Onde assistir Brasil x Irã

A Copa do Mundo de Basquete começou. Com cobertura total do Jumper Brasil, saiba onde assistir o jogo entre Brasil x Irã, neste sábado (26). A seleção brasileira vem de bons amistosos preparatórios e busca a classificação para a segunda faze. Os iranianos, por sua vez, disputam a quarta Copa do Mundo consecutiva.

Brasil

O Brasil tem um elenco interessante para o Mundial. Isso porque há uma mescla de jovens talentos com alguns nomes experientes. Será o primeiro desafio em Copa do técnico Gustavo de Conti. O comandante disputou a AmeriCup, em torneios FIBA, mas ficou com o segundo lugar ao perder para a Argentina em casa.

A Seleção, no entanto, apresentou bom desempenho nos amistosos preparatórios para o Mundial. Apesar de perder para Itália e Sérvia, conseguiu uma vitória expressiva sobre a Austrália. Isso, aliás, jogando em Melbourne. O Brasil conta com uma dupla que pode ser decisiva: Yago Mateus e Bruno Caboclo. Ambos conquistaram o Campeonato Alemão, juntos, pelo Ulm. Além disso, provaram que são entrosados pelo time nacional.

Publicidade

Por outro lado, há outros nomes com passagem pela NBA. Caboclo é um deles. Mas ainda há Marcelinho Huertas, Cristiano Felício, e Raulzinho. O último acabou de deixar o Cleveland Cavaliers. Gui Santos é a maior promessa brasileira da atualidade. Ele pertence ao Golden State Warriors e disputa G League.

PG Yago dos Santos 1.75 m Crvena Zvezda PG Raul Neto 1.88 m Fenerbahçe G Marcelo Huertas 1.91 m Iberostar Tenerife G George de Paula 1.98 m Franca SG Vítor Benite 1.94 m Gran Canaria SF Gui Santos 2.01 m Santa Cruz Warriors SF Leonardo Meindl 2.01 m Alvark Tokyo PF Lucas Dias 2.08 m Franca PF Bruno Caboclo 2.08 m Umana Reyer Venezia F/C Cristiano Felício 2.11 m Covirán Granada C Felipe dos Anjos 2.21 m Andorra C Tim Soares 2.11 m Nagoya Dolphins

Técnico: Gustavo de Conti

Publicidade

Leia mais

Irã

O Irã não é um país de grande tradição no basquete. Entretanto, esteve presente nos últimos grandes eventos FIBA. Prova disso é a sua quarta participação seguida em Copas do Mundo. Da mesma forma, esteve presente nos últimos Jogos Olímpicos, em Tóquio. No Japão, perdeu os três confrontos da fase de grupos e terminou na 12ª posição geral.

A seleção comandada por Hakan Demir tem uma dupla de respeito. O veterano Hamed Haddadi, de 38 anos, já atuou na NBA. O pivô esteve na principal liga do mundo entre 2008 e 2013, com passagens por Memphis Grizzlies e Phoenix Suns. Da mesma forma, o ala Mohammad Amini joga pelo Monaco, na liga francesa.

Publicidade

PG Sajjad Mashayekhi 1.80 m Zob Ahan Isfahan PG Mohammad Sina Vahedi 1.87 m Mahram Tehran G Behnam Yakhchali 1.91 m Shahrdari Gorgan SG Piter Girgoorian 1.99 m Mahram Tehran SG Navid Rezaeifar 2.02 m Palayesh Naft Abadan G/F Mohammad Amini 2.00 m Monaco F Matin Aghajanpour 2.02 m Kalleh PF Arsalan Kazemi 2.01 m Chemidor Qom F/C Jalal Aghamiri 2.02 m Kalleh C Hasan Aliakbari 2.10 m Parsa C Hamed Haddadi 2.18 m Sichuan Blue Whales C Meisam Mirzaei 2.04 m Kalleh

Técnico: Hakan Demir

Onde assistir Brasil x Irã

ESPN 2 e Star+: sábado (26), às 6h45 (horário de Brasília)

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Publicidade

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol