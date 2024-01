Pacers é forte candidato a ser novo time de Pascal Siakam

De acordo com Shams Charania, do portal The Athletic, Pascal Siakam pode estar prestes a ter um novo time: o Indiana Pacers. Segundo o jornalista, o Toronto Raptors está próximo de trocar o astro. Isso porque as equipes estão negociando de forma mais séria e o atleta pode mudar de time a qualquer momento.

Em meio ao super confronto entre Nikola Jokic do Denver Nuggets e Joel Embiid do Philadelphia 76ers, uma bomba de Charania: a troca de Siakam está quase acontecendo. O Pacers, que foi especulado como um dos possíveis destinos para o craque, deu um passo à frente nas negociações. No entanto, a troca ainda não foi concluída, e o Raptors também está ouvindo propostas de outros times.

“Toronto está envolvido em negociações com várias equipes, mas as conversas com Indiana estão em um outro nível neste momento. Os dois lados ainda não têm um acordo fechado. De acordo com essas fontes, porém, um negócio entre ambos ganhou força nos últimos dias”, explicou.

O jornalista também revelou o pacote atual em que as conversas estão centradas. “As negociações estão sendo a cerca de um pacote que envolve Bruce Brown, três escolhas de primeira rodada do Draft e jogadores que possam ajudar a igualar os salários”, explicou.

Existem alguns palpites em meio a isso. Os últimos rumores mais fortes davam conta de que o Raptors exigiu a presença de Bennedict Mathurin ou Jarace Walker. Mas nunca se falou sobre tantas escolhas de primeira rodada, o que pode ser uma compensação.

Por fim, alguns jogadores estão sendo especulados. Buddy Hield, por exemplo, poderia ser incluído em caso de uma troca tripla. Outros atletas que também estão nos boatos são Obi Toppin, Isaiah Jackson e Jalen Smith. Em suma, um acordo pode envolver qualquer um desses nomes.

Além disso, Charania confirmou que um time está fora das tratativas pelo astro de 29 anos.

“O Sacramento Kings se retirou das conversas com o Toronto Raptors. O que se acredita por lá é que o camisa 43 não renovaria seu contrato com a franquia, o que motivou a saída de Sacramento. Outros interessados conhecidos são Dallas Mavericks e Golden State Warriors. No entanto, nenhum deles está tão forte no momento como Indiana.

Siakam está no último ano de seu contrato, um vínculo de US$37.8 milhões até o fim de 2023/24. Depois disso, ele estará livre para negociar um novo contrato na agência livre de 2024. Por outro lado, Bruce Brown recebe US$22 milhões em 2023/24. Ele também tem uma opção de jogador para a campanha de 2024/25, no valor de US$23 milhões.

Na temporada, o ala-pivô tem médias de 22.2 pontos, 6.3 rebotes e 4.9 assistências em 34.7 minutos por jogo. Além disso, acerta 52.2% dos arremessos gerais e 31.7% das bolas de três.

Já Brown soma 12.1 pontos, 4.7 rebotes, três assistências e 1.1 roubo de bola em 29.7 minutos por partida. Além disso, tem 47.5% dos chutes de quadra e 32.7% das bolas de fora.

O que temos até agora

Essa é a troca virtual que levaria Pascal Siakam ao time do Indiana Pacers com o que se tem de informação até agora.

Raptors envia: Pascal Siakam

Pacers envia: Bruce Brown, um ou dois jogadores para igualar salário, três escolhas de primeira rodada do Draft

