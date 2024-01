Para ex-astro, Victor Wembanyama é o novo Wilt Chamberlain

O ex-astro da NBA, Metta World Peace fez uma forte comparação. Para ele, Victor Wembanyama é o jogador mais próximo de alcançar os feitos de Wilt Chamberlain. Então, é mais um que reforça as expectativas no jovem do San Antonio Spurs. Para o ex-jogador do Los Angeles Lakers, o francês, aliás, é capaz de alcançar a marca de 100 pontos feita pela lenda dos anos 1960 e 1970.

“Acho que esse garoto vai ganhar mais peso, vai melhorar e enfrentar o Detroit Pistons deste ano ou o Clippers de 20 anos atrás e fazer 101 pontos”, cravou World Peace. “Em algum momento, nos próximos sete anos, ele vai pegar ritmo com algum novato que não sabe marcar e, boom, média de 40 pontos por jogo e 101 na partida”, seguiu.



A empolgação de World Peace com Victor Wembanyama, ao compará-lo com Wilt Chamberlain, não passa apenas por ser um jovem promissor. Afinal, já em sua primeira temporada na NBA, o jovem tem médias de 18.9 pontos, 10.2 rebotes e 3.1 tocos.

Seu volume em quadra, no entanto, não vem sendo efetivo para o Spurs. Sobretudo, pela campanha da equipe, que tem apenas cinco vitórias em 33 partidas. Isso, aliás, tem feito até alguns analistas colocaram Chet Holmgren, do Oklahoma City Thunder, a frente do francês na disputa para novato do ano. O ex-Lakers, contudo, também tem uma opinião sobre isso.

“Mesmo que Chet esteja tendo um ano melhor, ele está em um time muito melhor”, declarou.

Conselho de craque

Apesar de todo o hype, Joel Embiid acredita que Wembanyama não deve se pressionar. Assim, ao jornalista John Hollinger, do portal The Athletic, ele aconselhou o jovem francês.

“As pessoas acham que é fácil. Mas não é. O problema é que há muito hype e empolgação ao redor dele agora. Então, é uma coisa clara. Eu sou um cara que assiste a muitos jogos ao longo do ano. Acho que ele precisa decidir sobre onde quer jogar, se como um pivô mais tradicional ou um pivô armador. Claro que não é só sobre isso, mas é importante entender os seus pontos fortes e o que ele deseja se tornar”, explicou.

“Eu acho que ele tem tanto talento que pode até escolher esse tipo de coisa. Você pode pensar que ele é uma espécie de Kevin Durant, ou até uma versão de mim. Afinal, você quer ser o que? Esse é o nível de talento que temos em Victor. Mas é necessário decidir, é difícil querer ser tudo ao mesmo tempo, ainda mais quando se é tão jovem como ele”, alertou.

“A forma que ele joga agora não é ruim, porém é um pouco forçada. Mas isso faz parte do desenvolvimento, então, como disse antes, não é ruim. É o único caminho para melhorar; você erra muito e aprende mais ainda”, ressaltou.

No fim, Joel Embiid voltou a dizer que o processo pelo qual Victor Wembanyama está passando é natural na NBA. Mas voltou a dar dicas e pedir para que ele facilite o jogo para si mesmo.

“Eu gosto de como tem sido feito em geral, porque a franquia está permitindo que ele tenha seus erros. Tem que medir sempre essa questão do quanto forçar as coisas; ele pode encontrar uma maior facilidade para si mesmo nesses arremessos. Eu digo isso porque é uma coisa que também estou aprendendo. Você é mais alto, mais forte; às vezes não é necessário ter tanto trabalho. É só ir lá e arremessar por cima de alguém. É o que penso sobre mim também; tenho o mesmo problema”, concluiu.

