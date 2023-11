Os primeiros dez jogos de Wembanyama comparados aos de LeBron e Jordan

Um levantamento do site Sports Brief fez uma comparação entre os primeiros dez jogos de Victor Wembanyama, LeBron James e Michael Jordan na NBA. Primeira escolha do último Draft, o novato do San Antonio Spurs iniciou sua trajetória na liga com grandes expectativas. Então, gera comparações com lendas. Mas os números estão de acordo com o esperado?

Em seus primeiros dez jogos na NBA, Wembanyama mostrou versatilidade e habilidade de pontuação. Em um confronto contra o Dallas Mavericks, ele contribuiu com 15 pontos e foi muito eficiente nos arremessos de quadra. Isso porque converteu seis dos nove tentados, incluindo três de cinco do perímetro. Além disso, pegou cinco rebotes, distribuiu duas assistências e registrou um toco em pouco mais de 23 minutos em quadra.

O fenômeno francês atingiu a marca de 38 pontos em uma surpreendente vitória contra o Phoenix Suns no início deste mês. Nos primeiros dez jogos na NBA ele conseguiu a seguinte sequência de pontuação: 15, 21, 11, 18, 38, 20, 13, 14, 29, 18 (197 ao todo). Apesar de sua estatura imponente, Wembanyama registrou dois dígitos em rebotes apenas quatro vezes, totalizando 88 rebotes. Portanto, ocupou a 19ª posição na liga neste período.

Ao falarmos de tocos, apenas Anthony Davis, do Los Angeles Lakers, superou os impressionantes 24 bloqueios de Wembanyama nos primeiros dez jogos da temporada. Como resultado, o novato do Spurs somou médias de 19.7 pontos, 8.8 rebotes, 2.5 assistências e 2.4 tocos neste recorte. Mas Wembanyama ficou no mesmo nível de atuação de LeBron e Jordan nos primeiros jogos da liga?

Leia mais sobre Victor Wembanyama!

Wembanyama x LeBron James

Ao comparar Wembanyama com LeBron James, revela-se a precoce dominação do fenômeno francês. James, em sua temporada de estreia, vindo direto do ensino médio em 2003, marcou um total de 168 pontos. Assim, suas médias foram de 16.8 pontos, 6.4 rebotes e 6.4 assistências. Os números, então, são inferiores aos do jovem francês.

Wembanyama x Michael Jordan

As performances iniciais de Wembanyama na NBA também atraem comparações favoráveis a Michael Jordan. Afinal, nos primeiros dez jogos do icônico jogador do Chicago Bulls, na temporada de 1984/85, ele acumulou 273 pontos. Portanto, teve uma média impressionante de 27.3 pontos por partida. Embora a pontuação do francês fique aquém do início explosivo de Jordan, suas contribuições com o Spurs sugerem um futuro promissor.

