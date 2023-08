Phoenix Suns: confira como está o elenco após a agência livre da NBA

Após realizar uma das maiores trocas da offseason da NBA por Bradley Beal, o Phoenix Suns teve que reforçar seu elenco com jogadores de contratos de valor mínimo. No entanto, a franquia fez um bom trabalho e conseguiu adicionar profundidade à equipe. Por enquanto, veja o que ela fez até o momento.

Chegaram

Keita Bates-Diop (Spurs), Bradley Beal (Wizards), Bol Bol (Magic), Toumani Camara (Draft), Drew Eubanks (Blazers), Jordan Goodwin (Wizards), Eric Gordon (Clippers), Chimezie Metu (Kings), Udoka Azubuike (Jazz), Yuta Watanabe (Nets)

Saíram

Darius Bazley (Nets), Bismack Biyombo (agente livre), Torrey Craig (Bulls), Jock Landale (Rockets), Chris Paul (Warriors), Cameron Payne (Spurs), Terrence Ross (agente livre), Landry Shamet (Wizards), T.J. Warren (agente livre)

Mercado e elenco

Após ser eliminado na semifinal da Conferência Oeste pelo Denver Nuggets nos últimos playoffs, o Phoenix Suns resolveu apostar todas suas fichas e trouxe Bradley Beal para seu elenco da NBA. O astro, então, custou Chris Paul, Landry Shamet e escolhas de primeira rodada. A expectativa, então é que Beal jogue de armador. Assim, pode dar um poder ofensivo que se mostrou necessário na última pós-temporada.

Em seguida, a equipe tinha uma missão difícil na agência livre: adicionar profundidade ao elenco com jogadores “baratos”. Desse modo, conseguiu Eric Gordon, Yuta Watanabe, Chimezie Metu, Keita Bates-Diop e Drew Eubanks. Os cinco jogadores tiveram mais de 35% de aproveitamento da linha de três pontos na última temporada. Portanto, o ataque do perímetro melhorou. Mas a defesa ainda é boa suficiente. Dos reforços, Gordon e Bates-Diop são os que se destacam no quesito, enquanto o grupo conta com outras peças que sabem o que fazer sem a bola.

Ao mesmo tempo, Bol Bol, Toumani Camara, Jordan Goodwin e Udoka Azubuike também chegaram no Arizona. Entretanto, eles precisarão lutar para ter espaço na rotação, diferente dos outros cinco.

Em contrapartida, a equipe também perdeu Cam Payne, Torrey Craig e Jock Landale, três jogadores que foram importantes nos playoffs. Além disso, TJ Warren, Terrence Ross e Darius Bazley também eram atletas de qualidade, mas não tiveram muito espaço na rotação da temporada passada.

O técnico

Frank Vogel entra como o novo técnico do elenco do Phoenix Suns na NBA. Em junho, o profissional de 49 anos e a franquia fecharam um contrato válido por cinco temporadas. Além disso, o treinador vai receber US$31 milhões em salários.

Agora, em Phoenix, Vogel substitui Monty Williams, dispensado três semanas antes. O treinador é conhecido, acima de tudo, por ser detalhista e montar ótimas defesas.

Leia mais!

Frank Vogel, aliás, enfrentou uma concorrência pesada para se tornar o novo técnico do Suns. Afinal, os outros finalistas para o cargo eram Doc Rivers (ex-Philadelphia 76ers), Nick Nurse (ex-Toronto Raptors), Kevin Young (assistente do próprio Suns) e Jordi Fernandez (assistente técnico do Sacramento Kings).

Armadores*

1. Devin Booker (1,98m, 93 kg, 26 anos)

3. Bradley Beal (1,95m, 94 kg, 30 anos)

23. Eric Gordon (1,93m, 98 kg, 34 anos)

10. Damion Lee (1,98m, 95 kg, 30 anos)

38. Saben Lee (1,89m, 83 kg, 24 anos)

0. Jordan Goodwin (1,92m, 91 kg, 24 anos)

Alas**

35. Kevin Durant (2,08m, 109 kg, 34 anos)

2. Josh Okogie (1,95m, 97 kg, 24 anos)

18. Yuta Watanabe (2,07m, 97 kg, 28 anos)

21. Keita Bates-Diop (2,07m, 104 kg, 27 anos)

20. Toumani Camara (2,07m, 100 kg, 23 anos)

4. Chimezie Metu (2,07m, 102 kg, 26 anos)

12. Ishmail Wainright (1,98m, 113 kg, 28 anos)

Pivôs

22. Deandre Ayton (2,13m, 113 kg, 25 anos)

11. Bol Bol (2,19m, 100 kg, 23 anos)

14. Drew Eubanks (2,08m, 111 kg, 26 anos)

X. Udoka Azubuike (2,11m, 122 kg, idade)

*armadores e alas-armadores

** alas e alas-pivôs

Análise final

Se tivessem dito há dois meses que o Phoenix Suns não conta mais com Chris Paul, Cam Payne, Landry Shamet, Jock Landale, Terrence Ross, TJ Warren e Darius Baszley no elenco, teria pensado que foi a pior offseason da NBA. No entanto, foi uma das melhores.

A presença de Bradley Beal ao lado de Kevin Durant, Devin Booker, Deandre Ayton e, provavelmente, Josh Okogie, faz com que a equipe tenha um dos melhores quintetos titulares da liga. Ao mesmo tempo, a segunda unidade irá ser liderada por Eric Gordon e Yuta Watanabe, dois jogadores que fizeram sucesso saindo do banco de reservas na última temporada. Ou seja, a equipe reforçou seu grupo melhor do que se esperava.

Desse modo, as expectativas para o elenco do Phoenix Suns na NBA estão altas. Será que eles conseguirão voltar para as finais após dois anos?

