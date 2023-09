Onde assistir Brasil x Letônia – Copa do Mundo de Basquete

Com cobertura total do Jumper Brasil, saiba onde assistir o jogo entre Brasil x Letônia, neste domingo (3), pela Copa do Mundo de Basquete. A seleção brasileira conquistou uma vitória incrível contra o Canadá no primeiro duelo da segunda fase agora precisa de novo triunfo para avanças às quartas de final. A Letônia está na mesma situação, já que bateu a Espanha.

Brasil (3-1)

O Brasil começou bem a Copa do Mundo com vitória acachapante contra o Irã. No entanto, no duelo mais difícil da primeira fase, perdeu para a Espanha com um último quarto ruim. Depois, com alguma dificuldade, bateu a Costa do Marfim na última rodada da primeira fase. Assim, garantiu vaga no segundo turno.

No entanto, na segunda fase, criou-se um novo grupo (L) com os dois primeiros do G e do H. Ou seja, Brasil e Espanha se juntaram a Canadá e Letônia. O primeiro confronto era ainda mais difícil: contra os canadenses. Mas a seleção brasileira se superou, fez um grande jogo e derrotou um dos favoritos ao título.

Agora, encara outra boa surpresa. A Letônia, afinal, foi responsável pela eliminação da França e venceu seu primeiro duelo da segunda fase. A classificação brasileira depende só de si. Isso porque, todos os times estão com campanhas iguais. Ou seja, um triunfo garante vaga nas quartas.

PG Yago dos Santos 1.75 m Estrela Vermelha PG Raul Neto 1.88 m Fenerbahçe G Marcelo Huertas 1.91 m Iberostar Tenerife G George de Paula 1.98 m Ratiopharm Ulm SG Vítor Benite 1.94 m Gran Canaria SF Gui Santos 2.01 m Santa Cruz Warriors SF Leonardo Meindl 2.01 m Alvark Tokyo PF Lucas Dias 2.08 m Franca PF Bruno Caboclo 2.08 m Umana Reyer Venezia F/C Cristiano Felício 2.11 m Covirán Granada C Felipe dos Anjos 2.21 m Andorra C Tim Soares 2.11 m Nagoya Dolphins

Técnico: Gustavo de Conti

Letônia (3-1)

A Letônia surpreendeu na primeira fase ao derrotar uma das grandes potências europeias. Ao superar a França, eliminou o rival e ainda garantiu vaga na segunda rodada. No novo grupo formado, iniciou como lanterna, atrás também do Brasil. No entanto, na primeira disputa, superou a Espanha. Então, embolou o Grupo L e pode beliscar uma classificação às quartas de final.

Para isso precisará vencer a seleção brasileira. Aliás, para os últimos confrontos da fase, quem vencer avançará. Ou seja, já é uma partida de “vida ou morte”. Tanto para o time letão, quanto para os brasileiros. A equipe europeia já provou sua força com grandes vitórias. Isso, aliás, desfalcada de seu principal nome do basquete: Kristaps Porzingis.

PG 47 Artūrs Kurucs 1.93 m Promitheas Patras PG 55 Artūrs Žagars 1.90 m Nevėžis PG 66 Kristers Zoriks 1.91 m Petkim Spor G 21 Aigars Šķēle 1.92 m Stal Ostrów Wielkopolski SG 9 Dairis Bertāns 1.93 m Real Betis SF 12 Artūrs Strautiņš 1.98 m Reggiana F 00 Rodions Kurucs 2.08 m Strasbourg F 8 Dāvis Bertāns 2.08 m Oklahoma City Thunder PF 11 Rolands Šmits 2.07 m Žalgiris PF 24 Andrejs Gražulis 2.02 m Trento C 18 Klāvs Čavars 2.08 m Start Lublin C 32 Anžejs Pasečņiks 2.16 m Real Betis

Técnico: Luca Banchi

Onde assistir Brasil x Letônia pela Copa do Mundo de Basquete:

ESPN 2 e Star+: domingo (3), às 6h45 (horário de Brasília)



