Para onde vai a carreira de James Harden na NBA?

A carreira de James Harden na NBA está às vésperas de (mais) uma mudança. O astro enfrenta um problema de confiança com a direção do Philadelphia 76ers e, por isso, pediu uma troca. A situação, certamente, não é uma novidade em sua trajetória na liga. Sair pela porta dos fundos, afinal, virou uma infeliz constante pelos times por onde passou. A história caminha para se repetir.

No entanto, quando esses pedidos de saída se sucedem, o problema não pode ser os times. Ou não são só os times. O único ponto em comum entre as equipes, a princípio, é a presença do próprio Harden. Seria o momento ideal para algum tipo de autocrítica, mas não é o que deve acontecer. O que podemos esperar, então, para o armador de agora em diante?

É para discutir isso que estamos aqui hoje. O astro não é um jogador confiável e, ao mesmo tempo, ainda tem altas ambições individuais. Quer protagonismo, um novo contrato máximo e a bola nas mãos. Ou seja, expectativa e realidade estão tão afastados assim mesmo?

Convocamos a equipe do Jumper Brasil e o convidado Guilherme Campos, do podcast Splash Brothers, para analisar a situação. Nós sabemos os seus desejos, mas quais são as prioridades? E para onde vemos a carreira de James Harden caminhar na NBA? É o que nós vamos discutir agora…

1. Como você define o pedido de troca de James Harden no Sixers?

Gustavo Freitas: mais um. É a marca da sua carreira nos últimos anos, afinal. Até mais do que ter sido MVP. E isso é ruim, pois Harden ainda é um grande jogador. A cada pedido de troca, no entanto, a gente sabe que a sua carreira começa a descer ladeira abaixo.

Higor Goulart: esperado. Desde que saiu do Rockets, para resumir, Harden não se encontrou na NBA mais. As suas mudanças de equipe, entre Nets e Sixers, provam que ele não conseguiu sair de sua zona de conforto: Houston.

Guilherme Campos: é uma situação “perde-perde”. Primeiramente, acredito que Daryl Morey conduziu tudo de maneira errada. Foram promessas não cumpridas, pelo que dizem. Mas a NBA precisa fazer algo contra esses constantes pedidos de troca.

Mateus Carvalho: simbólico. Para resumir, Harden é o atleta e astro mais caótico dos últimos anos. Achávamos que não aconteceria agora, mas, quando você avalia o seu histórico, é algo constante. Aliás, ambos – o time e o jogador – já estiveram nessa posição muito recentemente.

Ricardo Stabolito Jr: normal, de uma forma estranha. Afinal, segundo rumores, Harden pediu para sair de todos os times em que atuou. Seja pela razão que for. Dá para ficar surpreso com o timing, mas não fico chocado com o pedido em si.

2. Verdadeiro ou falso: não querer jogar com o atual MVP da liga diz muito sobre as prioridades de Harden.

Gustavo Freitas: verdadeiro. Pelo jeito, vamos ver Harden como o atleta que mais teve astros como companheiros de elenco, mas nunca conseguiu um título. Agora, ele quer ir para o Clippers. Mas quem garante que lá é o caminho mais curto para ser campeão? E seria a terceira parceria com Russell Westbrook, né?

Higor Goulart: verdadeiro. A sensação é que Harden não está interessado em ser campeão, mas sim em ser o principal jogador do time. Foi algo que Nets e Sixers não concederam. E, ao mesmo tempo, ele fingiu não importar.

Guilherme Campos: verdadeiro. Se olharmos em retrospecto, Harden é um colega de equipe difícil. Acumulou rusgas com Chris Paul, Russell Westbrook e a direção de Rockets e Nets. Cada ano que passa, então, fica evidente que a sua prioridade não é preocupar-se com um ambiente coletivo.

Mateus Carvalho: falso. Diz muito sobre a sua imprevisibilidade, na verdade. Esse astro deixou o Rockets por um fim de janela justificável. Mas deixou o Nets – e um dos melhores trios ofensivos da história – dizendo que nunca quis estar lá. E, hoje, o argumento é ter sido traído no Sixers. É uma lealdade moldada, acima de tudo, em ser agradado.

Ricardo Stabolito Jr: falso, para esse caso específico. Eu teria muitos problemas para trabalhar com uma pessoa que quebrou uma promessa de US$200 milhões também. Além disso, suspeito que superestimamos esse aspecto de “jogar com o atual MVP da liga”.

3. O Sixers deveria se esforçar para manter Harden ou simplesmente o trocar?

Gustavo Freitas: troque. Harden provou ser um grande mestre em ruir vestiários. Foi assim no Rockets, para começar. Não foi bem assim no Nets, mas reapresentar-se fora de forma para forçar uma troca foi bem criativo. E o elenco do Sixers gosta dele, então não sei qual vai ser a próxima “arte”.

Higor Goulart: troque. O Sixers conta com o atual MVP da liga e quer um título. Harden, por outro lado, não está em sintonia em ser um complemento para esse objetivo. Talvez, focar em Maxey ao lado Embiid seja o melhor para a franquia.

Guilherme Campos: troque, pois o bonde já passou para a sua permanência. Para ele ficar, a questão era simples: estenda o contrato. O problema é que nenhuma proposta de troca vai ser parecida com o talento dele.

Mateus Carvalho: mantenha. O Sixers está sem opções, então esperar é o melhor cenário para uma franquia que quer títulos. A esperança é aguarda alguma equipe desesperada na temporada regular por um jogador de suas características. Aliás, algo parecido aconteceu recentemente com o Nets quando trocou Ben Simmons pelo… próprio Harden.

Ricardo Stabolito Jr: mantenha. Segurar Harden no elenco é a melhor alternativa para o Sixers seguir como um candidato ao título. Mas, diferente de outros anos, o craque precisa entrar em quadra e jogar para conseguir o contrato que deseja. Não pode reapresentar-se gordo, negar-se a competir e tal.

4. Qual é o próximo time ideal para a carreira de James Harden na NBA?

Gustavo Freitas: Raptors. Eu gostava da ideia de uma volta ao Rockets, meio que para desculpar-se com todos, mas o momento passou. Ime Udoka não o quer lá. Então, vejo Toronto como um time que tem peças boas para negociação e com um encaixe. Se ele iria gostar ou não, sei lá.

Higor Goulart: Rockets, certamente. É a única equipe em que Harden mostrou-se confortável desde que chegou à NBA. As últimas temporadas provaram que não se sente à vontade com outro grande astro. Voltar para casa, então, é a melhor opção.

Guilherme Campos: Clippers. O destino mais especulado, realmente, parece-me o melhor caminho. Lá, afinal, ele não teria uma necessidade tão grande de quebrar defesas e pontuar quanto exige-se no Sixers.

Mateus Carvalho: Clippers, mas não é tão claro assim. Se estivermos falando em um Harden que quer o protagonismo de Houston, não é o ideal. Mas, se for aquele cara mais aberto à construção como no Sixers, é o caminho. O que mais intriga é que os melhores momentos recentes da equipe foi com a movimentação de bola. Harden, por sua vez, monopoliza posses.

Ricardo Stabolito Jr: Clippers. É onde ele quer jogar e, ao mesmo tempo, o time angelino parece interessado em tê-lo. Mas, lógico, não vai fazer loucuras para isso. Se não fosse por esse interesse mútuo, simplesmente não saberia o que responder.

5. Verdadeiro ou falso: Kendrick Perkins está certo e a carreira de James Harden na NBA está em risco.

Gustavo Freitas: verdadeiro. Ele só aceitou seguir em seu contrato porque não há ninguém que dê-lhe esse tipo de salário hoje. O seu mercado já diminuiu bastante. Quem vai querer, afinal, um astro que vai pedir troca daqui a pouco? Um é pouco e dois é bom, mas três é demais. Vira um padrão – e não para o lado positivo.

Higor Goulart: falso. É claro que ele já não é mais tão desejado e, por isso, pode não ganhar grandes contratos. Ainda assim, é um jogador que pode “bagunçar” algumas defesas.

Guilherme Campos: falso. Harden é o líder de assistências da liga e deveria ter sido eleito para o último Jogo das Estrelas. Mas, de fato, não o vejo recebendo o salário que imagina merecer. É mais um dos (vários) casos em que não concordo com Perkins.

Mateus Carvalho: falso. Não diria que está em risco, mas ele precisa aceitar que o seu valor de mercado despencou. E, a cada segundo de situação indefinida hoje, o seu mercado para o próximo ano reduz. Ele não vai receber as melhores propostas que já recebeu, assim como um papel de protagonismo.

Ricardo Stabolito Jr: verdadeiro. Não é algo imediato, mas já vimos nomes de peso serem exilados da NBA por causa dos seus egos. E, isso, mesmo ainda em condições de jogar. Para resumir, Harden sempre quis jogar aos seus termos. E isso não quis dizer títulos mesmo no auge de sua carreira.

