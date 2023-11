Onde assistir Copa NBA: Utah Jazz x Los Angeles Lakers

Saiba onde assistir ao jogo da Copa da NBA entre Utah Jazz e Los Angeles Lakers, nesta quarta-feira (22). As equipes se enfrentam na Crypto Arena, a partir de 0h (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir a Copa da NBA: Jazz x Lakers, quintetos prováveis e seus elencos.

Último encontro

09/04/23: Utah Jazz 117 x 128 Los Angeles Lakers

Confrontos na temporada

21/11/23: Utah Jazz x Los Angeles Lakers

13/01/24: Los Angeles Lakers x Utah Jazz

14/02/24: Los Angeles Lakers x Utah Jazz

Utah Jazz (4-9)

G 30 Agbaji, Ochai 1.96 m 98 kg G 10 Christopher, Josh (TW) 1.93 m 98 kg G 00 Clarkson, Jordan 1.96 m 88 kg F/C 20 Collins, John 2.06 m 103 kg G 11 Dunn, Kris 1.91 m 93 kg F 16 Fontecchio, Simone 2.01 m 95 kg G 3 George, Keyonte 1.93 m 84 kg F/C 0 Hendricks, Taylor 2.08 m 98 kg G 5 Horton-Tucker, Talen 1.93 m 106 kg G 33 Juzang, Johnny (TW) 1.98 m 95 kg F/C 24 Kessler, Walker 2.13 m 111 kg F 23 Markkanen, Lauri 2.13 m 109 kg F/C 41 Olynyk, Kelly 2.11 m 109 kg F/C 25 Potter, Micah (TW) 2.08 m 112 kg F 19 Samanic, Luka 2.08 m 103 kg F 8 Sensabaugh, Brice 1.98 m 107 kg G 2 Sexton, Collin 1.88 m 86 kg C 77 Yurtseven, Omer 2.11 m 125 kg

Time titular: Keyonte George, Jordan Clarkson, Ochai Agbaji, Lauri Markkanen e John Collins

Leia mais sobre Jazz e Lakers!

Los Angeles Lakers (8-6)

C 14 Colin Castleton (TW) 2.11 m 105 kg SG 10 Max Christie 1.96 m 86 kg C 3 Anthony Davis 2.11 m 116 kg SF 17 Alex Fudge (TW) 2.06 m 87 kg PF 28 Rui Hachimura 2.03 m 104 kg C 11 Jaxson Hayes 2.13 m 98 kg SG 55 D’Moi Hodge (TW) 1.93 m 84 kg PG 0 Jalen Hood-Schifino 1.98 m 98 kg SF 23 LeBron James 2.06 m 113 kg SF 21 Maxwell Lewis 2.01 m 93 kg PF 12 Taurean Prince 2.01 m 98 kg SG 15 Austin Reaves 1.96 m 93 kg SF 5 Cam Reddish 2.03 m 99 kg PG 1 D’Angelo Russell 1.93 m 91 kg PF 2 Jarred Vanderbilt 2.06 m 97 kg PG 7 Gabe Vincent 1.91 m 88 kg C 35 Christian Wood 2.08 m 101 kg

Time titular: D’Angelo Russell, Cam Reddish, Taurean Prince, LeBron James e Anthony Davis

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video / League Pass

Data: 21/11/2023

Horário: 0h (horário de Brasília)

Local: Crypto Arena, California

Mandante: Los Angeles Lakers

Competições: temporada regular e Copa da NBA

