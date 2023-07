Trae Young e Dejounte Murray são os dois principais astros do Atlanta Hawks. No entanto, Onyeka Okongwu tem potencial para se tornar a terceira e, consequentemente, se tornar o titular absoluto na posição de pivô. Desse modo, veja três opções de troca para Clint Capela.

Vale lembrar que Capela tem apenas mais dois anos de contrato. Então, receberá US$44 milhões até 2025, quando se torna agente livre irrestrito.

Dallas Mavericks

Não é segredo que o Dallas Mavericks está de olho em Clint Capela. Nesta offseason, a equipe conseguiu melhorar sua profundidade, mas ainda não resolveu o problema da falta de um bom pivô.

No momento, a equipe possui JaVale McGee, Dereck Lively II, Dwight Powell e Richaun Holmes para a posição. Se a troca acontecer, Clint Capela, então, seria uma melhora comparado com estas opções.

No entanto, o que eles precisam oferecer? Tim Hardaway Jr e JaVale McGee fazem sentido por questões financeiras, mas escolhas de primeira de Draft e algum jogador jovem seriam essenciais para o acordo ser fechado.

San Antonio Spurs

O San Antonio Spurs está montando uma base para o futuro com Keldon Johnson, Devin Vassell, Malaki Branham e Jeremy Sochan. Além disso, a chegada de Victor Wembanyama é motivo de inveja de qualquer outra franquia em reconstrução. No entanto, adicionar Clint Capela ao lado do francês faria com que fossem dominantes dentro do garrafão.

Com a versatilidade de Wembanyama, não seria loucura pensar que o Spurs cogitasse a troca. Desse modo, Devonte’ Graham, Cedi Osman, Reggie Bullock e Cam Payne são veteranos que podem ajudar o Hawks em realizar uma longa corrida nos playoffs.

Golden State Warriors

Apesar de quando Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green estarem juntos podem competir contra qualquer um, a posição de pivô ainda é um problema na equipe. Tirando Kevon Looney, eles sofrem em relação à altura e domínio dos rebotes. Desse modo, Clint Capela talvez seja o melhor jogador dentre as opções do mercado de troca.

Mas o que eles dariam pelo pivô? O melhor palpite talvez seja Chris Paul. Sim, ele chegou em São Francisco como o novo grande reforço da franquia, mas há grandes chances do encaixe não dar certo. O armador não é mais o mesmo de seu auge, então colocá-lo na titularidade dentro de Curry e Thompson talvez machuque a equipe na defesa. Então, ele seria colocado no banco de reservas, onde nunca esteve em toda sua carreira.

Dessa maneira, existe a possibilidade de Paul não dar certo nos Warriors e ele ser trocado até a trade deadline. Se Capela estiver disponível até esse momento, por que não?

