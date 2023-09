Onde assistir Brasil x Canadá – Copa do Mundo de Basquete

Com cobertura total do Jumper Brasil, saiba onde assistir o jogo entre Brasil x Canadá, nesta sexta-feira (1º), pela Copa do Mundo de Basquete. A seleção brasileira avançou à segunda fase com duas vitórias e uma derrota no Grupo G. Por outro lado, os canadenses estão 100% na competição com três triunfos dominantes.

Brasil (2-1)

O Brasil começou bem a Copa do Mundo com vitória acachapante contra o Irã. No entanto, no duelo mais difícil da primeira fase, perdeu para a Espanha com um último quarto ruim. Depois, com alguma dificuldade, bateu a Costa do Marfim na última rodada da primeira fase. Assim, garantiu vaga no segundo turno.

No entanto, na segunda fase, criou-se um novo grupo (L) com os dois primeiros do G e do H. Ou seja, Brasil e Espanha se juntaram a Canadá e Letônia. O retrospecto de toda a competição, aliás, é acumulativo. Ou seja, no Grupo L, a seleção já larga em desvantagem, na terceira posição. Um derrota para o Canadá pode custar a eliminação.

Para evitar a queda, então, o Brasil precisará muito dos seus dois destaques no torneio: Bruno Caboclo e Yago Mateus. Isso porque são os cestinhas da equipe.

PG Yago dos Santos 1.75 m Crvena Zvezda PG Raul Neto 1.88 m Fenerbahçe G Marcelo Huertas 1.91 m Iberostar Tenerife G George de Paula 1.98 m Franca SG Vítor Benite 1.94 m Gran Canaria SF Gui Santos 2.01 m Santa Cruz Warriors SF Leonardo Meindl 2.01 m Alvark Tokyo PF Lucas Dias 2.08 m Franca PF Bruno Caboclo 2.08 m Umana Reyer Venezia F/C Cristiano Felício 2.11 m Covirán Granada C Felipe dos Anjos 2.21 m Andorra C Tim Soares 2.11 m Nagoya Dolphins

Técnico: Gustavo de Conti

Canadá (3-0)

O Canadá já era cotado como uma das potências da Copa do Mundo de Basquete antes mesmo do início. Então, confirmou isso em quadra. Afinal, venceu os três jogos da primeira rodada com facilidade. O primeiro, aliás, com uma das grandes seleções do mundo, a França. O triunfo foi por 30 pontos de vantagem que deu, acima de tudo, confiança ao time.

Recheada de jogadores da NBA, a seleção canadense deve ser uma das mais temidas na segunda fase. Uma vitória sobre o Brasil, portanto, praticamente garante a equipe nas quartas de final do Mundial. Shai Gilgeous-Alexander tem sido o grande destaque do Canadá no torneio, com médias superiores a 20 pontos.

PG 25 Trae Bell-Haynes 1.88 m Basket Zaragoza SG 1 Nickeil Alexander-Walker 1.96 m) Minnesota Timberwolves SG 9 RJ Barrett 1.98 m New York Knicks SG 2 Shai Gilgeous-Alexander 1.98 m Oklahoma City Thunder G/F 0 Luguentz Dort 1.93 m Oklahoma City Thunder G/F 5 Kenny Chery 1.80 m G/F 21 Philip Scrubb 1.96 m Niagara River Lions SF 24 Dillon Brooks 1.98 m Houston Rockets SF 3 Melvin Ejim 2.01 m Unicaja SF 23 Thomas Scrubb 1.98 m Ottawa BlackJacks PF 11 Kyle Alexander 2.08 m Hapoel Tel Aviv PF 13 Kelly Olynyk 2.11 m Utah Jazz C 7 Dwight Powell 2.08 m Dallas Mavericks

Técnico: Jordi Fernández

Onde assistir Brasil x Canadá pela Copa do Mundo de Basquete:

ESPN 2 e Star+: sexta-feira (1º), às 10h30 (horário de Brasília)

