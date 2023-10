Onde assistir NBA: New York Knicks x New Orleans Pelicans

Saiba onde assistir ao jogo da NBA entre New York Knicks e New Orleans Pelicans, neste sábado. As equipes se enfrentam no Smoothie King Center, a partir das 20h (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir NBA: Knicks x Pelicans, quintetos prováveis e seus elencos.

Último encontro

07/04/23: New York Knicks 105 x 113 New Orleans Pelicans

Confrontos na temporada

28/10/23: New York Knicks x New Orleans Pelicans

27/02/24: New Orleans Pelicans x New York Knicks

New York Knicks

PG 51 Ryan Arcidiacono 1.91 m 88 kg SF 9 RJ Barrett 1.98 m 97 kg SG 31 Charlie Brown Jr (TW) 1.98 m 90 kg PG 11 Jalen Brunson 1.88 m 86 kg SG 0 Donte DiVincenzo 1.93 m 92 kg SG 13 Evan Fournier 1.98 m 93 kg SG 6 Quentin Grimes 1.96 m 93 kg SF 3 Josh Hart 1.93 m 98 kg C 55 Isaiah Hartenstein 2.13 m 113 kg SF 8 DaQuan Jeffries 1.96 m 102 kg PG 2 Miles McBride 1.88 m 91 kg PG 5 Immanuel Quickley 1.88 m 86 kg PF 30 Julius Randle 2.03 m 113 kg C 23 Mitchell Robinson 2.13 m 109 kg C 45 Jericho Sims 2.06 m 113 kg PF 00 Jacob Toppin (TW) 2.06 m 93 kg SG 20 Dylan Windler (TW) 1.98 m 89 kg

Após perder em casa para o Boston Celtics, no jogo de abertura, o Knicks se recuperou nessa sexta-feira (27). Foi a Atlanta e bateu o Hawks por 126 a 120. O trio Jalen Brunson, RJ Barrett e Julius Randle foi muito bem. Afinal, eles combinaram para 74 pontos, 20 assistências e 14 bolas de três.

Desse modo, o time vai confiante para mais um jogo fora de casa. A princípio, o técnico Tom Thibodeau terá força máxima em New Orleans.

Time titular: Jalen Brunson, Quentin Grimes, RJ Barrett, Julius Randle e Mitchell Robinson

New Orleans Pelicans

G 15 Alvarado, Jose 1.83 m 81 kg G 21 Brockington, Izaiah 1.93 m 89 kg G 18 Crutcher, Jalen 1.88 m 79 kg G 11 Daniels, Dyson 2.01 m 90 kg F 12 Gates, Kaiser (TW) 2.01 m 102 kg G 24 Hawkins, Jordan 1.96 m 86 kg F 33 Hill, Malcolm 1.98 m 100 kg F 14 Ingram, Brandon 2.03 m 86 kg F 56 Jemison, Trey 2.13 m 118 kg F 5 Jones, Herbert 2.01 m 93 kg F 55 Jones, Tevian 2.01 m 100 kg G 13 Lewis, Kira Jr. 1.85 m 77 kg F 32 Liddell, E. J. 2.01 m 109 kg F 8 Marshall, Naji 2.01 m 100 kg G 3 McCollum, CJ 1.91 m 86 kg F 25 Murphy, Trey III 2.03 m 93 kg F/C 22 Nance, Larry Jr. 2.03 m 111 kg G 0 Seabron, Dereon (TW) 1.96 m 82 kg C 17 Valančiūnas, Jonas 2.11 m 120 kg F 1 Williamson, Zion 1.98 m 129 kg F/C 40 Zeller, Cody 2.11 m 109 kg

O Pelicans estreou na temporada com uma vitória fora de casa. Foi ao Tennessee e venceu o Memphis Grizzlies por 111 a 104. CJ McCollum e Zion Williamson foram os destaques.

Agora, diante de sua torcida, a equipe de New Orleans espera manter a invencibilidade na temporada. A princípio, o técnico Willie Green terá o seu tradicional quinteto inicial à disposição. Ou seja, Zion está confirmado para o jogo.

Time titular: CJ McCollum, Herb Jones, Brandon Ingram, Zion Williamson e Jonas Valanciunas

Informações da partida

Onde assistir Knicks x Pelicans: Amazon Prime Video / League Pass

Data: 28/10/2023

Horário: 2h (horário de Brasília)

Local: Smoothie King Center, Liuisiana

Mandante: New Orleans Pelicans

Competição: temporada regular da NBA

