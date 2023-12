Pelicans muda contrato de Zion Williamson

O contrato máximo de Zion Williamson com o New Orleans Pelicans ganhou outros termos depois da temporada 2022/23. Devido aos jogos que perdeu por estar lesionado, o vínculo com a franquia tem os três últimos anos não garantidos. O astro atuou em apenas 29 de 82 jogos na última campanha.

A informação é do jornalista Mike Vorkunov, do portal The Athletic. De acordo com ele, os termos ainda podem ser alterados com o cumprimento de pré-requisitos por parte do jogador.

A renovação de contrato do camisa 1 aconteceu na offseason de 2022. A franquia ofereceu um contrato máximo de maneira antecipada, antes do último ano do seu vínculo de calouro acabar. A prática é comum na NBA, sobretudo com jovens jogadores de elite. Portanto, Zion Williamson assinou um contrato com o Pelicans no valor de US$197 milhões por cinco anos, válidos a partir de 2023/24.

Naquela altura, o craque tinha disputado 85 partidas de 226 possíveis. Então, o time resolveu colocar cláusulas no acordo para se assegurar, caso a tendência continuasse. Ele perdeu 53 jogos em 2022/23, marca bem superior aos 22 que já seriam suficientes para que os novos termos entrassem em vigor.

Os cinco anos do contrato têm os seguintes valores totais. É importante salientar que os novos termos não alteram os valores até 2024/25.

2023/24: US$34.005.250

2024/25: US$36.725.670

2025/26: US$39.446.090

2026/27: US$42.166.510

2027/28: US$44.886.930

O grande ponto do novo vínculo é que Williamson pode ser dispensado pela franquia em qualquer um dos últimos três anos sem que haja consequência salarial. Ou seja, o Pelicans pode se separar de Zion sem um buyout (quando a equipe e o jogador acertam um fim de contrato em que o atleta recebe um valor parcial do vínculo). Isso não precisa ser feito nesse caso. Afinal, o contrato não está garantido.

Mas da mesma forma que a franquia pode se beneficiar em caso de problemas na carreira do ala, o atleta também tem caminhos para garantir os últimos anos de acordo.

Em 2025/26, por exemplo, 20% do seu salário já estará garantido se ele se mantiver abaixo no índice de gordura corporal exigido pela equipe (10%). Outros 40% se garantem caso ele atue em pelo menos 41 dos 82 jogos da temporada de 2024/25. Se conseguir atuar 51 vezes, garante mais 20%. Por fim, se chegar a 61 jogos, terá o contrato de terceiro ano garantido.

Ainda assim, a equipe tem datas limite para poder dispensá-lo nos três anos, sempre antes do começo de cada campanha. As cláusulas, além disso, também podem ajudar em caso de uma troca. Já que o time parceiro obterá os mesmos requisitos em seu contrato.

Entretanto, o jornalista afirma que suas fontes ao redor da liga consideram que isso só acontecerá em caso de uma medida extrema. Assim, New Orleans segue focado em construir ao redor do camisa 1 e tentar vencer na NBA com o jogador.

Exemplos recentes

A liga tem atualmente dois jogadores ativos que também tiveram estruturas de contratos semelhantes. Um deles, aliás, é o próprio MVP da temporada 2022/23, Joel Embiid no Philadelphia 76ers.

O astro foi a terceira escolha do Draft de 2014, mas estreou na liga apenas em 2016/17, perdendo duas temporadas com lesões constantes no pé. Após chegar à liga, o pivô demonstrou sua capacidade e ganhou um contrato máximo após disputar apenas 31 jogos no seu primeiro ano, após nova contusão.

Nos mesmos moldes do contrato de Zion Williamson com o Pelicans, a franquia tinha requisitos que o camaronês precisava cumprir para garantir seu acordo de maneira total.

O outro jogador é Jonathan Isaac, do Orlando Magic. O jogador está em um acordo atual de quatro anos e US$69,6 milhões. No entanto, suas lesões impediram que os últimos três anos fossem garantidos. Atualmente, Isaac está no terceiro ano do contrato, recebendo US$17.4 milhões que se tornam totalmente garantidos no dia 10 de janeiro, caso a franquia não opte por dispensá-lo. Algo que não parece provável no momento.

