também são parecidos, com cinco vitórias em dez jogos para o Knicks e quatro para o Magic, no mesmo período. O diferencial, neste caso, pode ser o fator caso. Sobretudo porque o time da Flórida tem apenas quatro derrotas sob seu mando.

Time provável Knicks: Jalen Brunson, Donte DiVincenzo, RJ Barrett, Julius Randle e Isaiah Hartenstein

Time provável Magic: Anthony Black, Jalen Suggs, Franz Wagner, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr.

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Orlando Magic

(15-16) Brooklyn Nets x Washington Wizards (5-25)

Na luta por uma vaga na pós-temporada, o Brooklyn Nets não vive grande fase. Afinal, são apenas três vitórias nos últimos dez jogos. Duas delas, aliás, diante do Detroit Pistons, time de pior campanha em toda a NBA. O Washington Wizards, por sua vez, vem num momento pior ainda. Isso porque é a vice-lanterna do Leste e tem duas vitórias no mesmo período citado do adversário.

Time provável Nets: Spencer Dinwiddie, Cam Thomas, Mikal Bridges, Cameron Johnson e Nic Claxton

Time provável Wizards: Tyus Jones, Jordan Poole, Deni Avdija, Kyle Kuzma e Daniel Gafford

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Washington Wizards

(17-12) Sacramento Kings x Atlanta Hawks (12-18)

O Sacramento Kings sofreu uma derrota não tão esperada para o Portland Trail Blazers na última rodada. Com isso, a equipe completou sua segunda derrota seguida e caiu na briga pelo topo do Oeste. O Atlanta Hawks, por sua vez, vem de três tropeços. Para piorar, a equipe é um dos piores visitantes da conferência. Afinal, são apenas quatro vitórias em 12 partidas na sua casa.

Time provável Kings: De’Aaron Fox, Kevin Huerter, Harrison Barnes, Keegan Murray e Domantas Sabonis

Time provável Hawks: Trae Young, Dejounte Murray, Jalen Johnson, Saddiq Bey e Clint Capela



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Sacramento Kings

(12-18) Toronto Raptors x Boston Celtics (24-6)

O Toronto Raptors se recuperou de uma sequência de três tropeços, após vencer o Washington Wizards na última rodada. No entanto, com apenas três vitórias nos últimos dez jogos, a equipe caiu no Leste e se distanciou da briga direta pelos playoffs. O Boston Celtics, por outro lado, segue como líder isolado. Contudo, na última partida, sem Jaylen Brown, sofreu para bater o Detroit Pistons. A partida, aliás, foi decidida apenas na prorrogação.

Time provável Raptors: Dennis Schroder, Scottie Barnes, OG Anunoby, Pascal Siakam, Jacob Poeltl

Time provável Celtics: Jrue Holiday, Derrick White, Jayson Tatum, Al Horford (Jaylen Brown) e Kristaps Porzingis



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Boston Celtics

(23-8) Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers (18-13)

O Milwaukee Bucks tropeçou na rodada de Natal, diante do New York Knicks. Assim, se distanciou um pouco mais do líder do Leste, o Boston Celtics. No entanto, na última partida, se recuperou. Assim, são oito vitórias nos últimos dez jogos. Já o Cleveland Cavaliers luta contra a ausência de seus principais jogadores: Donovan Mitchell, Darius Garland e Evan Mobley. Ainda assim, a equipe venceu os dois últimos confrontos e segue entre os seis primeiros da conferência.

Time provável Bucks: Damian Lillard, Malik Beasley, Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez

Time provável Cavaliers: Craig Porter Jr. (Donovan Mitchell), Max Strus, Dean Wade, Isaac Okoro e Jarrett Allen



Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2, Star + e NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Cleveland Cavaliers

(21-9) Philadelphia 76ers x Houston Rockets (15-14)

Após perder para o Miami Heat no Natal, o Philadelphia 76ers se recuperou. Assim, segue na luta dos líderes Bucks e Celtics. No entanto, ainda sem Joel Embiid, que se recupera de uma lesão no tornozelo. Ainda assim, a equipe se apoia na campanha como visitante: nove vitórias em 14 jogos. Do outro lado, está o Houston Rockets, que não vence há duas rodadas. A equipe, contudo, é uma das melhores mandantes da NBA, com 12 triunfos em 16 confrontos.

Time provável 76ers: Tyrese Maxey, De’Anthony Melton, Tobias Harris, Kelly Oubre Jr. e Paul Reed

Time provável Rockets: Fred VanVleet, Jalen Green, Jae’Sean Tate, Tari Eason e Alperen Sengun



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Houston Rockets

(20-9) Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets (22-10)

A rodada desta sexta-feira marca o encontro entre duas grandes forças do Oeste: Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets. De um lado, o Thunder, vice-colocado da conferência e melhor visitante, com oito vitórias em 12 jogos. Do outro, o Nuggets, terceiro colocado e segundo melhor mandante, com 12 triunfos em 14 partidas. A partida, inclusive, pode inverter a posição dos dois times, a depender do resultado.

Time provável Thunder: Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Lu Dort, Jalen Williams e Chet Holmgren

Time provável Nuggets: Jamal Murray, Kentavious Caldwell-Pope, Michael Porter Jr., Peyton Watson e Nikola Jokic



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Denver Nuggets

(7-22) Charlotte Hornets x Phoenix Suns (15-15)

O Charlotte Hornets emplacou uma sequência de oito vitórias. Assim, sua última vitória aconteceu apenas no início do mês, sendo a única em dezembro. Desta forma, a equipe tem apenas sete triunfos e ocupa a terceira pior colocação do Leste. O Phoenix Suns, por sua vez, também não vive grande momento. Afinal, teve somente uma vitória em sete jogos. Contudo, na última rodada, liderado por Kevin Durant, bateu o Houston Rockets.

Time provável Hornets: Terry Rozier, Bryce McGowens, Gordon Hayward, camisa 0 e Nick Richards

Time provável Suns: Devin Booker, Eric Gordon, Grayson Allen, Kevin Durant e Jusuf Nurkic

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Phoenix Suns

(5-25) San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers (8-22)

Como na rodada anterior, San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers se encontram mais uma vez. No último confronto, o time texano levou a melhor. Assim, o Spurs voltou a vencer após cinco jogos, mas só acumula cinco triunfos em 30 partidas disputadas. Com isso, ocupa isoladamente a última colocação da Conferência Oeste. Logo à frente, está o time do Oregon que venceu três confronto a mais que o rival.

Time provável Spurs: Jeremy Sochan, Malik Branham, Devin Vassell, Keldon Johnson e Victor Wembanyama

Time provável Blazers: Malcolm Brogdon, Anfernee Simons, Toumani Camara, Jerami Grant e Moses Brown

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h59 (horário de Brasília)

Mandante: Portland Trail Blazers

(10-20) Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers (18-12)

Por fim, para fechar o onde assistir aos jogos da NBA de hoje, 29/12, um confronto entre Memphis Grizzlies e Los Angeles Clippers. De um lado, a equipe do Tennessee, que emplacou quatro vitórias desde o retorno de Ja Morant. No entanto, na última rodada, o astro não entrou em quadra e a equipe perdeu para o Denver Nuggets. Do outro lado, o time de californiano, que venceu após perder duas seguidas. Ainda assim, a equipe pode não contar mais uma vez com Kawhi Leonard, que segue lesionado.

Time provável Grizzlies: Marcus Smart, Desmond Bane, Vince Williams Jr. (Ja Morant), Jaren Jackson Jr. e Bismack Biyombo

Time provável Clippers: James Harden, Terance Mann, Paul George, Amir Coffey (Kawhi Leonard) e Ivica Zubac

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 00h30 (horário de Brasília)

Mandante: Los Angeles Clippers

