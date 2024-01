Pacers pode tentar troca por dois jogadores do Warriors

Em queda livre na NBA, o Golden State Warriors vive grande crise. Afinal, sofreu sua maior derrota em casa desde que adquiriu Stephen Curry e está cada vez mais longe dos playoffs. Assim, há quem diga que a franquia até queria passar por uma reconstrução no próximo mês. Então, de acordo com Jake Fischer, do Yahoo Sports, o Indiana Pacers já está de olho em uma troca por dois jogadores do Warriors.

“Eu continuo ouvindo o nome de Andrew Wiggins [ligado a Indiana]”, informoou Fischer, inicialmente. “E eu sei que Jonathan Kuminga foi outro jogador do Warriors que o Pacers tem acompanhado e ligado para Golden State desde o último draft”, completou.

Como mencionado pelo jornalista, o interesse do Pacers por uma troca por estes jogadores do Warriors é antigo. No entanto, com o momento atual, nenhum deles é mais intocável.

Wiggins, por exemplo, já não titular absoluto da equipe. Recentemente, aliás, passou pelo banco de reservas. Assim, de acordo com o jornalista Tim Kawakami, do site The Athletic, a franquia está aberta a ouvir propostas pelo jogador.

“Apesar de eu dizer antes que o Warriors poderia estar relutante em envolver Wiggins em troca, as coisas mudaram”, afirmou o repórter. “Desde então, eu ouço que o Warriors não criaria barreiras para explorar uma negociação envolvendo o jogador. Especialmente, se ele não pode jogar ao lado de Kuminga e se o Warriors decidir que Kuminga será o ala a partir de agora”, seguiu.

Kuminga, por sua vez, desde que chegou ao Warriors, é visto como uma grande promessa na franquia. No entanto, na atual temporada, teve atrito com o técnico Steve Kerr. Inclusive, recentemente, sinalizou que não haveria mais clima com o treinador. Situação essa que, aparentemente, foi resolvida.

“Eu amo isso aqui. Afinal, tudo que eu sei sobre a NBA, eu fui escolhido aqui. Foi esse time que me deu a oportunidade. Altos e baixos são normais em tudo na vida. Mas sei que Steve acredita em mim, sei que ele confia em mim. Eu tenho sido titular por algum motivo. Portanto, não houve problema. Apenas nos comunicamos. Era o que eu queria. Vamos seguir em frente e trabalhar para melhorar nossa situação na tabela, juntos”, concluiu o jovem.

Steve Kerr, por sua vez, citou que Kuminga é parte do futuro de Golden State.

“É uma situação difícil, e que acontece em times que têm muito talento. Ele está evoluindo, melhorando a cada jogo, e não só ele como vários outros jovens. Isso tudo, além de nossos veteranos. Então, são decisões muito complicadas em todas as noites. Mas, o fato é que ele está cada vez melhor. E é por isso que, hoje, é titular da equipe”, elogiou.

Reconstrução

Diante das situações e como elas têm impactado os resultados, a diretoria do Warriors pretende reagir até a trade deadline. Assim, todos os nomes do time, exceto Stephen Curry, podem deixar o time. É o que sinaliza Shams Charania, do The Athletic.

“Agora, a mentalidade do Warriors é de que todo o time, exceto Stephen Curry, pode ser envolvido em alguma troca. Essa é a nova mentalidade da franquia. Realisticamente, há um asterisco. Então, Golden State vai tentar fazer alguns movimentos”, cravou o jornalista.

“Por exemplo, tem a situação de Klay Thompson. A franquia gostaria de mantê-lo por um longo prazo? Afinal, eles não conseguiram chegar a um acordo para a extensão contratual. E Draymond Green, que acabou de assinar uma extensão, mas que vem em uma sequência de atitudes anti-desportivas?”

“A direção da franquia é fã de Jonathan Kuminga, Brandon Podziemski e Trayce Jackson-Davis. Mas Andrew Wiggins e todo o restante do elenco do Warriors, exceto Stephen Curry, corre o risco de sair via troca”, finalizou Charania.

