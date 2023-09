Philadelphia 76ers fecha contrato com irmão de Marvin Bagley

O Philadelphia 76ers anunciou oficialmente a contratação de Marcus Bagley, irmão de Marvin Bagley, do Detroit Pistons. De acordo com o site NBC Sports, seu acordo é um Exhibit 10. Ou seja, ele vai fazer parte do período de treinamentos com o Sixers para tentar uma vaga no time principal. Apesar de o jogador ter feito apenas cinco partidas nas últimas duas temporadas no basquete universitário, ele ganhou uma chance de mostrar seu talento.

Marcus Bagley, irmão mais novo do ala-pivô do Detroit Pistons, Marvin Bagley III, traz um promissor histórico para os Philadelphia 76ers. Ele aprimorou suas habilidades em três campanhas na em Arizona State. Embora o tempo de quadra não seja o ideal nos últimos anos, ele registrou médias de 10,8 pontos e 6,2 rebotes em seu ano de calouro na temporada 2020/21.

Aos 21 anos, ele possui características um pouco diferentes de Marvin Bagley. Marcus é mais arremessador do perímetro e, assim, ele converteu 35.1% das tentativas no perímetro. Apenas para ter uma ideia, ele teve 5.5 tentativas de três em seu período na faculdade, enquanto tentou 3.5 de dois pontos.

Agora, com Bagley na equipe, o 76ers conta com 21 jogadores para a pré-temporada. Portanto, o time está com a lotação máxima no elenco para o período de testes. No entanto, relatos indicam que a equipe ainda está em processo de contratar Kelly Oubre. Ou seja, para acomodar a chegada de Oubre, é necessário dispensar ou negociar alguém antes disso. Além disso, o Sixers conta com Javonte Smart e David Duke Jr. com contratos de treinamento.

Mas se Marcus Bagley não ficar para o início da nova campanha, ele segue elegível para receber até US$ 75 mil. Esse bônus seria concedido se Bagley passasse no mínimo 60 dias no Delaware Blue Coats, afiliado da G-League do 76ers.

