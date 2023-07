Pai de Jordan Poole xinga Draymond Green por briga

A briga entre Jordan Poole e Draymond Green se recusa a chegar ao fim, especialmente após a troca que enviou o jovem armador ao Washington Wizards. Entre provocações de lado a lado, e diferente versões sobre o soco que mexeu com a campanha do Golden State Warriors, agora tem um novo capítulo. O pai de Jordan Poole não gostou nada das últimas falas do ala-pivô e foi defender o filho no Twitter aos xingamentos contra o veterano do Warriors.

As especulações foram enormes sobre o clima do vestiário do Golden State no último ano. Sobretudo, com a primeira eliminação em uma série de playoffs no Oeste em quase uma década. E a própria queda de desempenho do jovem, tão importante no título de 2021/22. No entanto, os envolvidos deixaram para falar sobre o tema após a separação apenas, salvo raras exceções.

O primeiro sinal de que as coisas de fato não estavam resolvidas foi na primeira aparição pública de Jordan Poole como um jogador do Wizards. Enquanto respondia uma série de perguntas, a última delas fez menção a uma possível conversa com Draymond Green após a troca. O armador ironizou com o olhar e não respondeu mais nada.

A polêmica foi reacendida a alguns dias quando o rapper Cam’Ron, em entrevista a revista VIBE, contou a versão dos fatos de Draymond Green. O músico citou que as provocações partiram apenas de Jordan Poole. A primeira afirmação de Cam’Ron foi que Poole citou que dormiu com mais mulheres na universidade de Draymond Green, Michigan State, apenas em suas visitas ao campus, do que o ala-pivô o fez em todo o seu tempo na faculdade.

As provocações de Jordan Poole a Draymond Green teriam ficado mais fortes a partir daí, quando o elenco fazia treinos de corrida ao redor da quadra.

A briga

“Então eles estavam correndo ou algo assim. Poole então disse a Green: ‘Não se preocupe com isso amigo, você estará em Sacramento no próximo ano’. Logo em seguida, Poole começou a provocar citando o futuro contrato de Draymond: ‘Por que o seu Instagram é @moneygreen, se você está quebrado e não vai receber um novo contrato?’ Isso por fim, quebrou de vez o homem”, concluiu o rapper.

Então, Draymond Green foi o convidado do podcast de Patrick Beverley, Pat Bev Pod. Green disse que os detalhes de Cam’Ron não são precisos, mas que Poole disse coisas que passaram do limite: “Eu não vou sair e bater nas pessoas por nada. O desgaste é claro e acontece ao longo do tempo. Mas não é como se te falassem uma coisa do nada e você apenas explodisse com aquilo. Este é um time, e ninguém do meu time me abordou, entende do que estou falando?”, contou Green.

O pai de Jordan Poole então, explodiu no Twitter na quinta feira (20): “Eu vou me posicionar sobre esses idiotas falando besteira. JP era o cara dele. O interessante é que ele sempre me evitou nos jogos do ano passado. Ele é um v**** e eu estou bem de pé nisso. Ele não veio pedir desculpas a mim ou a minha esposa. Então, quando ele quiser, podemos nos encontrar a qualquer hora”, ameaçou Anthony Poole.

Entretanto, Green respondeu ao tweet do pai do ex companheiro: “Isso é tão fofo, sério. É impossível evitar você por um ano em uma arena, campeão. Eu estava sempre no quarto onde ficam as famílias nos jogos, mas não te vi em nenhum jogo. Mas não use essas palavras, elas não caem bem entre os homens”, respondeu.

Briga “fake” com Kevin Garnett

Draymond Green estava tão irritado no Twitter na quinta feira (20), que até brigou com Kevin Garnett, após cair em uma informação falsa. A conta NBA Central, famosa na rede social, ganhou uma paródia: NBA Centel. A conta que postava notícias falsas com o mesmo logotipo da verdadeira, postou um falso comentário de Garnett. Nela, ele “falava” sobre a briga de Green com Poole e criticava o atleta do Warriors. Tudo isso, enquanto a discussão entre o pai de Jordan Poole e Draymond Green acontecia.

“Draymond socando Poole é como um veterano socando um calouro que não tem a metade do seu tamanho. E ele segue falando sobre isso por aí. Por que você não tentou isso contra mim Dray?”, questionava Garnett, de acordo com a paródia.

Green foi até o tweet e, assim como fez com o pai de Poole, respondeu: “Eu tentei provocar você quando eu era um novato, KG. Mas você começou a falar consigo mesmo, como se eu não estivesse lá falando com você. Como é isso? O calouro escolhendo um idoso que é o dobro de seu tamanho?”, ironizou Green.

Garnett (agora, de verdade) viu tudo e replicou o comentário: “Este é um tweet fake, NBA CENTEL. Elon Musk (proprietário da rede social), você está vendo o que está acontecendo aqui? Resolva isso”, brincou.

Por fim, Draymond Green apagou o comentário contra Garnett. Outra declaração que viralizou durante o dia, foi a de que não passou a gostar de Chris Paul apenas por serem companheiros de time.

