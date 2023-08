Onde assistir EUA x Nova Zelândia

A Copa do Mundo de Basquete começou. Com cobertura total do Jumper Brasil, saiba onde assistir o jogo entre EUA x Nova Zelândia, neste sábado. Enquanto a seleção de Steve Kerr vem com um elenco completamente diferente da última edição, a Nova Zelândia aposta em uma reconstrução em busca de um líder.

EUA

Sempre candidato ao título da Copa do Mundo, a seleção dos EUA não foi bem na última edição, terminando apenas na sétima posição. Mas para 2023, o técnico Steve Kerr não convocou ninguém que participou do Mundial de 2019. Então assistente de Gregg Popovich, Kerr assumiu após as Olimpíadas de Tóquio. Aliás, a equipe norte-americana saiu com o ouro daquela competição. Agora, com um grupo totalmente renovado, a aposta pode estar nos métodos do próprio treinador do Golden State Warriors.

De acordo com Kerr, ele estaria utilizando jogadas do Warriors na seleção dos EUA. O provável quinteto titular deve ter Jalen Brunson, Anthony Edwards, Mikal Bridges, Brandon Ingram e Jaren Jackson Jr.

Nos amistosos, havia a preocupação de como a equipe jogaria diante de outras forças mundiais, mas o grupo correspondeu com seis vitórias em seis jogos.

PG 11 Jalen Brunson 1.88 m New York Knicks G 4 Tyrese Haliburton 1.96 m Indiana Pacers SG 10 Anthony Edwards 1.93 m Minnesota Timberwolves SG 15 Austin Reaves 1.96 m Los Angeles Lakers G/F 5 Mikal Bridges 1.98 m Brooklyn Nets G/F 12 Josh Hart 1.93 m New York Knicks SF 7 Brandon Ingram 2.03 m New Orleans Pelicans F 6 Cameron Johnson 2.03 m Brooklyn Nets PF 8 Paolo Banchero 2.08 m Orlando Magic PF 9 Bobby Portis 2.11 m Milwaukee Bucks F/C 13 Jaren Jackson Jr. 2.08 m Memphis Grizzlies C 14 Walker Kessler 2.13 m Utah Jazz

Técnico: Steve Kerr

Nova Zelândia

Ex-jogador e assistente da Nova Zelândia, Pero Cameron é o treinador da seleção. Ele esperava contar com o pivô Steven Adams para a Copa do Mundo, mas o pivô do Memphis Grizzlies sofreu uma contusão que o afastou de boa parte da última temporada. Agora, Cameron aposta na renovação do elenco.

“Estamos muito empolgados com os novos jogadores e vamos ver como eles vão lidar com o Mundial, mas é um grupo jovem”, afirmou Cameron. “Então, nós sentimos a falta de alguns veteranos de campanhas anteriores, o que é algo natural. Mas estamos atentos aos jovens atletas e queremos ver o impacto deles aqui”.

Apesar de participar da última edição, a Nova Zelândia terminou em um modesto 19° lugar.

PG Flynn Cameron 1.96 m Melbourne United PG Izayah Le’afa 1.88 m Wellington Saints PG Shea Ili 1.84 m Melbourne United PG Taylor Britt 1.88 m Canterbury Rams G Walter Brown 1.90 m Canterbury Rams G/F Reuben Te Rangi 1.98 m Auckland Tuatara SF Dan Fotu 2.03 m Franklin Bulls SF Hyrum Harris 2.04 m Hawke’s Bay Hawks SF Jordan Ngatai 1.96 m Hawke’s Bay Hawks F Finn Delany 2.00 m Baskets Bonn PF Isaac Fotu 2.03 m Utsunomiya Brex PF Tohi Smith-Milner 2.05 m Wellington Saints F/C Sam Timmins 2.11 m Otago Nuggets F/C Yanni Wetzell 2.08 m Alba Berlin

Técnico: Pero Cameron

Onde assistir EUA x Nova Zelândia

ESPN e Star+: sábado (26), às 9h40 (horário de Brasília)

