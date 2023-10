“Pedindo passagem”, Naz Reid lidera Timberwolves em vitória sobre Knicks

O técnico Chris Finch tem um “problema” bom para resolver. O Minnesota Timberwolves superou o New York Knicks fora de casa por 121 a 112 com 22 pontos de Naz Reid em 19 minutos. O pivô veio bem do banco mais uma vez, mas o time já conta com Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert para o garrafão. Aliás, Towns produziu 17 pontos e cinco rebotes, enquanto Anthony Edwards adicionou outros 17. Por outro lado, RJ Barrett foi o cestinha do embate, com 23 pontos. No entanto, Barrett errou nove dos 15 arremessos, mas compensou com nove lances livres em 12 tentativas.

Apesar de o Timberwolves sair com a vitória, o começo de jogo foi bem diferente. O Knicks anotou os oito primeiros pontos do embate, sendo seis deles de Barrett. Então, Minnesota reagiu rapidamente e, após lances livres do veterano Mike Conley, a diferença caiu para um. Mas os donos da casa voltaram a abrir vantagem e, com cesta e falta em cima de Barrett, o Knicks liderava por 20 a 12. Reid saiu do banco e, em pouco tempo, os visitantes encostaram novamente. Mesmo assim, a equipe de Nova York seguia na frente, por 30 a 28.

Então, o início do segundo quarto foi um monólogo de Naz Reid, que anotou oito pontos sem resposta do adversário e o Timberwolves assumiu a liderança sobre o Knicks. Mas do outro lado, os anfitriões ainda tinham o francês Evan Fournier, que acertava o que arremessava. Após cesta de Fournier, Nova York vencia por 51 a 42. Depois, quem apareceu foi Edwards e o Timberwolves virou mais uma vez, terminando o primeiro tempo na frente por 57 a 54.

Publicidade

Leia mais sobre Timberwolves e Knicks

Na volta do intervalo, Towns fez sete pontos consecutivos para Minnesota, que liderava por 64 a 56. Julius Randle, então apagado, fez duas cestas de três seguidas e Barrett acertou outra e o Knicks voltou a estar na frente. Agora, por 67 a 66. Depois, mais equilíbrio e o placar apontava 74 a 74. Ao fim do terceiro período, Knicks e Timberwolves empatavam em 84.

Aí veio o último quarto e o Tiberwolves anotou 13 pontos sem resposta do oponente. Então, com a quadra repleta de reservas, Minnesota apenas administrou o placar. O Knicks até encostou, após cestas de três de Miles McBride e Fournier, mas em vão. Logo depois, os visitantes responderam na mesma moeda e, restando dois minutos para o fim, o calouro Leonard Miller ampliou para 119 a 106. McBride ainda acertou outras duas de longa distância, mas era tarde para uma reação.

Publicidade

Agora, com a vitória do Timberwolves sobre o Knicks, Naz Reid possui 52 pontos em 53 minutos na fase de amistosos.

Minnesota Timberwolves 121 x 112 New York Knicks

Publicidade

Minnesota

Naz Reid: 22 pontos, 5-8 em três, 19 minutos

Anthony Edwards: 17 pontos, oito rebotes

Karl-Anthony Towns: 17 pontos, cinco rebotes

Shake Milton: 12 pontos, seis assistências

New York

RJ Barrett: 23 pontos, 6-15 em arremessos

Miles McBride: 16 pontos, 4-4 em três

Evan Fournier: 15 pontos, quatro rebotes

Publicidade

New Orleans Pelicans 105 x 110 Atlanta Hawks

Enquanto isso, o Atlanta Hawks venceu seu terceiro jogo da fase de amistosos em três oportunidades. Sem Clint Capela, Onyeka Okongwu foi o grande nome do Hawks, com 18 pontos e seis rebotes, enquanto Trae Young anotou 15 pontos e distribuiu cinco assistências. Pelo Pelicans, que segue sem vencer na pré-temporada após três embates, o calouro Jordan Hawkins veio do banco para fazer 17 pontos (cinco cestas de três). Por fim, Zion Williamson somou 16 pontos e cinco assistências.

Publicidade

New Orleans

Jordan Hawkins: 17 pontos, 5-11 em três

Zion Williamson: 16 pontos, cinco assistências

EJ Lidell: dez pontos, 4-4 em arremessos, 17 minutos

Atlanta

Onyeka Okongwu: 18 pontos, seis rebotes

Trae Young: 15 pontos, cinco assistências, 18 minutos

Dejounte Murray: 12 pontos, sete rebotes, quatro roubos de bola

Jalen Johnson: 12 pontos, sete assistências

Mouhamed Gueye: dez pontos, 4-4 em arremessos, 13 minutos

Publicidade

Portland Trail Blazers 133 x 138 Utah Jazz

Então, no último jogo da noite, o Utah Jazz recebeu o Portland Trail Blazers e venceu com 26 pontos e nove rebotes de Lauri Markkanen. O novato Keyonte George veio do banco para produzir 17 pontos e quatro assistências, enquanto Collin Sexton colaborou com 16 pontos e seis passes decisivos. Pelo Blazers, Anfernee Simons anotou 29 pontos em 24 minutos. Já o calouro Scoot Henderson somou 17 pontos e oito assistências.

Publicidade

Portland

Anfernee Simons: 29 pontos, 5-8 em três, 12-15 em arremessos gerais, 24 minutos

Jerami Grant: 24 pontos, 26 minutos

Shaedon Sharpe: 20 pontos, sete rebotes, quatro assistências

Scoot Henderson: 17 pontos, oito assistências

Jabari Walker: 13 pontos, sete rebotes

Toumari Camara: 13 pontos, cinco rebotes

Publicidade

Utah

Lauri Markkanen: 26 pontos, nove rebotes, 25 minutos

Keyonte George: 17 pontos, quatro assistências

Collin Sexton: 16 pontos, seis assistências

John Collins: 15 pontos

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA