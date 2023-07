Paolo Banchero explica motivos por não atuar pela Itália no Mundial

Paolo Banchero vai jogar a Copa do Mundo pelos EUA, mas poderia defender a Itália no Mundial, devido a sua descendência. A decisão em defender os Estados Unidos, gerou polêmica. Os italianos esperavam que Banchero fosse escolher o país, já que o pai do novato do ano da NBA em 2022/23, Chris Banchero, é descendente. No entanto, o ala-pivô explicou a decisão, em entrevista a Tim Reynolds da Associated Press, em Las Vegas.

A influência da mãe, Rhonda Smith-Banchero, foi decisiva, já que ela foi jogadora da seleção feminina dos EUA.

“A foto dela representando o país com o time americano, estava sempre pendura no porão. Bom, o meu quarto ficava no porão, então fica mais fácil de explicar. Eu via isso todos os dias, com certeza se tornou um sonho para mim, eu queria jogar pelos Estados Unidos”, explicou o jogador do Orlando Magic.

O atleta revelou que teve conversas com Mike Krzyzewski, o Coach K, seu antigo treinador na universidade de Duke. O veterano o aconselhou, contando a história de outra primeira escolha do Draft. Kyrie Irving poderia jogar pela Austrália, mas escolheu defender o time dos EUA. Além disso, ele conversou com um dos diretores da seleção americana, Grant Hill, ídolo do Detroit Pistons, e com longa passagem por Orlando também.

“Todos esses fatores influenciaram minha decisão”, admitiu Paolo Banchero, sobre a decisão de não defender a Itália no Mundial.

“Quando eu decidi pensar sobre isso, eles estavam na minha mente e, por fim, me convenceram”, finalizou o jogador.

Deixou os italianos na bronca

Quando ficou sabendo da decisão de Banchero, o presidente da Federação Italiana, não gostou. Em entrevista ao jornal, Gazzeta Dello Sport, Gianni Petrucci falou sobre a “perda” do astro da NBA.

“Ele tomou uma decisão, mas poderia ter nos avisado e falado que seguiria outro caminho. Em outras palavras, ficamos sabendo disso pelos jornais. Paolo esteve em Milão nos últimos dias, mas sempre que pôde, se esquivou de uma reunião com nosso treinador, Gianmarco Pozzeco. É forte demais falar em traição. Mas ele nos enganou. Agora, é pegar essa decepção e transformar em energia. Tenho certeza que todos nós faremos isso”, declarou o dirigente.

Itália ficou no “quase”

É justo dizer. Paolo Banchero esteve próximo de jogar pela Itália. Ao menos, foi o que disse o atleta. O jovem, inclusive, chegou a ser convocado para jogos eliminatórios para o Euro Basket de 2022. Isso, em novembro de 2020.

Havia uma grande relação entre Banchero e o hoje assistente da universidade do Arizona, o italiano Riccardo Fois. No ensino médio, Fois tentava convencer o futuro jogador do Orlando Magic a defender a seleção de seu país. Enquanto o jogador estava frustrado por não ser notado pelas seleções de base dos EUA, a proximidade com aquela seleção aumentava. Portanto, Paolo Banchero esteve muito próximo de jogar pela Itália, bem antes do Mundial de 2023.

“Eu tinha 17 anos quando eles chegaram até mim. Foi um momento em que balancei, devido a toda história da família do meu pai com o país. Eu não sabia muito sobre o meu laço com a Itália, então era como a maneira perfeita de entender melhor essa conexão. E eu tenho isso desde então, mesmo que não jogue pela seleção”, explicou o jogador.

No fim, a decisão foi de seguir os passos de sua mãe.

“Eu sempre penso como teria sido a minha vida. Mas, no fim, foi isso. Eu não pude jogar pela Itália na ocasião, então fui para Duke, virei a primeira escolha do Draft, calouro do ano. Enfim, as ocasiões mudam, e vou defender os EUA”.

Calouro do ano

O desempenho de Banchero em 2022/23, rendeu o prêmio de melhor novato da NBA. Ele registrou 20 pontos, 6.9 rebotes e 3.7 assistências em 33.8 minutos por jogo. A marca de 20 pontos, foi alcançada por poucos calouros ao longo da história da NBA. Apenas 42. Por fim, confira a lista dos jogadores que atingiram a marca, neste século, além de Banchero.

2003/04: LeBron James: 20.9 pontos (Cleveland Cavaliers)* e Carmelo Anthony: 21 pontos (Denver Nuggets)

2007/08: Kevin Durant: 20.3 pontos (Seattle SuperSonics)*

2009/10: Tyreke Evans: 20.1 pontos (Sacramento Kings)*

2010/11: Blake Griffin: 22.5 pontos (Los Angeles Clippers)*

2018/19: Luka Doncic: 21.2 pontos (Dallas Mavericks)*

2019/20: Zion Williamson: 22.5 pontos (New Orleans Pelicans)

*Vencedores do prêmio de calouro do ano da temporada.

Entre outras coisas, Banchero igualou, por exemplo, o número de jogos de pelo menos 20 pontos que LeBron James fez em 2003/04, com 40. Também, ele foi o primeiro jogador do Orlando Magic, que não fosse um pivô, a ter 20 pontos de média, desde 2004.

Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 25 de agosto e vai até o dia 10 de setembro. Pela primeira vez na história, a competição terá múltiplas sedes: Filipinas, Indonésia e Japão. Ao todo, 32 seleções vão brigar pelo título da 19ª edição do torneio, cuja maior vencedora (ao lado da antiga Iugoslávia) é os EUA, com cinco títulos.

A seleção dos Estados Unidos faz parte do grupo C e vão enfrentar Nova Zelândia, Grécia e Jordânia na primeira fase. A Itália, por outro lado, está no grupo A. Portanto, pega um dos países sede do torneio, as Filipinas. Depois, terá pela frente Angola e República Dominicana.

