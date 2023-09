Para Patrick Beverley, Lakers é o culpado por Russell Westbrook não brilhar

Em entrevista ao Gil’s Arena Show, Patrick Beverley revelou que o Los Angeles Lakers usou Russell Westbrook de forma errada. De acordo com o armador do Philadelphia 76ers, o fracasso e ódio em volta do astro poderiam ter sido evitados se houvesse mudanças na liderança da equipe. A crítica cai em especial na forma que o técnico Darvin Ham conduziu o time.

“Todas essas opiniões sobre Russ, tudo isso poderia não acontecer”, disse Beverley. “Há maneiras de você operar seu time sem um gerenciamento excessivo. Às vezes você só precisa colocar as peças lá e ver no que dá”.

O Lakers conseguiu Westbrook na offseason de 2021. No entanto, a passagem do astro pelo time foi um desastre. Ele teve 17,4 pontos, 6,9 rebotes e 7,2 assistências como média ao longo de 130 partidas. Seu aproveitamento foi de 43,4% nos arremessos de quadra e 29,7% do perímetro. Mesmo com bons números individuais, a franquia falhou em fazer ele dar certo ao lado de LeBron James e Anthony Davis. Não havia encaixe.

Após não conseguir se classificar para os playoffs em 2021, o time estava seguindo o mesmo caminho no começo de 2022/23. Patrick Beverley e Russell Westbrook foram trocados no meio da temporada e o Lakers logo melhorou sua campanha. As críticas logo focaram no segundo, mas será que o técnico Darvin Ham fez o melhor trabalho tático que poderia?

A fala de Beverley faz mais sentido quando se lembra que Westbrook revitalizou sua carreira no Los Angeles Clippers. Em 21 jogos na temporada regular, teve 15,8 pontos, 4,9 rebotes e 7,6 assistências. Seu aproveitamento melhorou e conseguiu 48,9% nos arremessos de quadra e 35,6% nas bolas de três. Além disso, foi o principal jogador do time nas cinco partidas que fizeram nos playoffs.

“Westbrick”

A relação de Patrick Beverley e Russell Westbrook mudou por completo nos últimos anos. Em participação ao Gil’s Arena Show, o armador do Philadelphia 76ers defendeu o antigo companheiro do apelido “Westbrick”. De acordo com ele, não faz sentido chamar o astro de inconsistente se ele possui vários recordes na NBA.

“Do que eles tão falando? É a coisa mais maluca do mundo. Esse cara já quebrou todos os recordes possíveis e as pessoas ficam falando que ele é ruim. Ele teve aproveitamento de 41% nas bolas de três e continuam chamando ele de Westbrick. Como isso?”, disse o veterano.

A fala de Patrick Beverley sobre Russell Westbrook, então, viralizou nas redes sociais. No entanto, a maior parte dos comentários foi refutando um argumento do armador. Afinal, Westbrook nunca teve um aproveitamento do perímetro maior que 34,3% em uma temporada. Vale ressaltar que esse seu recorde foi feito em 2016/17, ainda no Oklahoma City Thunder.

