Pela primeira vez em 22 anos, temporada 2023/24 não terá jogadores do Brasil na NBA

O Brasil não terá jogadores na próxima temporada da NBA. Após 22 anos com, pelo menos, um atleta nascido no país, a campanha de 2023/24 vai quebrar a sequência. De acordo com informações, Gui Santos vai seguir na G-League, fechando qualquer possibilidade. Vale lembrar que Raul Neto deixou o Cleveland Cavaliers e assinou com o Fenerbahce, da Turquia, mas se machucou durante a Copa do Mundo.

A sequência começou com o ex-pivô Nenê, quando foi a sétima escolha no Draft de 2002. Apesar de o New York Knicks o selecionar, ele foi para o Denver Nuggets em troca na noite do recrutamento. Então, ainda sob o nome de Hilário, ele estreou no Nuggets como reserva, mas foi por pouco tempo. Após 24 jogos, ele assumiu a titularidade e, assim, ficou até o ano seguinte. Mas quando Kenyon Martin chegou, em 2004/05, ele virou sexto homem. No entanto, quando Marcus Camby foi embora, em 2008/09, ele voltou a ser titular e foi um dos protagonistas (14.6 pontos, 7.8 rebotes, 1.3 bloqueio e 60.4% de aproveitamento no arremesso) na campanha que Denver chegou às finais de Conferência.

Mas em 2010/11, o Nuggets começou a reformular o elenco. Sem Carmelo Anthony, que foi em troca para o New York Knicks, o time negociou o brasileiro com o Washington Wizards na temporada seguinte. Ele ficou no Wizards por quatro temporadas (três como titular) e, aos 34 anos, já em fase final de carreira, assinou com o Houston Rockets. Por lá, Nenê ficou por mais quatro temporadas, mas só jogou em três. Na última, em 2019/20, uma lesão no quadril o tirou de toda a campanha.

No entanto, naquele momento, outros brasileiros estavam na liga. Cristiano Felício jogava pelo Chicago Bulls, Raul Neto estava no Philadelphia 76ers, enquanto Bruno Caboclo era do Rockets. Depois, veio Didi Louzada e ainda teve tempo de Andreson Varejão se aposentar no Cleveland Cavaliers (voltou para a NBA após dois anos e fez cinco jogos pelo Cavs).

Aos poucos, os jogadores do Brasil começaram a deixar a NBA a cada temporada. Caboclo até chegou a aparecer no elenco do Boston Celtics para a temporada 2022/23, mas a equipe o dispensou antes do início. Enquanto isso, Didi fechou com o Cavs para o time da G-League e Felício foi para o basquete alemão (agora, ele está no Covirán Granada, da Espanha).

Mas as esperanças voltaram a crescer com a seleção de Gui Santos pelo Golden State Warriors no Draft de 2022. Após um ano de aprendizagem no Santa Cruz Warriors, da G-League, ele foi um dos destaques de Golden State na última Summer League. Entretanto, o time de San Francisco quer que ele se desenvolva ainda mais.

Raulzinho, por outro lado, após um ano no Cavs, recebeu uma ótima proposta do basquete turco e fechou contrato. Infelizmente, ele sofreu uma grave lesão na estreia do Brasil na Copa do Mundo e passou por cirurgia no joelho.

Os brasileiros tiveram um representante na NBA por mais tempo que a média de outros países. Para a próxima temporada, por exemplo, a Argentina também não terá nenhum jogador.

Só que o Brasil ainda terá Leandrinho como assistente no Sacramento Kings, Tiago Splitter no mesmo cargo, mas no Houston Rockets e Anderson Varejão é consultor no Cavs. Enquanto isso, sua sobrinha, Izabel, vai disputar a próxima temporada da NCAA por Syracuse.

Brasil teve grandes jogadores na NBA

Leandro Barbosa, o Leandrinho, foi destaque no Phoenix Suns. Por lá, ele conquistou o prêmio de melhor reserva da NBA. Depois, o ex-armador passou por Indiana Pacers, Toronto Raptors, Boston Celtics e Golden State Warriors. Ele foi campeão pela equipe californiana.

Outro que teve boa passagem pela liga foi Tiago Splitter. Apesar de só chegar aos 26 anos, o pivô era um dos melhores jogadores do basquete europeu. Na NBA, entretanto, as lesões atrapalharam, mas sempre foi bastante sólido. Em 2014, foi campeão pelo San Antonio Spurs.

Anderson Varejão, por sua vez, chegou a ser considerado para o All-Star Game de 2012/13. Na época, ele produzia 14.1 pontos, 14.4 rebotes, 3.4 assistências e 1.5 roubo de bola. Mas naquela campanha, ele precisou passar por cirurgia no joelho e, na sequência, teve embolia pulmonar. Ele se recuperou, mas já não tinha o mesmo espaço. Fez parte do elenco campeão com o Cavaliers de 2015/16, mas foi trocado naquele ano. Por fim, disputou o título pelo Golden State Warriors. No ano seguinte, ele estava no grupo que venceu a temporada 2016/17 e jogou a sua última Copa do Mundo em 2019.

