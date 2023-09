Pacers pode ser o quarto time da troca de Damian Lillard

A cada dia que passa, a novela Damian Lillard ganha um novo capítulo, desta vez com o Indiana Pacers surgindo como integrante da mega troca do astro. De acordo com Gerald Bourguet, do portal PHNX Sports, a equipe de Indianápolis pode entrar como facilitadora na negociação, junto com o Phoenix Suns. Segundo o jornalista, o Miami Heat está desesperado para fechar a troca com o Portland Trail Blazers.

“O Heat não quer esperar muito para contratar Lillard. Além disso, uma fonte descreveu a franquia como “desesperada” para conseguir Dame agora. O Heat entrou em contato com vários times para ajudar a facilitar um acordo. Afinal, o time sabe que a oferta por Lillard não é tão atrativa. Enfim, Miami precisa envolver uma terceira ou até uma quarta equipe para superar esse obstáculo”, contou Bourguet.

De acordo com a publicação, Buddy Hield pode ser o ativo do Pacers na troca envolvendo Damian Lillard. Afinal, jogador e franquia não avançaram nas negociações para uma extensão contratual. Desse modo, as partes já trabalham para que o especialista em bolas de três seja negociado. Hield, aliás, tem um atrativo contrato expirante de US$19,2 milhões.

Portanto, a informação casa com o que foi apurado por John Gambadoro, da rádio Arizona Sports. Segundo o jornalista, a troca de Lillard está evoluindo de forma muito rápida. O Suns entraria no negócio para se livrar de Deandre Ayton. O pivô bahamense, nesse caso, iria para o Blazers. Em contrapartida, Jusuf Nurkic reforçaria o time de Phoenix.

“Se Miami e Portland não tiverem as peças para satisfazer as demandas de Phoenix, várias fontes citaram Indiana como uma potencial quarta parte envolvida. O Pacers tem trabalhado para encontrar um time para Hield. Portanto, um dos melhores arremessadores de três da NBA poderia ser um ativo desejável para Portland”, afirmou Bourguet.

Além de Hield, o Pacers poderia abrir mão de outros dois atletas. Segundo Bourguet, TJ McConnell e Daniel Theis são peças que caberiam no Suns. O armador terá um salário de US$8,7 milhões em 2023/24. O pivô alemão, por sua vez, receberá US$9,1 milhões. Obviamente, o time de Indiana teria que receber bons ativos para negociar esses jogadores.

Novela Damian Lillard

Há dois meses, Lillard solicitou troca ao Blazers. Lillard, acima de tudo, está descontente com os rumos da franquia. Aos 33 anos, ele sente que ficou praticamente impossível ser campeão da NBA jogando em Portland. Atualmente, a equipe passa por um processo de reformulação do elenco.

“Eu sou bem honesto. Sempre fui leal ao Blazers e citei isso muitas vezes. No mundo ideal, eu com certeza me aposentaria em Portland. Meu desejo, acima de tudo, era passar minha carreira inteira lá. Mas, acho que em algum momento deixamos de desejar a mesma coisa. Então, é uma pena. Agora, quero viver minha vida da melhor forma visando o meu sucesso e a minha felicidade. Enfim, preciso focar em ter a chance de vencer um título”, disse o astro.

Lillard não fala com o GM do Blazers, Joe Cronin, há mais de dois meses. Tudo por conta das mentiras do dirigente em relação à negociação que se arrasta por toda a offseason da NBA. De acordo com Aaron J. Fentress, do jornal The Oregonian, isso decretou um rompimento total do atleta com a franquia.

O astro já deixou claro o seu destino preferido: o Miami Heat. Mas, até o momento, o time da Flórida não está disposto a sacrificar muitos ativos pelo armador. Desse modo, a negociação com o Blazers se estagnou. De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, o Heat está “desafiando” Portland a testar o mercado.

“Miami quer o Lillard, mas também quer gastar o mínimo possível para atraí-lo. Nesse momento, a franquia está permitindo que o Blazers saia e analise o mercado. Ou seja, estão desafiando a equipe do Oregon a encontrar algo melhor”, disse o insider.

A troca está próxima de sair?

De acordo com diversas fontes da NBA, a troca de Damian Lillard nunca esteve tão próxima de ser fechada. Enfim, a novela pode estar acabando. São vários os nomes que apresentam informações afirmando que o negócio está avançando. Nunca houve um otimismo tão grande como agora. Afinal, vai acontecer mesmo?

Danny Marang, dono do portal 1080 The Fan, que cobre os times de esporte da cidade de Portland, disse que as conversas estão mais quentes.

“As discussões estão em andamento. Várias fontes próximas vieram até mim para falar sobre isso nos últimos dias. Acho que estamos perto da conclusão. Tudo vai se resolver antes de 2 de outubro. Data em que os treinos vão começar. Está esquentando”, ressaltou.

Já Barry Jackson, do Miami Herald, o Blazers voltou a conversar seriamente com o Heat sobre uma possível troca envolvendo Lillard.

“Depois de semanas sem contato com o Heat, o Blazers agora está levando as conversas sobre Lillard a sério. O Heat esperou pacientemente, sabendo que a troca é um caminho claro para levá-los a outro nível.

Dessa forma, com a provável inclusão de Pacers e Suns nas conversas, a aguardada troca de Damian Lillard deverá ser fechada nos próximos dias.

Contratos dos jogadores citados

Damian Lillard: US$216,2 milhões nas próximas quatro temporadas

Deandre Ayton: US$102 milhões nas próximas três temporadas

Jusuf Nurkic: US$54,4 milhões nas próximas três temporadas

Buddy Hield: expirante de US$19,2 milhões

Daniel Theis: US$9,1 milhões em 2023/24 e uma team option de US$9,5 milhões em 2024/25

TJ McConnell: US$8,7 milhões em 2023/24 e um salário não garantido de US$9,3 milhões em 2024/25

