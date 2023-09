Pivô do Hornets posta vídeo polêmico e gera racha no elenco

O pivô do Charlotte Hornets, Kai Jones, gerou polêmica com vários jogadores do elenco da franquia, após um vídeo em uma live no Instagram. Na publicação, o atleta negou que seria trocado pela equipe e pareceu alcoolizado. Mas isso não foi confirmado. No entanto, o grande problema é que vários companheiros do jovem de 22 anos deixaram de seguir o jogador na rede social. A informação é do jornalista da revista Sports Illustrated, Israel Omondi.

O vídeo publicado na última quinta-feira (7) pareceu “estranho”. O jovem atleta foi acusado por alguns seguidores de estar sob efeito de alguma substância. Além disso, pessoa que estava acompanhado enviou uma mensagem dizendo que o Hornets trocaria o pivô.

“Se eu receber essa ligação, eu me despeço de vocês o mais rápido possível. Porém, não acho que isso vá acontecer tão cedo”, retrucou Jones.

Publicidade

Adam Silver gotta delete the Hornets off the league They got felons now they got ppl on Percs bro💀 wtf is kai jones on pic.twitter.com/AsrLgCUay5 — LBJ ʰᶦᵐ (@KiLBJJ) September 7, 2023 Publicidade

Não há grandes rumores sobre uma troca que envolva Kai Jones. Entretanto, o vídeo do pivô gerou polêmica no elenco do Hornets. No entanto, a franquia ainda não se pronunciou sobre o assunto. Mas, pareceu certo que ele não quer ser negociado.

Publicidade

Leia mais!

Ele foi a 19° escolha do Draft de 2021. Jones chegou cotado como um jogador de desenvolvimento a longo prazo, mas que era de uma posição carente da franquia. Os pivôs da equipe em 2020/21 foram Bismack Biyombo e Cody Zeller. Mas a afirmação não veio em nenhum de seus dois primeiros anos na NBA.

Como calouro, teve apenas três minutos de média por jogo. Atuou em poucos 21 jogos, com números ínfimos de um ponto e menos de um rebote por partida. Naquela campanha, o veterano Mason Plumlee foi o titular do time na função. Montrezl Harrell e P.J Washington se revezaram na condição de pivô reserva.

Publicidade

Em 2022/23, ganhou mais tempo, mas viu outros jovens o superarem. Teve médias de 12 minutos em 46 jogos. Anotou 3.4 pontos por confronto e coletou 2.7 rebotes. No entanto, Mark Williams e Nick Richards tiveram ainda mais espaço e hoje são os pivôs de confiança da equipe.

Resta saber se o polêmico vídeo fará com que Charlotte tome uma atitude em relação ao jogador nascido nas Bahamas. E também qual o seu valor de mercado, já que mesmo que tenha potencial, não entrou muito em quadra em seus primeiros anos de carreira.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol