Orlando Magic atropela Flamengo em amistoso na NBA

Não deu. O Flamengo visitou o Orlando Magic em amistoso da NBA, nesta sexta-feira (20), mas foi atropelado no Amway Center. O time da casa foi avassalador no primeiro quarto e não deu chances de reação para o time brasileiro. Então, confirmou o triunfo por 109 a 76 no último duelo de pré-temporada para a equipe da NBA.

O destaque do Flamengo contra o time da NBA foi Gui Deodato que anotou 16 pontos contra o Orlando Magic. O ala foi bem, sobretudo no segundo quarto, e ainda garantiu quatro rebotes e quatro bolas de três convertidas. Além dele, Scott Machado veio bem do banco. O armador anotou 13 pontos, pegou cinco rebotes e distribuiu seis assistências. Ademais, nenhum jogador do rubro-negro conseguiu superar os dois dígitos em pontuação.

Por outro lado, o Magic à quadra sem seus principais jogadores. Portanto, não vimos Paolo Banchero e companhia contra o time brasileiro. Dessa forma, foi a oportunidade dos jovens mostraram serviço ao técnico Jamahl Mosley.

Assim, Trevelin Queen, vindo do banco, foi o principal nome de Orlando. Foram 24 minutos em quadra com 24 pontos e quatro roubos de bola. . Além disso, outros três jogadores superaram os dois dígitos. Jett Howard foi o segundo principal pontuador. Ao todo, o ala-armador fez 21 pontos, com cinco bolas do perímetro.

Vale lembrar que esse foi o quarto confronto entre as equipes na história. No entanto, o Flamengo nunca ganhou do Orlando Magic em jogos preparatórios para a temporada da NBA. Os três primeiros encontros, portanto, terminaram com vitória do time americano.

O primeiro embate foi em 2014. Na época, o clube carioca era campeão do mundo. Isso porque tinha conquistado a Copa Intercontinental da FIBA. Mesmo torneio que foi vencido recentemente pelo Sesi Franca.

No mesmo ano, o rubro-negro também encarou Phoenix Suns e Memphis Grizzlies. Mas também perdeu os dois embates. Agora, no quarto confronto contra o Magic, vai com um time reforçado. Afinal, após uma campanha sem títulos em 2022/23, o Flamengo se reforçou para a próxima temporada.

Agora, o Flamengo volta ao Brasil para a sequência do NBB. Isso porque antecipou dois jogos do torneio nacional para viajar aos EUA. Oficialmente, a liga começa neste sábado (21) com quatro jogos.

Por fim, o Magic fará sua estreia na temporada regular da NBA na quarta-feira (25). Jogando em casa, vai encarar o Houston Rockets.

O jogo

A partida não começou boa para o time brasileiro. Orlando conseguiu uma corrida de 16 a 0 nos primeiros quatro minutos. Vindo do banco, Scott Machado fez os dois primeiros pontos do Flamengo. Mas na metade do período inicial, a diferença já era de 17 pontos. Os cariocas melhoraram a marcação, mas continuaram pecando no ataque. Jaú conseguiu duas bolas seguidas e Didi converteu a primeira do perímetro. Assim, a diferença caiu para 16. 30 a 14 Magic.

No início do segundo quarto o Flamengo voltou melhor e conseguiu manter o jogo disputado. A parcial do período nos primeiros cinco minutos era de 15 a 10 para os donos da casa. Portanto, o time brasileiro conseguiu deixar o duelo mais competitivo. Sobretudo por conta da boa atuação de Gui Deodato. O ala rubro-negro teve bom aproveitamento nos arremessos e acumulava 14 pontos no primeiro tempo.

Nos minutos finais, no entanto, Orlando voltou a dominar e abriu ainda mais a diferença conquistada no primeiro quarto. O período que era disputado no início, então, terminou com 13 pontos de vantagem para os americanos. 65 a 36 Magic no primeiro tempo.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o cenário ficou favorável ao Flamengo. O heptacampeão do NBB conseguiu fazer jogo duro e liderou a primeira parte do período. Scott Machado foi o destaque da equipe durante o bom momento.

Mas, nos minutos finais do quarto, os comandados de Gustavo de Conti não conseguiram o mesmo desempenho ofensivo. Então, perderam a oportunidade de vencer um quarto na partida, que teve parcial de 20 a 20.

No último quarto, o cenário pouco mudou. O Flamengo aproveitou para colocar jogadores com poucos minutos em quadra. Já no fim do jogo, Gustavinho colocou garotos em quadra. A diferença, então, se manteve de mais de 30 pontos.

Flamengo 76 x 109 Orlando Magic

Destaques

Flamengo

Gui Deodato: 16 pontos, quatro rebotes e 4-8 do perímetro

Scott Machado: 13 pontos, cinco rebotes e seis assistências

Gabriel Jaú: nove pontos e cinco rebotes

Felipe Motta: nove pontos

Olivinha: seis pontos e nove rebotes

Magic

Jett Howard: 21 pontos, três rebotes e 5-9 do perímetro

Trevelin Queen: 24 pontos, quatro roubos de bola e 9-12 nos arremessos de quadra

Caleb Houstan: 15 pontos, seis rebotes, três roubos de bola e 3-4 do perímetro

Brandon Williams: 13 pontos

Goga Bitadze: 11 pontos, cinco rebotes e quatro assistências

