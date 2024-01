O Indiana Pacers adquiriu o ala-pivô Pascal Siakam após uma troca tripla com Toronto Raptors e New Orleans Pelicans. A informação é do insider Adrian Wojnarowski, da ESPN. Bruce Brown e Jordan Nwora estão a caminho do Canadá, assim como o armador Kira Lewis. Na negociação, o time de Indianápolis ainda enviou três futuras escolhas de primeira rodada do Draft (duas deste ano e uma de 2026) para o Raptors. Além disso, a franquia de Toronto recebe uma pick de segunda rodada do Pelicans.

Desse modo, o Pacers venceu uma concorrência pesada para fechar a troca por Pascal Siakam. Afinal, pelo menos três equipes – Dallas Mavericks, Golden State Warriors e Sacramento Kings – tinham interesse no atleta. Um dos jogadores mais visados no mercado da NBA, Siakam tem um contrato expirante de US$37,9 milhões.

De acordo com Wojnarowski, Pascal Siakam está feliz com a troca para o Pacers. Além disso, o ala-pivô está ansioso para fechar uma extensão contratual na próxima offseason. Esse era um dos receios dos times interessados no camaronês. Afinal, ele poderia sair “de graça” na abertura do mercado, em julho deste ano.

Com a chegada de Siakam, o time de Indiana promete chegar forte nos playoffs deste ano. Hoje, a equipe ocupa a sexta posição da Conferência Leste. Ou seja, teria uma vaga direta na pós-temporada. A princípio, Siakam para ser a segunda opção ofensiva do Pacers, liderado em quadra pelo armador Tyrese Haliburton.

Já o Raptors, com mais uma campanha medíocre, finalmente decidiu partir para uma reformulação, Hoje, a equipe ocupa apenas o 12° lugar da Conferência Leste. Ou seja, está fora até da zona de play-in. Com as saídas de OG Anunoby para o New York Knicks, e de Pascal Siakam para o Pacers, a equipe canadense estaria pensando em uma nova troca até a trade deadline (8 de fevereiro). Portanto, a tendência é negociar o ala-armador Gary Trent Jr., que tem um contrato expirante de US$18,5 milhões.

Na negociação envolvendo Anunoby, o Raptors recebeu Immanuel Quickley e RJ Barrett. Ambos são titulares da equipe. Desse modo, eles integram o núcleo principal ao redor de Scottie Barnes, principal nome da franquia de Toronto.

Contratos dos jogadores envolvidos na troca

Pascal Siakam: expirante de US$37,9 milhões

Bruce Brown: US$22 milhões nesta temporada e uma team option de US$23 milhões em 2024/25

Kira Lewis: expirante de US$5,7 milhões

Jordan Nwora: expirante de US$3 milhões

