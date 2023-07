Empolgado no Pacers, Tyrese Haliburton queria ir aos playoffs com o Kings

Quando Tyrese Haliburton saiu do Sacramento Kings para o Indiana Pacers em troca por Domantas Sabonis, o armador ficou chateado por deixar a equipe californiana. Ele sabia que o Kings tinha potencial para ir aos playoffs, o que aconteceu, mas sem ele. Em entrevista ao ala Paul George, do Los Angeles Clippers, ele falou sobre o grande momento que vive no Pacers, mas não escondeu o sentimento de sair de Sacramento.

“Para mim, a grande coisa era que o Kings não ia aos playoffs. Então, eu nunca vi o time lá até este ano”, afirmou. “Eu era muito jovem da última vez que foi, então eu nnca tinha visto. Mas quando eu estava lá, eu pensava que tinha uma grande chance de construir algo grande. Eu estava feliz por aquilo. Eu queria fazer parte do grupo com De’Aaron Fox e os outros caras para mostrar que nós conseguimos mudar as coisas, porque as pessoas se interessaram pelo Kings novamente”.

De fato, a equipe de Sacramento não só foi aos playoffs, como vendeu caro a derrota para o Golden State Warriors na primeira rodada. Depois de sete jogos, o Warriors, então campeão, superou o Kings e seguiu para a semifinal de Conferência.

“A grande verdade é que os torcedores do Kings precisavam de motivos para sorrir, sabe? Mas eles são, provavelmente, os melhores, da elite dos fãs da NBA, algo como uma das cinco melhores torcidas da liga”, disse.

Mas mesmo fora do Kings, Tyrese Haliburton possui motivos para sorrir, também, no Pacers. O armador foi eleito para o All-Star Game pela primeira vez na carreira. Depois, já na offseason, ele estendeu seu contrato e vai receber até US$260 milhões por cinco anos. No entanto, ele ajudou a diretoria nas contratações de Bruce Brown e Obi Toppin.

Primeiro, ele convenceu Brown, campeão com o Denver Nuggets, a assinar com o Pacers. Depois, pediu Toppin, que estava no New York Knicks, em uma troca.

“Eu deixei minhas notificações ligadas, então eu sabia de tudo o que estava acontecendo e sabia o que estava por vir”, disse. “Fiquei esperando por cada uma das movimentações. Então, assim que confirmavam, eu ligava para eles. É muito empolgante. Acho que os dois vão nos ajudar muito. Conheço Obi [Toppin] desde a faculdade. Fizemos uma propaganda antes de entrarmos na NBA e temos o mesmo agente. Então, nós estivemos em contato desde sempre”.

Apesar de toda a empolgação do jogador, o Pacers conta com muitos atletas para o garrafão. Além de Toppin, a equipe selecionou Jarace Walker no Draft, enquanto Jalen Smith e Jordan Nwora seguem no elenco. Isso, fora os pivôs Myles Turner, Isaiah Jackson e Daniel Theis. Portanto, é possível que outras trocas aconteçam até o início da temporada.

“É empolgante porque nós vamos ficar juntos e jogar juntos assim. E então, Bruce [Brown] adiciona algo que nós ainda não temos, com toda a energia que ele possui. E aí, você pode colocar o cara em qualquer lugar que as coisas acontecem. Sim, estou muito empolgado”, concluiu.

