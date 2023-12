Onde assistir aos jogos da NBA hoje (31/12)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 31/12, da temporada regular da NBA. A rodada conta com seis partidas. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 31, informações e prováveis quintetos iniciais.

(12-19) Atlanta Hawks x Washington Wizards (6-25)

O Atlanta Hawks vem de quatro derrotas seguidas, sendo a sétima nos últimos dez jogos. Assim, a equipe segue fora de uma vaga pelo play-in. O Washington Wizards, por outro lado, conquistou uma vitória na última rodada, diante do Brooklyn Nets. No entanto, foi apenas a sexta na temporada. Com isso, a franquia segura com a vice-lanterna do Leste.

Time provável Hawks: Trae Young, Dejounte Murray, Jalen Johnson, Saddiq Bey e Clint Capela

Time provável Wizards: Tyus Jones, Jordan Poole, Deni Avidja, Kyle Kuzma e Daniel Gafford

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 17h (horário de Brasília)

Mandante: Washington Wizards

(15-17) Brooklyn Nets x Oklahoma City Thunder (21-9)

O Brooklyn Nets acumula duas derrotas seguidas, sendo a última para o decepcionante Washington Wizards. Para piorar, nas duas últimas vitórias, bateu o Detroit Pistons. Ou seja, a pior equipe da NBA. O Oklahoma City Thunder, por outro lado, segue nas cabeças do Oeste. Afinal, vem de vitória diante do Denver Nuggets, um dos concorrentes diretos à conferência. A vitória, aliás, garantiu a colocação atual na tabela.

Time provável Nets: Spencer Dinwiddie, Mikal Bridges, Dorian Finney Smith, Cameron Johnson e Nic Claxton

Time provável Thunder: Shai Gilgeous Alexander, Josh Giddey, Lu Dort, Jalen Williams e Chet Holmgren

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Oklahoma City Thunder

(17-16) Los Angeles Lakers x New Orleans Pelicans (18-14)

Instável desde a conquista da Copa da NBA, o Los Angeles Lakers vem de derrota para o Minnesota Timberwolves. Assim, já são seis derrotas nas últimas dez partidas da franquia angelina. Em campanha semelhante ao adversário, o New Orleans Pelicans vem de triunfo para o Utah Jazz. Não suficiente, no entanto, para garantir a vaga momentânea e direta aos playoffs.

Time provável Lakers: LeBron James, Taurean Prince, Cam Reddish, Jarred Vanderbilt e Anthony Davis

Time provável Pelicans: CJ McCollum, Herb Jones, Brandon Ingram, Zion Williamson e Jonas Valanciunas



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: New Orleans Pelicans

(25-6) Boston Celtics x San Antonio Spurs (5-26)

A rodada marca o duelo dos opostos na NBA. Afinal, nesta temporada, o Boston Celtics lidera com a melhor campanha do Leste. No entanto, a franquia pode não ter Jrue Holiday para o próximo embate. Já o San Antonio Spurs conta com o segundo pior recorde da liga. Tanto que na última rodada perdeu para o Portland Trail Blazers.

Time provável Celtics: Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum e Kristaps Porzingis

Time provável Spurs: Jeremy Sochan, Malik Branham, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: San Antonio Spurs

(18-12) Sacramento Kings x Memphis Grizzlies (10-21)

O Sacramento Kings perdeu duas partidas seguidas. No entanto, na última rodada, conseguiu se recuperar na tabela do Oeste e ocupa a quinta colocação. O Memphis Grizzlies, por outro lado, venceu quatro seguidas após o retorno de Ja Morant. Contudo, nos dois jgoos recentes, a equipe do Tennessee perdeu. Muito disso por conta da ausência de seu principal jogador, que retorna para o próximo jogo.

Time provável Kings: De’Aaron Fox, Kevin Huerter, Harrison Barnes, Keegan Murray e Domantas Sabonis

Time provável Grizzlies: Ja Morant, Desmond Bane, Marcus Smart, Jaren Jackson Jr. e Bismack Biyombo



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Memphis Grizzlies

(19-12) Orlando Magic x Phoenix Suns (16-15)

Por fim, para encerrar o onde assistir aos jogos da NBA de hoje, 31/12, um duelo entre Orlando Magic e Phoenix Suns. De um lado, uma equipe jovem, mas que tem vem de vitória e segue no topo do Leste. Do outro lado, o Phoenix Suns, que vem de duas vitórias seguidas, mas ainda não está dentro sequer de uma vaga para o play-in.

Time provável Magic: Jalen Suggs, Anthony Black, Franz Wagner, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr.

Time provável Suns: Devin Booker, Grayson Allen, Eric Gordon, Kevin Durant e Jusuf Nurkic



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Phoenix Suns

