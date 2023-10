Saiba onde assistir ao amistoso internacional entre Flamengo e Orlando Magic nesta sexta-feira (20). As equipes se enfrentam no Amway Center, às 20h (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir Flamengo x Orlando Magic, quintetos prováveis e seus elencos.

Nº Jogador Posição Altura 1 Gui Deodato SF 1.92 m 2 Matheus Leoni PG 1.87 m 3 Scott Machado PG 1.85 m 6 Franco Balbi PG 1.89 m 7 Didi Louzada SF 1.95 m 8 Maique C 2.11 m 9 Gabriel Jaú PF 2.04 m 13 Felipe Motta SF 1.94 m 16 Olivinha C 2.02 m 35 Marko Filipovity PF 2.05 m 44 Martin Cuello SG 1.93 m 90 Emanuel Fernandes SG 1.97 m 92 Matheus Gueiros SG 1.84 m

Após iniciar previamente a temporada do NBB, o Flamengo chega aos Estados Unidos para o compromisso diante do Orlando Magic. A equipe rubro-negra perdeu na estreia para o Minas, mas bateu o Pato Basquete no último domingo. O clube, aliás, é um dos favoritos ao título do torneio, mas nesta sexta-feira encara um time em evolução e com ótimos jovens no elenco.

Pode existir uma dúvida entre Franco Balbi e Scott Machado. O armador argentino foi titular nos dois compromissos da liga nacional. Mas Machado tem experiência na NBA. Por outro lado, o Flamengo deve ir com a mesma base do NBB. Destaque para Didi Louzada que teve passagens por New Orleans Pelicans e Portland Trail Blazers.

Publicidade

Time titular: Franco Balbi (Scott Machado), Gui Deodato, Didi Louzada, Gabriel Jaú e Marko Filipovty