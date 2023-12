Onde assistir aos jogos da NBA hoje (7/12)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, quinta-feira, 7/12, da Copa da NBA. A rodada conta com duas partidas, válidas pelas semis de final do torneio de intertemporada. Ambas terão transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 7, e prováveis quintetos iniciais.

(5-0) Milwaukee Bucks x Indiana Pacers (5-0)

O Indiana Pacers chega embalado para as semis da Copa da NBA, após vencer o favorito Boston Celtics. Muito disso graças a Tyrese Haliburton. Afinal, o armador se tornou apenas o sétimo na história a marcar mais de 20 pontos, dez rebotes e dez assistências sem cometer turnovers. Do outro lado, no entanto, a equipe tem outra pedreira: o Milwaukee Bucks. Com show de Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo, a equipe passou com facilidade pelo New York Knicks.

Time provável Bucks: Damian Lillard, Malik Beasley, Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez

Time provável Pacers: Tyrese Haliburton, Bruce Brown, Buddy Hield, Obi Toppin e Myles Turner

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2, Star Plus, NBA League Pass

Horário: 19h (horário de Brasília)

Mandante: Milwaukee Bucks

(5-0) Los Angeles Lakers x New Orleans Pelicans (4-1)

Como o Bucks, o New Orleans Pelicans surpreendeu ao bater outro favorito. Neste caso, o Sacramento Kings. Isso, principalmente, por conta de grande atuação coletiva. Afinal, seis jogadores passaram de dez pontos, com destaque para Brandon Ingram, com 30. O Los Angeles Lakers, por outro lado, chega sem perder na competição, após eliminar o Phoenix Suns, por uma diferença de apenas três pontos. No entanto, desta vez, a equipe pode não contar com LeBron James. O ala-pivô é listado como questionável, com uma lesão na panturrilha, mas é algo que ele vem passando há algumas semanas. Então, ele provavelmente vai jogar.

Time provável Lakers: D’Angelo Russell, Taurean Prince, Cam Reddish, LeBron James (Rui Hachimura) e Anthony Davis

Time provável Suns: CJ McCollum, Herb Jones, Brandon Ingram, Zion Williamson e Jonas Valanciunas

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Vídeo e NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Los Angeles Lakers

