Paul Pierce: “Jayson Tatum já é melhor que LeBron James”

O ídolo do Boston Celtics, Paul Pierce, voltou a movimentar a NBA com uma comparação ousada. Desta vez, o ex-jogador disse Jayson Tatum já é melhor do que LeBron James. Assim, o campeão da liga em 2008 reforça as conquistas individuais do craque do celta e garante que ele é o melhor norte-americano na liga. Ou seja, supera também nomes como Stephen Curry e Kevin Durant.

“Agora mesmo, o melhor americano na liga é Jayson Tatum e isso não é, sabe, no momento. Quero dizer, olhe para o crescimento dele. Veja o que ele fez nos últimos anos”, disse Pierce.

“Ele foi escolhido para a primeira equipe All-NBA, marcou 55 pontos no All-Star. Fez um jogo com 50 pontos no jogo 7 contra o Philadelphia 76ers. Acho que Jayson Tatum superou o KD e LeBron James”, acrescentou.

Essa não é a primeira vez, aliás, que Pierce rasga elogios a Tatum. Durante a temporada 2022/23, o ex-ala garantiu que o atleta do Celtics é melhor do que Durant. Na ocasião, ele mencionou as partidas do camisa 0 nos playoffs da campanha anterior.

“Acho que, depois dos playoffs desse ano, Jayson simplesmente ultrapassou Kevin. Ele é, em síntese, um melhor jogador na NBA hoje. Após o que nós vimos na pós-temporada, escolheria Jayson antes de Kevin dez de dez vezes. Eu creio, por isso, que aquela série foi um tipo de passagem de tocha simbólica entre ambos”, disparou o veterano.

Rivalidade

A fala que valoriza Jayson Tatum diante de LeBron James pode ser mais uma provação ao camisa 23. Afinal, enquanto Pierce esteve na liga, o jogador do Los Angeles Lakers foi um dos principais rivais. Principalmente, neste caso, em partidas entre Cleveland Cavaliers/Miami Heat e o Boston Celtics. Algo que Mário Chalmers, ex-Heat, aliás, comentou recentemente.

“Acho que Paul Pierce nunca recebeu o respeito que merecia quando se trata de ser um jogador desse calibre”, disse Chalmers, em entrevista a Brandon Robinson. “Eu também deveria estar lá em cima. Fiz tanto quanto esses caras. Tenho o anel de campeão e tenho os números. Por que o meu nome não está lá em cima?”.

Diante disso, para Chalmers, Pierce criou uma rivalidade pessoal com James. Afinal, o jogador do Lakers é considerado há anos um dos grandes da história da NBA.

“Acho que é uma pequena rivalidade pessoal entre ele e LeBron. Não acho que seja realmente antipatia. Acho que é assim que ele se sente”, completou.

Leia mais sobre Paul Pierce!

A declaração de Chalmers resgata alguns comentários antigos de Paul Pierce sobre LeBron James. Em maio de 2020, durante um programa da ESPN, o ídolo do Celtics disse que o camisa 23 não era um dos cinco maiores jogadores da NBA. Assim, o ex-jogador justificou as ‘necessidades’ de LeBron estar acompanhado de grandes nomes.

“O que LeBron fez para construir uma organização desde a base?”, questionou. “Bill Russell construiu a organização do Boston. Tivemos Kareem, Magic, Jordan, Tim Duncan, Kobe, Bird. Estou falando desses caras. Esses jogadores são top 10 de todos os tempos. Ajudaram a construir suas organizações ou continuaram a tradição”, seguiu Pierce.

Em outro momento, ao comentar sua saída da ESPN, o campeão da NBA em 2008 chegou a reclamar da cobertura em James.

“Meu tempo tinha acabado de qualquer maneira”, disse Pierce à Sports Illustrated. “Não foi um bom ajuste. Há um monte de coisas lá que você não pode dizer. E você tem que falar sobre LeBron o tempo todo”.

Outro lado

Do mesmo modo, James reconhece a rivalidade com Pierce. Em 2013, o quatro vezes MVP afirmou que o adversário seria seu maior rival da NBA até então. Na época, claro, o astro ainda não havia protagonizado duros duelos contra Stephen Curry, por exemplo.

“Eu não tenho rivalidade contra nenhum atleta. O mais provável é que seja Paul Pierce”, disse LeBron. “Diria que o Celtics é um rival pessoal porque eu o enfrentei tantas vezes na pós-temporada. Eu consegui avançar contra eles, mas também me mandaram para casa algumas vezes. Então, diria que ele é meu rival”, concluiu.

