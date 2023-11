Pelicans bate 76ers com jogo perfeito de Zion Williamson

Com uma atuação histórica de Zion Williamson, o New Orleans Pelicans bateu o Philadelphia 76ers diante de sua torcida. Nessa quarta-feira (29), a equipe da casa levou a melhor por 124 a 114. O ala-pivô fez um jogo perfeito. Afinal, ele acertou os 11 arremessos de quadra que tentou. Zion terminou com 33 pontos e, assim, foi o cestinha da partida ao lado de Tyrese Maxey.

O astro Joel Embiid desfalcou o time da Philadelphia por estar doente. Sem o seu principal jogador, o 76ers foi presa fácil. Sofreu 60 pontos no garrafão e viu Williamson desfilar em quadra. O detalhe é que o Sixers perdeu as duas partidas em que não contou com Embiid na temporada. O outro revés foi para o Minnesota Timberwolves, na semana passada.

Publicidade

O jogo também marcou o retorno de CJ McCollum, recuperado de um pneumotórax. O armador, aliás, não atuava desde o dia 4 de novembro. Em 28 minutos, o veterano anotou 20 pontos.

Pelicans dominante

Liderado por Zion Williamson, o Pelicans chegou a abrir 29 pontos de vantagem, mas o 76ers diminuiu o prejuízo no último período. Pelos visitantes, o único que se destacou foi Maxey.

Acima de tudo, a equipe de New Orleans impressionou pela ótima movimentação de bola. Com múltiplos criadores em quadra, o Pelicans conseguiu 33 assistências na partida. Além de pontuar, Zion foi o principal reboteiro e líder em assistências e roubos de bola do time. Ou seja, brilhou nos dois lados da quadra.

Publicidade

Com o triunfo, o Pelicans subiu para o oitavo lugar do Oeste. Ou seja, está na zona de play-in. O próximo jogo do time será contra o San Antonio Spurs, nesta sexta-feira (1). O Sixers, por sua vez, está na quarta posição do Leste. A equipe volta à quadra também na sexta. O adversário será o Boston Celtics, líder da conferência.

Zion Williamson faz história

Por fim, Zion Williamson alcançou marcas históricas na vitória do Pelicans sobre o 76ers. Ele se tornou o 15° jogador, em 76 anos de NBA, a conseguir pelo menos 30 pontos e 100% de aproveitamento nos arremessos. Além disso, é o primeiro ala-pivô com esses números desde Charles Barkley (1989).

Publicidade

(12-6) Philadelphia 76ers 114 x 124 New Orleans Pelicans (10-9)

Philadelphia

Tyrese Maxey: 33 pontos e 13-25 nos arremessos de quadra

De’Anthony Melton: 17 pontos, cinco assistências e quatro roubos de bola

Robert Covington: 12 pontos, sete rebotes e 4-4 nas bolas de três

Tobias Harris: 12 pontos e quatro rebotes

Patrick Beverley: 11 pontos e sete assistências

Publicidade

New Orleans

Zion Williamson: 33 pontos, oito rebotes, seis assistências, três roubos de bola e 11-11 nos arremessos de quadra

CJ McCollum: 20 pontos e cinco assistências

Jonas Valanciunas: 19 pontos e seis rebotes

Jordan Hawkins: 16 pontos e cinco rebotes

Brandon Ingram: 15 pontos, quatro rebotes e seis assistências

Leia mais sobre Zion Williamson!

(11-8) Los Angeles Lakers 133 x 107 Detroit Pistons (2-16)

Publicidade

LA Lakers

D’Angelo Russell: 35 pontos, quatro rebotes, nove assistências, 5-7 nas bolas de três e 13-17 nos arremessos de quadra

Anthony Davis: 28 pontos, 16 rebotes, quatro assistências e três tocos

LeBron James: 25 pontos, oito rebotes e quatro assistências

Christian Wood: 12 pontos e nove rebotes

Detroit

Cade Cunningham: 15 pontos, quatro rebotes e cinco assistências

Isaiah Livers: 14 pontos

Ausar Thompson: 12 pontos e seis rebotes

Isaiah Stewart: 12 pontos

(3-15) Washington Wizards 120 x 139 Orlando Magic (13-5)

Publicidade

Washington

Kyle Kuzma: 24 pontos e seis assistências

Deni Avdija: 22 pontos, quatro rebotes e cinco assistências

Jordan Poole: 19 pontos e cinco rebotes

Corey Kispert: 12 pontos

Orlando

Franz Wagner: 31 pontos, seis rebotes, 4-6 nas bolas de três e 11-14 nos arremessos de quadra

Cole Anthony: 25 pontos, seis rebotes e cinco assistências

Jalen Suggs: 22 pontos

Joe Ingles: 12 pontos, quatro rebotes e seis assistências

Publicidade

(11-7) Phoenix Suns 105 x 112 Toronto Raptors (9-10)

Publicidade

Phoenix

Kevin Durant: 30 pontos, quatro rebotes e seis assistências

Jusuf Nurkic: 19 pontos, 14 rebotes, seis assistências e dois tocos

Toronto

Scottie Barnes: 23 pontos, sete rebotes, quatro assistências e três tocos

Pascal Siakam: 22 pontos e nove rebotes

Jakob Poeltl: 17 pontos e quatro rebotes

Precious Achiuwa: 14 pontos e dez rebotes

Gary Trent Jr.: 13 pontos e cinco rebotes

OG Anunoby: 13 pontos e três roubos de bola

Dennis Schroder: oito pontos, seis rebotes e 12 assistências

Publicidade

(6-12) Utah Jazz 91 x 105 Memphis Grizzlies (4-13)

Publicidade

Utah

John Collins: 17 pontos e quatro rebotes

Jordan Clarkson: 12 pontos e cinco assistências

Simone Fontecchio: 12 pontos, quatro rebotes e quatro assistências

Memphis

Jaren Jackson Jr.: 20 pontos, seis rebotes e seis tocos

David Roddy: 19 pontos, seis rebotes e 5-9 nas bolas de três

Desmond Bane: 17 pontos, sete rebotes, nove assistências e três roubos de bola

Ziaire Williams: 15 pontos, oito rebotes e 3-3 nas bolas de três

Derrick Rose: 14 pontos, quatro rebotes e nove assistências

Santi Aldama: 11 pontos e quatro rebotes

Publicidade

(8-8) Houston Rockets 124 x 134 Denver Nuggets (13-6)

Publicidade

Houston

Jalen Green: 26 pontos, seis rebotes, nove assistências e 5-8 nas bolas de três

Alperen Sengun: 22 pontos, sete rebotes e quatro assistências

Jabari Smith Jr.: 15 pontos e sete rebotes

Jeff Green: 12 pontos

Denver

Nikola Jokic: 32 pontos, dez rebotes e 15 assistências

Michael Porter: 30 pontos, dez rebotes, cinco assistências e 7-12 nas bolas de três

Jamal Murray: 16 pontos, seis rebotes e seis assistências

Reggie Jackson: 14 pontos

Publicidade

(8-9) Los Angeles Clippers 131 x 117 Sacramento Kings (10-7)

LA Clippers

Kawhi Leonard: 34 pontos, nove rebotes, dois tocos e 14-18 nos arremessos de quadra

James Harden: 26 pontos, seis assistências, cinco roubos de bola e 5-8 nas bolas de três

Paul George: 19 pontos e sete assistências

Terance Mann: 18 pontos

Ivica Zubac: 14 pontos e oito rebotes

Publicidade

Sacramento

De’Aaron Fox: 40 pontos e cinco rebotes

Malik Monk: 15 pontos e quatro rebotes

Sasha Vezenkov: 13 pontos e cinco rebotes

Domantas Sabonis: 11 pontos e cinco rebotes

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA