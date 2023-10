Onde assistir NBA: Phoenix Suns x Los Angeles Lakers

A primeira (para o torcedor do Lakers) é que Taurean Prince, reforço para 2023/24, foi bem no perímetro e terminou com 18 pontos no primeiro jogo. A segunda, para o fã em geral, é que LeBron vai enfrentar Durant em uma partida oficial. O encontro não acontece desde 2018.

O Los Angeles Lakers não deve contar mais uma vez com Jarred Vanderbilt, por conta de lesão. Ele não atuou na derrota para o Denver Nuggets na última terça-feira. Fora isso, o Lakers teve alguns problemas. Primeiro, LeBron James ficou em quadra por apenas 29 minutos na estreia e causou um certo desconforto em sua entrevista ao falar sobre seu tempo de quadra. Além disso, Anthony Davis, que ajudou a segurar o placar no primeiro tempo, não pontuou na segunda etapa contra os atuais campeões.

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Data: 26/10/2023

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Crypto.com Arena, Califórnia

Mandante: Los Angeles Lakers

Competição: temporada regular da NBA

