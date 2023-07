Pivô do Suns, DeAndre Ayton reclama de fãs: “Sinto que o mundo me odeia”

O pivô DeAndre Ayton não está muito contente com a torcida do Phoenix Suns neste momento. Em entrevista recente ao jornal Eyewitness News Bahamas, a maior vontade do jogador de 24 anos para 2023/24, além do título, é mudar a narrativa sobre seu nome. A primeira escolha do Draft de 2018 quer escrever um novo capítulo em sua carreira.

“Posso sentir o mundo inteiro me odiando de certo modo. Eu sou o cara que todos apontam quando as derrotas acontecem. É o que vejo e acima de tudo sinto. Mas meu foco diário nas últimas cinco ou seis semanas tem sido para mudar esse sentimento. Mudar a visão que as pessoas tem sobre mim na NBA”, admitiu Ayton.

“Não importa como podemos colocar isso. É difícil inclusive, achar uma maneira melhor. Eu realmente sinto que não tenho fãs lá fora, e não é uma impressão pessoal e sim o que o mundo diz. Como disse, acima de tudo estou afim de mudar essa narrativa. Preciso desbloquear o que quer que seja e focar apenas em mim para mudar todo esse falatório”, finalizou Ayton.

Muitos achavam que o pivô seria envolvido em uma troca para que Phoenix pudesse obter mais profundidade ao redor de Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal. A franquia, entretanto, não encontrou grandes oportunidades do mercado e deu mais uma chance para ele.

O novo técnico da equipe, Frank Vogel, se declarou um grande fã de Ayton. Portanto, a mudança no comando pode ser boa para ele, já que o antigo treinador do Suns, Monty Williams, supostamente teve problemas com o atleta.

“Acho que ele pode ser um dos melhores pivôs da NBA. Afinal, ele mostrou isso alguns anos atrás, quando o enfrentamos nos playoffs. Ainda há áreas em que ele pode crescer ofensivamente. Mas estou realmente empenhado em me conectar com ele e, assim ajudá-lo a restaurar o nível de jogador All-Star”, afirmou Vogel em sua entrevista de apresentação.

O desempenho de DeAndre Ayton contra Nikola Jokic na eliminação de Phoenix para Denver rendeu muitas críticas ao pivô do Suns. O sérvio dominou o duelo, com médias de 34.5 pontos, 13.2 rebotes e 10.3 assistências, incluindo 59.4% nos arremessos gerais e 44.4% nas bolas de três. Enquanto isso, Ayton teve 10.8 pontos, 8.2 rebotes e 57.8% nos arremessos de quadra.

Há dois anos, por exemplo, Nikola Jokic chegou a declarar que o pivô que lhe dava mais problemas na NBA, era justamente DeAndre Ayton. A declaração veio antes do confronto de segunda rodada entre as franquias em 2021, que acabou em varrida para o Phoenix Suns sobre o MVP sérvio.

Na ocasião, Jokic teve 25 pontos, 13.3 rebotes e 5.8 assistências, enquanto chutou para apenas 47.7% nos arremessos gerais e 27.8% nas bolas de três. Ayton, por sua vez, obteve 14.3 pontos e 10.5 rebotes, com aproveitamento de 61% nos arremessos de quadra.

