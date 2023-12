Pior time da NBA, Detroit Pistons estará ativo no mercado de trocas

A fase do Detroit Pistons é terrível na NBA, e a equipe vislumbra possíveis trocas para se tornar mais competitiva no curto e médio prazo. A dúvida maior agora é sobre qual o momento certo para se fazer isso. A trade deadline de fevereiro é uma opção, e além disso, a próxima agência livre também.

O time acumula 23 derrotas seguidas. Essa é a pior marca da história da franquia, além de também ser a oitava maior sequência de perdas na história da liga.

Publicidade

De acordo com James Edwards, do portal The Athletic, o Pistons possui dois alvos principais no mercado: OG Anunoby do Toronto Raptors e Tobias Harris do Philadelphia 76ers.

“Fontes da liga me disseram que o Detroit Pistons estará muito ativo no mercado de trocas da NBA. A posição em que mais estão necessitados são as alas. OG Anunoby é o nome aqui, assim como em quase todos os outros times da liga. Entretanto, é possível que a equipe aguarde e faça um movimento por ele apenas na offseason de 2024, com uma assinatura na agência livre”, explicou.

Publicidade

“Apesar de ter uma opção para ficar em Toronto, Anunoby com certeza não aceitará e tentará negociar outro contrato. Seja no Canadá ou em outro time que troque por ele. Detroit, então, poderia aproveitar essa janela. Outro nome que atrai a atenção deles é o futuro agente livre Tobias Harris, que já passou pelo time entre 2015 e 2018. Aliás, isso também está sob os mesmos moldes do ala do Raptors. Troca até fevereiro ou assinar em julho”, concluiu.

Leia mais sobre o Pistons!

Como citado pelo jornalista, ambos devem se tornar agentes livres em 2024. Anunoby está recebendo US$18.6 milhões na campanha de 2023/24. A opção de contrato do ano seguinte está no valor de US$19.8 milhões. Como um dos nomes mais valorizados e cobiçados deste e do próximo mercado, ele deve recusar a clausula.

Publicidade

Na temporada, ele tem médias de 15.5 pontos, 4.2 rebotes, 2.5 assistências e um roubo de bola. Além disso, o ala acerta 39% nas bolas de três. Seu jogo é muito forte na defesa, incluindo uma eleição ao time All-Defense em 2022/23, quando liderou a NBA em roubos de bola.

Já Tobias Harris está no último ano de seu polêmico contrato máximo com o 76ers. O ala recebe US$39.2 milhões em 2023/24, e não tem opções futuras de contrato. O ala não é um nome forte no mercado de rumores nesse meio tempo. Porém, deve passar por uma redução salarial grande na Philadelphia. As chances de times que tem maior espaço no teto salarial tendem a ser maiores na agência livre graças ao novo CBA (acordo de trabalho). Detroit pode compensar oferecendo mais dinheiro.

Publicidade

Seus números na campanha são de 16.9 pontos, 6.1 rebotes, 2.6 assistências e um roubo de bola. No entanto, a bola de três não tem sido muito boa. Apenas 33.8% nos chutes de fora. Porém, seu papel ofensivo ao longo da carreira foi maior do que o de Anunoby, podendo fornecer mais poder de fogo.

A equipe, aliás, tem problemas em várias frentes. Afinal, tem a segunda pior eficiência ofensiva e está entre as seis piores defensivas.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA