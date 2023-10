Onde assistir NBA: New York Knicks x Boston Celtics

Por outro lado, Jayson Tatum e Jaylen Brown não tem presença garantida. Ainda assim, treinaram com a equipe ao longo da semana. Portanto, podem ter minutos reduzidos ou serem poupados. Ambos os astros só atuaram no primeiro jogo da pré-temporada.

O Celtics inicia a pré-temporada com boas expectativas. Isso porque trouxe dois nomes que podem ser fundamentais para a campanha 2023/24: Jrue Holiday e Kristaps. Ambos não estiveram no primeiro encontro contra o Knicks, mas devem ter a oportunidade nesta terça-feira.

Publicidade

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video e NBA League Pass

Data: 17/10/2023

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: TD Garden, Massachusetts

Mandante: Boston Celtics

Competição: Pré-temporada da NBA

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA