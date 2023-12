Patrick Beverley critica Warriors por não estender contrato de Klay Thompson

O contrato de Klay Thompson virou um grande dilema nos bastidores do Golden State Warriors. A franquia não quer nem pensar em perder o ídolo, mas, ao mesmo tempo, as partes possuem expectativas bem diferentes sobre o novo acordo. Um acerto, para resumir, segue muito longe. E, para Patrick Beverley, o time desrespeita um de seus maiores jogadores nessa negociação.

“Afinal, por que Klay ainda não assinou uma extensão? Não importa quanto vai custar ou a duração, pois não é sobre o que ele pode fazer agora. É sobre o que já fez pela equipe. Esse homem trouxe títulos para Golden State! Eles ganharam um campeonato, aliás, há só dois anos. Então, a situação é simples: dê o dinheiro para o homem!”, exclamou o veterano armador, em seu podcast.

O Warriors possui uma das maiores folhas salariais da liga e, como resultado, atua com cuidado no mercado. Segundo Shams Charania, do site The Athletic, a equipe ofereceu um vínculo de duas temporadas na faixa dos US$50 milhões para o arremessador. Mas ele esperava um vínculo máximo. Ou seja, um acordo de mais de US$200 milhões. Beverley acha que o time deveria dar um “cheque em branco” ao ala-armador.

“Eu entendo que isso seja um negócio, mas pense um pouco no fator humano. O cara trabalhou duro para colocar esse time no topo e, assim, ganharam muito dinheiro em cima do seu talento. Por isso, chegou a hora de cuidarem dele. Lembre-se que nunca houve só um Splash Brother. São os Splash Brothers. Mandá-lo embora agora, em síntese, seria uma covardia”, cravou o especialista defensivo.

Oferta retirada

A tendência é que, por enquanto, o desejo de Beverley não seja atendido. A negociação não deve ter novos desdobramentos tão cedo. Klay Thompson, para começar, não teria interesse em negociar um contrato no momento por causa do início ruim de temporada com o Warriors. Enquanto isso, do outro lado, nem existe mais oferta. O time retirou a proposta com o começo dos jogos regulares.

“Nós queremos ver Klay sair desse momento ruim, antes de tudo. Mas o seu futuro está em questão aqui. Eles não chegaram nem perto de um acordo para a extensão antes da temporada. A proposta da equipe simplesmente não ganhou nenhuma tração junto ao atleta. Então, agora, já não existe mais oferta na mesa”, revelou Charania.

A expectativa é que o Warriors siga em uma abordagem menos ousada com relação às negociações. Afinal, as novas regras salariais da liga podem impor várias limitações ao time. É esperado que, a princípio, as propostas sigam na mesma linha da extensão de Draymond Green. Então, nós estamos falando de um acordo que gira em torno dos US$30 milhões anuais.

Quem aposta?

Ver Klay Thompson não aceitar um contrato do Warriors e, com isso, caminhar para ser agente livre é uma surpresa. No entanto, daí até uma saída de fato é outra história. Ele nunca atuou por outra equipe depois de ter sido selecionado na 11a posição do draft de 2011. É uma trajetória de 11 temporada, com mais de 700 jogos disputados e, sobretudo, quatro títulos da NBA.

“As negociações com Klay são um pouco mais complicadas agora por causa das regras salariais mais restritivas da liga. Golden State, por enquanto, tenta acomodar todos os seus astros dentro dessa nova realidade. Mas, mesmo assim, não dá para enxergá-lo com outro uniforme. Como o próprio pai dele, Mychal, disse: Klay é um Warrior”, lembrou o repórter Marc Stein, da plataforma Substack.

