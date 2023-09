Philadelphia 76ers pode tirar astros do Clippers na próxima temporada

De acordo com o jornalista Brian Windhorst, da ESPN, algumas das estrelas do Los Angeles Clippers poderiam reforçar o Philadelphia 76ers após a próxima temporada. O repórter, em um episódio recente do podcast The Hoop Collective, afirmou que Kawhi Leonard e Paul George desejam seguir na equipe californiana. No entanto, suas situações contratuais podem fazer com que eles saiam de lá em breve.

“O Clippers não está em vantagem nas situações de Paul e Kawhi”, afirmou Windhorst. “Pelo que eu sei, esses caras querem estar em Los Angeles. Então, se eles optarem por sair e se tornarem agentes livres, suponho que alguém possa ir atrás deles. Mas pelo que parece, o Philadelphia 76ers seria o grande comprador na próxima temporada e os ídolos do Clippers podem ir para lá. Portanto, acredito que o Sixers poderia tentar contratar Paul ou Kawhi. Eles iriam para o 76ers ou algum lugar assim? Talvez não seja bom para o Clippers arriscar assim”.

Mas a grande questão é o que o próprio 76ers vai fazer em relação a James Harden. Por enquanto, o armador segue firme na ideia de fazer o caminho contrário. O problema é que tanto Sixers quanto Clippers teriam desistido de qualquer tipo de negociação.

Outro detalhe está em fazer Joel Embiid feliz. O pivô e atual MVP quer seguir em Philadelphia, mas pode mudar de ideia se a situação continuar “nebulosa”. Enquanto Harden não tem definição sobre seu futuro, o time demitiu Doc Rivers e contratou Nick Nurse para o seu lugar.

As informações de Windhorst destacam que o Clippers possui diversas vantagens ao negociar as extensões de contrato de suas duas estrelas. Com poucos destinos atraentes para Leonard e George considerarem na agência livre, o Clippers entende que há poucas opções para ambos na próxima offseason. Além disso, fatores como a idade, preocupações com a saúde e o desejo de ficarem perto de casa tornam cada vez mais provável que Leonard e George fiquem em Los Angeles. Apesar de não haver ainda uma ideia sobre os valores de suas extensões, as chances são mais próximas de permanência.

Embora a possibilidade de Leonard e George começarem a temporada sem extensões, tudo pode depender de como o time estará até a trade deadline. Caso o Clippers não esteja em condições de brigar por playoffs, os rumores sobre suas saídas devem crescer.

O fato é que o Philadelphia 76ers está de olho no que o Clippers vai fazer até a metade da próxima temporada.

