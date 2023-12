Onde assistir aos jogos da Rodada de Natal da NBA

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, segunda-feira, 25/12, da Rodada de Natal da temporada regular da NBA. A rodada conta com cinco partidas, sendo que todas terão transmissões para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, nesta Rodada de Natal, informações e prováveis quintetos iniciais.

(22-7) Milwaukee Bucks x New York Knicks (16-12)

As equipes se enfrentaram na rodada anterior, em partida onde o Milwaukee Bucks levou a melhor. A equipe, aliás, vive grande fase na NBA. Afinal, já são oito vitórias seguidas na temporada regular. Assim, está a apenas uma partida de alcançar o líder da Conferência Leste, o Boston Celtics. O New York Knicks, por sua vez, caiu para a sexta colocação da conferência. Isso após perder para o adversário desta tarde.

Time provável Bucks: Damian Lillard, Malik Beasley, Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez

Time provável Knicks: Jalen Brunson, Donte DiVincenzo, RJ Barrett, Julius Randle e Isaiah Hartenstein

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2, Star + e NBA League Pass

Horário: 14h (horário de Brasília)

Mandante: New York Knicks

(15-14) Golden State Warriors x Denver Nuggets (21-10)

O Golden State Warriors vem de um momento de recuperação, após os problemas com Draymond Green. Assim, alcançou sua quinta vitórias seguidas, em grande fase de Stephen Curry. O Denver Nuggets, por sua vez, vem de quatro vitórias, que colocaram a franquia na vice-liderança do Oeste.

Time provável Warriors: Stephen Curry, Brandon Podziemski, Klay Thompson, Jonathan Kuminga e Kevon Looney

Time provável Nuggets: Jamal Murray, Kentavious Caldwell-Pope, Michael Porter Jr., Aaron Gordon e Nikola Jokic



Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2, Star + e NBA League Pass

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Mandante: Denver Nuggets

(22-6) Boston Celtics x Los Angeles Lakers (16-14)

A rodada de Natal da NBA marca o encontro dos maiores campeões da liga: Boston Celtics e Los Angeles Lakers. Equipes que, neste momento, vem em momentos distintos. Afinal, o Celtics vem de duas vitórias, sendo a oitava nos últimos dez jogos, e lidera o Leste. O Lakers, por sua vez, vem de vitória, mas antes não vencia há quatro rodadas.

Time provável Celtics: Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum e Al Horford (Kristaps Porzingis)

Time provável Lakers: LeBron James, Taurean Prince, Cam Reddish, Jarred Vanderbilt e Anthony Davis



Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2, Star + e NBA League Pass

Horário: 19h (horário de Brasília)

Mandante: Los Angeles Lakers

(20-8) Philadelphia 76ers x Miami Heat (17-12)

Com grandes atuações seguidas de Joel Embiid, o Philadelphia 76ers vem de oito vitórias nas últimas dez partidas. O pivô, no entanto, sentiu um desconforto no tornozelo e não treinou no sábado. Assim, ele sequer viajou para Miami e está fora. Situação parecida, aliás, com Jimmy Butler. Sem o camisa 23, no entanto, o Miami Heat soube se lidar bem. Afinal, vem de duas vitórias.

Time provável 76ers: Tyrese Maxey, De’Anthony Melton, Tobias Harris, Marcus Morris e Paul Reed (Marcus Morris)

Time provável Heat: Kyle Lowry, Tyler Herro, Duncan Robinson (Jimmy Butler), Caleb Martin e Bam Adebayo



Informações da partida

Onde assistir: ESPN 4, Star + e NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Miami Heat

(17-12) Dallas Mavericks x Phoenix Suns (14-14)

Graças ao retorno de Luka Doncic, o Dallas Mavericks venceu à última partida e pôs fim a uma sequência de três derrotas. A equipe, no entanto, segue sem Kyrie Irving e Derreck Lively II. O Phoenix Suns, por sua vez, vem de derrota, sendo a sétima nos últimos dez jogos. Além disso, segue sem Bradley Beal.

Time provável Mavericks: Luka Doncic, Dante Exum, Derrick Jones Jr., Grant Williams e Dwight Powell

Time provável Suns: Devin Booker, Grayson Allen, Eric Gordon, Kevin Durant e Jusuf Nurkic



Informações da partida

Onde assistir: ESPN 4, Star + e NBA League Pass

Horário: 00h30 (horário de Brasília)

Mandante: Phoenix Suns

