Orlando Magic vai aposentar camisa de Shaquille O’Neal

Finalmente, o Orlando Magic vai aposentar a camisa de Shaquille O’Neal. O anúncio foi feito pela franquia nessa quinta-feira (4). O lendário pivô defendeu a equipe entre 1992 e 1996. Mas, em apenas quatro temporadas, Shaq deixou sua marca no time da Flórida. O detalhe é que a #32 de O’Neal será a primeira camisa aposentada pelo Magic em sua história. A franquia, aliás, foi fundada em 1989.

A cerimônia em homenagem ao ex-pivô vai ocorrer no próximo dia 13 de fevereiro. Na ocasião, o Magic irá receber o Oklahoma City Thunder. O jogo, inclusive, terá a transmissão do Amazon Prime Video para o Brasil, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Portanto, será uma noite especial para os fãs do basquete.

“Quando alguém pergunta quem foi o primeiro jogador a colocar oficialmente o Orlando Magic no mapa, a resposta é simples: Shaquille O’Neal. Ele levou esta franquia a novos patamares, dentro e fora da quadra. O seu legado ainda é sentido em nossa organização nos dias atuais. Em nome da família DeVos [proprietária da franquia], estamos entusiasmados em homenagear Shaquille elevando o número 32 às vigas do Kia Center, onde permanecerá para sempre”, disse Alex Martins, CEO do Magic.

Integrante do Hall do Fama desde 2016, Shaquille O’Neal disputou 295 jogos pelo Orlando Magic. Suas médias foram de 27,2 pontos, 12,5 rebotes e 2,4 tocos. Primeira escolha do Draft de 1992, ele foi All-Star nos quatro anos em que defendeu o Magic. Além disso, Shaq foi eleito três vezes para os times ideais da NBA. Duas para o terceiro (1994 e 1996) e outra para o segundo (1995).

A temporada 1994/95 foi especial tanto para Shaquille O’Neal quanto para o Orlando Magic. Afinal, ela marcou a primeira aparição da equipe nas finais da NBA. Cestinha da liga (média de 29,3 pontos), Shaq liderou o time da Flórida em uma campanha histórica. Desse modo foi o segundo mais votado na eleição para MVP, ficando atrás apenas de David Robinson, lenda do San Antonio Spurs.

Nas finais, Shaq enfrentou outro pivô de elite: Hakeem Olajuwon. Ou seja, um duelo histórico entre dois dos maiores nomes da posição. Mas, na decisão, o Houston Rockets “varreu” o Magic. A franquia de Orlando voltaria às finais apenas em 2009.

Após deixar o Orlando Magic, na offseason de 1996, o então agente livre Shaquille O’Neal assinou com o Los Angeles Lakers. Na Califórnia, ele fez uma parceria histórica com Kobe Bryant. Juntos, eles conquistaram três títulos pelo Lakers (2000, 2001 e 2002). Shaq, aliás, foi o MVP das três finais e da temporada regular de 1999/00. Como resultado, ele teve a camisa #34 aposentada pelo Lakers.

Já em 2004, o insatisfeito pivô pediu ao time angelino para ser trocado. Quis o destino que Shaquille O’Neal parasse no Miami Heat, grande rival do Orlando Magic. Em South Beach, o pivô ajudou a franquia a conquistar o seu primeiro título da NBA (1996). Então, a dupla com Dwyane Wade marcou história. Dessa forma, ele teve a #32 aposentada pelo Heat.

Em 2008, o veterano Shaq (36 anos) foi trocado para o Phoenix Suns. Nitidamente, o pivô estava em declínio físico. Ele ainda perambulou por Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, até se aposentar em 2011. Ou seja, Shaq atuou na NBA durante 19 temporadas e conquistou quatro títulos.

Shaq é Shaq

Durante o programa Inside the NBA, da TNT, Shaquille O’Neal repercutiu a notícia de que teria a sua camisa aposentada pelo Orlando Magic. Como de costume, ele mostrou bom humor. Hoje analista, o lendário pivô falou sobre o sonho de jogar na NBA.

“Eu não esperava que seria tão fácil jogar na NBA. Eu via aqueles astros pela TV e ficava imaginando jogar contra eles. Mas, quando entrei em quadra pela primeira vez, vi que eles eram tão humanos quanto eu. Então, posso dizer que foi muito fácil. Eu via Michael Jordan, Charles Barkley e todos aqueles caras, mas esperava que fosse bem mais difícil. Então, quando passei a jogar contra eles, tudo ficou bem claro: eles eram humanos”, brincou Shaq.

