Onde assistir aos jogos da NBA hoje (30/12)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, sábado, 30/12, da temporada regular da NBA. A rodada conta com seis partidas, sendo que duas delas terão transmissão no Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 30, informações e prováveis quintetos iniciais.

(19-12) Miami Heat x Utah Jazz (13-19)

Após perder Jimmy Butler, o Miami Heat se manteve como uma forte concorrência ao Leste. Assim, vem de quatro vitórias e ocupa a quarta colocação na conferência. O Utah Jazz, por sua vez, vem de derrota para o New Orleans Pelicans. No entanto, na ocasião, não contava com suas principais peças.

Time provável Heat: Kyle Lowry (RJ Hampton), Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Haywood Highsmith e Bam Adebayo

Time provável Jazz: Kris Dunn, Collin Sexton, Lauri Markkanen, John Collins e Wesley Kessler

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2, Star Plus e NBA League Pass

Horário: 19h (horário de Brasília)

Mandante:Utah Jazz

(12-19) Toronto Raptors x Detroit Pistons (2-29)

O Toronto Raptors vem de derrota para o Boston Celtics. O tropeço, no entanto, confirmou a sétima derrota da equipe nos últimos dez jogos. Assim, a franquia ocupa apenas a 12ª colocação no Leste. O Detroit Pistons, por outro lado, vive um momento ainda pior. Isso porque acumula uma sequência de 28 vitórias, sendo a pior na história de uma temporada regular da NBA.

Time provável Raptors: Scottie Barnes, Gary Trent Jr, OG Anunoby, Pascal Siakam e Jacob Poeltl

Time provável Pistons: Cade Cunningham, Jaden Ivey, Bojan Bogdanovic, Kevin Knox e Jalen Duren

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h (horário de Brasília)

Mandante: Detroit Pistons

(17-14) New York Knicks x Indiana Pacers (16-14)

O New York Knicks vem de duas derrotas na NBA. Assim, a equipe reforçou sua inconsistência na Conferência e perdeu a vaga direta na pós-temporada. Na cola, aliás, está justamente o Indiana Pacers, que se recuperou de uma sequência ruim após o vice na Copa da NBA. Afinal, já são duas vitórias consecutivas.

Time provável Knicks: Jalen Brunson, Donte DiVincenzo, RJ Barrett, Julius Randle e Isaiah Hartenstein

Time provável Pacers: Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Jalen Smith e Myles Turner



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Indiana Pacers

(22-9) Philadelphia 76ers x Chicago Bulls (14-19)

Com a terceira melhor campanha do Leste, o Philadelphia 76ers vem de duas vitórias seguidas. Algo que, então, colocou a equipe em uma boa sequência. Afinal, são oito vitórias nos últimos dez jogos. Já o Chicago Bulls vem de derrota para o Indiana Pacers. Ainda assim, após boa sequência, a equipe conquistou posições no Oeste e, assim, está dentro do play-in, no momento.

Time provável 76ers: Tyrese Maxey, De’Anthony Melton, Kelly Oubre, Tobias Harris e Paul Reed

Time provável Bulls: Coby White, Alex Caruso, DeMar DeRozan, Patrick Williams e Andre Drummond



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Chicago Bulls

(17-15) Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves (23-7)

O Los Angeles Lakers deve vir com força total para o confronto. No entanto, fora de casa, a equipe não consegue desempenhar seu melhor jogo. Afinal, são apenas seis vitórias em 17 partidas. O Minnesota Timberwolves, por outro lado, tem apenas uma derrota como mandante, em 15 partidas. Assim, o único ponto fraco pode ser a ausência de Karl Anthony Towns.

Time provável Lakers: LeBron James, Taurean Prince, Cam Reddish, Jarred Vandelbilt e Anthony Davis

Time provável Timberwolves: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Kyle Anderson (Karl Anthony Towns) e Rudy Gobert



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Minnesota Timberwolves

(18-14) Dallas Mavericks x Golden State Warriors (15-16)

Por fim, para encerrar o onde assistir da NBA de hoje, 30/12, um duelo entre Dallas Mavericks e Golden State Warriors. De um lado, uma franquia que sofre com a ausência de Kyrie Irving. E, assim, está ameaçada de perder sua vaga direta na pós-temporada. Do outro, o time da Califórnia, que também vem de duas derrotas, após vencer cinco seguidas. Assim, a franquia perdeu sua colocação em busca de uma vaga no play-in.

Time provável Mavericks: Luka Doncic, Dante Exum, Tim Hardaway Jr., Derrick Jones Jr. e Dereck Lively II

Time provável Warriors: Stephen Curry, Brandin Podziemski, Klay Thompson, Jonathan Kuminga e Kevon Looney



Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video e NBA League Pass

Horário: 22h30 (horário de Brasília)

Mandante: G0lden State Warriors

